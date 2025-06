Còn ít ngày nữa Nghệ An sẽ công bố điểm thi lớp 10 năm 2025. Sau đó các trường trong tỉnh cũng công bố điểm chuẩn lớp 10. Điểm xét tuyển vào lớp 10 Nghệ An là điểm Toán + điểm Ngữ văn + điểm Tiếng Anh + điểm ưu tiên.

Năm ngoái, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có điểm chuẩn đợt 1 là 23,5 điểm. Tiếp đến là Trường THPT Lê Viết Thuật với 21,65 điểm; Trường THPT Hà Huy Tập với 21,6 điểm. Cả 3 trường này đều nằm trên địa bàn TP Vinh.

Đối với 2 trường chuyên, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu năm ngoái có điểm chuẩn khá cao. Trong đó điểm chuyên Toán là 47,1 điểm; chuyên Vật lý là 43 điểm; chuyên Hóa học là 43,88 điểm; chuyên Sinh học là 49,05 điểm; chuyên Tin học là 45,48 điểm; chuyên Toán 2 là 41,9 điểm; chuyên Ngữ văn là 48,1 điểm; chuyên Lịch sử là 47,05 điểm; chuyên Địa lý là 46,93 điểm; chuyên Anh 1 là 50 điểm; chuyên Anh 2 là 47,1 điểm; chuyên Tiếng Pháp với thí sinh thi môn Tiếng Pháp là 37,55 điểm; chuyên Tiếng Nga là 43,55 điểm, điểm NV2 là 46,1 điểm; chuyên Tiếng Trung là 44,48 điểm, điểm NV2 là 46,6 điểm; chuyên Tiếng Nhật là 45,55 điểm.

Cách tính điểm trường chuyên là: Điểm Toán + điểm Văn + điểm Tiếng Anh + (môn chuyên x 1,5 ). Điểm môn chuyên ở Nghệ An tính theo thang 20.

Dự kiến năm nay nhiều trường ở Nghệ An tiếp tục có điểm chuẩn lớp 10 cao như: Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trường THPT Lê Viết Thuật, Trường THPT Hà Huy Tập, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Tuy nhiên, Nghệ An cũng có hàng chục trường THPT công lập ở các huyện. Trung bình mỗi huyện ở Nghệ An có 2-3 trường THPT công lập, nhưng điểm chuẩn lớp 10 các trường ở huyện thường không cao, dao động 14-18 điểm, có nghĩa là thí sinh chỉ cần mỗi môn khoảng 4,5 đến 6 điểm là có thể trúng tuyển.

Sau đây là điểm chuẩn lớp 10 một số trường THPT công lập ở Nghệ An năm 2024:

TRƯỜNG ĐIỂM CHUẨN 2024 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng 23,5 điểm Trường THPT Lê Viết Thuật 21,65 điểm Trường THPT Hà Huy Tập 21,6 điểm. Trường THPT Thanh Chương 3 14,6 điểm Trường THPT Đặng Thúc Hứa 14,45 điểm Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách 13,85 điểm Trường THPT Thái Lão 18,7 điểm Trường THPT Lê Hồng Phong 16,5 điểm Trường THPT Phạm Hồng Thái 17,8 điểm Trường THPT Phan Đăng Lưu 13,8 điểm Trường THPT Phan Thúc Trực 12,75 điểm Trường THPT Nam Yên Thành 14,25 điểm Trường THPT Anh Sơn 1 16,2 điểm Trường THPT Anh Sơn 3 12,9 điểm Trường THPT Diễn Châu 3 15,7 điểm Trường THPT Diễn Châu 4 16 điểm Trường THPT Quỳnh Lưu 1 14,25 điểm Trường THPT Quỳnh Lưu 2 15,2 điểm Trường THPT Quỳnh Lưu 3 14,5 điểm Trường THPT Quỳnh Lưu 4 15,7 điểm Trường THPT Nguyễn Đức Mậu 14,6 điểm Trường THPT Hoàng Mai 12,35 điểm Trường THPT Hoàng Mai 2 14,85 điểm Trường THPT Nguyễn Duy Trinh 18,05 điểm Trường THPT Nghi Lộc 2 14,95 điểm Trường THPT Nghi Lộc 3 17,75 điểm Trường THPT Nghi Lộc 4 15,9 điểm Trường THPT Nghi Lộc 5 13,65 điểm Trường THPT Lê Lợi 12,7 điểm Trường THPT Tân Kỳ 3 12,65 điểm Trường THPT Tương Dương 1 9,85 điểm Trường THPT Tương Dương 2 11,75 điểm Trường THPT Quỳ Châu 11,85 điểm Trường THPT Mường Quạ 11,6 điểm Trường THPT Con Cuông 13,15 điểm Trường THPT Thanh Chương 3 14,6 điểm Trường THPT Đặng Thúc Hứa 14,45 điểm Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách 13,85 điểm

Năm 2025, Nghệ An có gần 40.000 thí sinh dự thi lớp 10 vào 69 trường công lập trong toàn tỉnh. Thí sinh dự thi 3 môn Toán, Ngữ văn trong thời gian 120 phút và Tiếng Anh trong 60 phút. Trong đó, thi viết đối với môn Toán và Ngữ văn, thi trắc nghiệm khách quan đối với môn Tiếng Anh gồm 40 câu hỏi. So với năm ngoái, thí sinh dự thi năm nay ít hơn khoảng 4.000 em. Trong khi chỉ tiêu vào các trường không thay đổi nhiều so với năm trước nên kỳ thi năm nay được đánh giá là nhẹ hơn. Thành phố Vinh có nhiều thí sinh dự thi nhất với khoảng hơn 5.000 em.

Điểm bài thi vào lớp 10 với môn Toán và Ngữ văn là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm 10, làm tròn đến 0,25. Trong khi đó, điểm của bài thi môn Ngoại ngữ là tổng điểm tất cả các câu trong đề thi, mỗi câu 0,25 điểm, 3 bài thi cùng hệ số 1.

Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích được thực hiện theo Quy định tại Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông.

Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích. Thí sinh trúng tuyển không có bài thi nào bị điểm 0.