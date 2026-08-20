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Thứ Năm, 20/08/2026 - 09:25

Cầu thủ Malaysia gục ngã sau trận thua Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe nói gì?

Xuân Minh

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Malaysia dừng bước tại ASEAN Cup 2026 sau thất bại 0-2 trước tuyển Việt Nam ở bán kết lượt về. Nhiều cầu thủ đổ gục trên sân, trong khi HLV Tan Cheng Hoe dành lời khen cho đối thủ.

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