Cầu Rạch Dơi trên đường Lê Văn Lương, kết nối xã Hiệp Phước (TPHCM) với xã Cần Giuộc (Tỉnh Tây Ninh), được xây dựng từ năm 1975. Sau hơn 50 năm sử dụng, cầu xuống cấp nghiêm trọng, nhiều trụ sắt gỉ sét, mặt cầu hẹp, một số vị trí thủng, bung ốc vít.