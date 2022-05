Kết quả đối đầu của hai đội trong 30 năm qua ở SEA Games:

SEA Games 1991: Indonesia vs Philippines: 2-1

SEA Games 1993: Indonesia vs Philippines: 3-1

SEA Games 1997: Indonesia vs Philippines: 2-0

SEA Games 2015: Indonesia vs Philippines: 2-0

SEA Games 2017: Indonesia vs Philippines: 3-0