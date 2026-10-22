Những ngày qua, khu vực trung tâm TPHCM trở thành đại công trường khi dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) được triển khai thi công.

Theo ghi nhận của VietNamNet, dọc đường Cách Mạng Tháng Tám, các đơn vị đang thi công 3 nhà ga ngầm gồm Tao Đàn, Bảy Hiền và Nguyễn Hồng Đào. Một phần mặt đường được rào chắn để phục vụ thi công, khiến diện tích lưu thông và lối tiếp cận một số nhà dân, cửa hàng bị thu hẹp.

Tuyến metro số 2 dài khoảng 11,3km, gồm 10 ga ngầm, một ga trên cao và một depot, với tổng mức đầu tư khoảng 55.179 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông công cộng giữa khu vực Bến Thành và Tham Lương.