Cầu thủ Malaysia gục ngã sau trận thua Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe nói gì?

Malaysia dừng bước tại ASEAN Cup 2026 sau thất bại 0-2 trước tuyển Việt Nam ở bán kết lượt về. Nhiều cầu thủ đổ gục trên sân, trong khi HLV Tan Cheng Hoe dành lời khen cho đối thủ.