Triệt phá đường dây vận chuyển 300 kg ma túy từ Lào sang Việt Nam

Công an TP.HCM phối hợp công an các tỉnh, thành, Bộ Công an triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào sang Việt Nam, thu giữ gần 300 kg ma túy các loại.