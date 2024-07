Theo công bố mới đây của Sở GD-ĐT TPHCM, năm nay, top 10 trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất lần lượt là: THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Trần Phú, Trung học thực hành - ĐH Sư phạm, THPT Gia Định, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Phú Nhuận, THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Hữu Cầu.

Việc Trường THPT Bùi Thị Xuân - một ngôi trường có truyền thống thành tích cao trong học tập - không lọt vào top 10 trường có điểm chuẩn cao nhất khiến không ít học sinh và phụ huynh ngạc nhiên.

10 trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất ở TPHCM

Năm nay, điểm chuẩn lớp 10 của trường này đối với NV1 là 22,25; NV2 là 22,5; NV3 22,75; xếp thứ 11. Trong khi đó, liên tục trong 5 năm gần đây, Trường THPT Bùi Thị Xuân đều nằm trong top 10.

Lý giải điều này, ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng, cho rằng có 2 nguyên nhân. Đầu tiên, điểm thi lớp 10 ở TPHCM năm nay thấp hơn các năm trước do đề thi khó hơn. Theo ông, đây là lý do chung, dẫn tới điểm chuẩn lớp 10 năm nay thấp hơn năm ngoái ở hầu hết các trường.

Lý do thứ hai, Sở GD-ĐT tăng thêm chỉ tiêu vào lớp 10 cho Trường THPT Bùi Thị Xuân. Mọi năm, nhà trường tuyển 675 học sinh vào 15 lớp 10 thường và 2 lớp chương trình tích hợp. Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh của trường tăng 99 em, lên 774 học sinh vào 17 lớp thường và 2 lớp tích hợp. Do đó, điểm chuẩn của trường giảm nhiều so với các trường không tăng chỉ tiêu.

Theo phân tích của VietNamNet, trong hơn 100 trường công lập ở TPHCM, có tới 60 trường công bố điểm chuẩn giảm. Trường có điểm chuẩn giảm sâu nhất tới 2 điểm. Hàng chục trường khác có mức giảm từ 0,25 đến 1,5 điểm. Ở chiều ngược lại cũng có nhiều trường tăng điểm chuẩn, nhưng đa số là các trường top dưới, hoặc nằm ở ngoại thành.