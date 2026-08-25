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Thứ Ba, 25/08/2026 - 14:35

Đình Bắc nói gì về cuộc đua Vua phá lưới với Xuân Son?

Xuân Minh

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Đình Bắc và Xuân Son cùng có 5 bàn thắng, dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, tiền đạo trẻ khẳng định chức vô địch mới là mục tiêu quan trọng nhất.

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