Đường song hành tuyến đường sắt qua phường Phú Nhuận (TPHCM) có mặt đường nhỏ hẹp, một số đoạn xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, gây khó khăn cho việc đi lại.

Lượng xe qua lại đông khiến người dân lo ngại nguy cơ mất an toàn, nhất là vào những ngày mưa, khi nước che khuất các ổ voi, ổ gà, khiến người đi đường khó nhận biết.

Trước thực trạng này, phường Phú Nhuận triển khai dự án cải tạo, nâng cấp đường song hành tuyến đường sắt và hàng chục tuyến hẻm trên địa bàn, với tổng mức đầu tư 62 tỷ đồng.

Dự án cải tạo mặt đường bằng bê tông nhựa và bê tông xi măng trên tổng chiều dài khoảng 2.950m, chiều rộng từ 0,85-8,34m, cùng 14 hẻm nhánh theo hiện trạng. Hệ thống thoát nước dọc tuyến cũng được đầu tư với đường kính cống từ 40-60cm.