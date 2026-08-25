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Thứ Ba, 25/08/2026 - 19:48

Tuyển Thái Lan tập buổi cuối tại Mỹ Đình, mơ ngược dòng trước Việt Nam

Xuân Minh

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Tuyển Thái Lan có buổi tập duy nhất trên sân Mỹ Đình chiều 25/8, chuẩn bị cho trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với Việt Nam và quyết tâm lật ngược thất bại 0-2 ở lượt đi.

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