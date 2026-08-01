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Thứ Bảy, 15/08/2026 - 00:36

Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục đã trải nhựa, phấn đấu thông tuyến trước 2/9

Xuân Minh

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Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục đã trải nhựa, lát đá vỉa hè và cho phương tiện lưu thông tạm. Toàn dự án đạt hơn 40% khối lượng, phấn đấu thông tuyến trước 2/9.

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