Đình Bắc nói gì về cuộc đua Vua phá lưới với Xuân Son?

Đình Bắc và Xuân Son cùng có 5 bàn thắng, dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, tiền đạo trẻ khẳng định chức vô địch mới là mục tiêu quan trọng nhất.