Xuân Son nhận nhiệm vụ đặc biệt từ HLV Kim Sang-sik trước chung kết

HLV Kim Sang-sik đặt kỳ vọng vào Xuân Son trước trận chung kết ASEAN Cup 2026 với Thái Lan, đồng thời giao tiền đạo này một nhiệm vụ đặc biệt để giúp tuyển Việt Nam hướng tới chức vô địch.