Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục đã trải nhựa, phấn đấu thông tuyến trước 2/9

Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục đã trải nhựa, lát đá vỉa hè và cho phương tiện lưu thông tạm. Toàn dự án đạt hơn 40% khối lượng, phấn đấu thông tuyến trước 2/9.