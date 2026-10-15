Hà Nội ký hợp đồng thực hiện 5 tuyến đường sắt đô thị dài khoảng 253,5km theo hình thức chìa khóa trao tay, định hướng áp dụng công nghệ tàu tự động không người lái.

UBND TP Hà Nội hôm nay tổ chức lễ ký kết hợp đồng thực hiện 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14.

Hợp đồng được ký giữa Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) và liên danh Công ty Cổ phần Vinhomes - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC. Các dự án được triển khai theo hình thức chìa khóa trao tay (EPC/Turnkey), áp dụng mẫu hợp đồng FIDIC.

Lễ ký kết hợp đồng chìa khóa trao tay 5 dự án đường sắt đô thị của Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

5 tuyến metro dài hơn 253km

Theo phương án được công bố, 5 tuyến đường sắt đô thị có tổng chiều dài khoảng 253,5km, đi kèm hệ thống depot phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành đoàn tàu.

Cụ thể, tuyến số 1 dài khoảng 59km, kết nối sân vận động Hùng Vương, khu công nghiệp đường sắt, Ngọc Hồi, ga Hà Nội, Yên Viên, khu đô thị Thư Lâm và sân bay Nội Bài.

Tuyến số 2 dài khoảng 60km, có hướng tuyến từ sân bay Nội Bài qua Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo, Thượng Đình đến Thượng Phúc hoặc sân vận động Hùng Vương.

Tuyến số 8 dài khoảng 64km, kết nối Hòa Lạc, Sơn Đồng, Mai Dịch, Vành đai 3, Lĩnh Nam và Thuận An.

Tuyến số 10 dài khoảng 38,7km, đi qua Võ Chí Công, Vành đai 2,5, khu vực Times City/Vĩnh Tuy và Cổ Loa/Đông Anh.

Trong khi đó, tuyến số 14 dài khoảng 31,8km, kết nối cầu Thăng Long, Hồng Hà và khu vực Ocean Park/Gia Lâm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viết Thành

Mạng lưới được định hướng kết nối khu vực trung tâm với các đô thị, khu vực phát triển mới, sân bay và những đầu mối giao thông quan trọng. Khi đưa vào khai thác, các tuyến metro được kỳ vọng nâng cao năng lực vận tải hành khách, giảm áp lực giao thông đường bộ và thúc đẩy phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá việc triển khai đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô.

“Dự án có quy mô rất lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp và thời gian thực hiện ngắn, với mục tiêu hoàn thành trong năm 2030. Khi hoàn thành, 5 tuyến đường sắt này sẽ góp phần quan trọng hình thành mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, giảm ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường và tạo điều kiện phát triển các khu đô thị theo định hướng giao thông công cộng”, ông Vũ Đại Thắng nêu.

Hướng tới vận hành tàu tự động không người lái

Về công nghệ, 5 tuyến metro được định hướng áp dụng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đồng bộ, tạo nền tảng kết nối và vận hành thống nhất trên toàn mạng lưới.

Các thông số kỹ thuật dự kiến gồm khổ đường tiêu chuẩn 1.435mm và hệ thống điều khiển tàu dựa trên thông tin liên lạc (CBTC). Đáng chú ý, định hướng áp dụng cấp độ tự động hóa GoA4 cho phép tàu vận hành tự động hoàn toàn, không cần nhân viên điều khiển trên tàu, theo thiết kế và quy trình an toàn được phê duyệt.

Phối cảnh đường sắt đô thị ở Hà Nội

Các dự án cũng chú trọng ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ vòng đời công trình, từ thiết kế, xây dựng đến quản lý, vận hành và bảo trì. Những giải pháp được đề cập gồm thiết kế FEED, mô hình thông tin công trình BIM, hệ thống thông tin địa lý GIS và môi trường dữ liệu chung PCDE.

Việc ứng dụng các công nghệ này nhằm đồng bộ hóa thiết kế, quản lý khối lượng, kiểm soát thay đổi và nâng cao hiệu quả quản lý, bảo trì. Hà Nội cũng định hướng xây dựng Trung tâm Điều hành mạng lưới (NOCC) có khả năng giám sát, điều phối và quản lý tập trung nhiều tuyến đường sắt đô thị.

Bên cạnh yêu cầu về chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư, các dự án hướng tới tăng tỷ lệ nội địa hóa, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị đường sắt đô thị.

Việc triển khai 5 tuyến metro nằm trong định hướng phát triển Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, gắn với các cơ chế, chính sách đặc thù và quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.