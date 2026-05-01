Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, nhánh cầu N3 sẽ chính thức thông xe lúc 11h ngày 1/5.

Trong các ngày 29 và 30/4, việc thi công tại nhánh cầu N3 diễn ra rất khẩn trương, các tổ đội tập trung hoàn thiện các hạng mục cuối cùng.

Nhánh cầu N3 được bố trí tại khu vực nút giao giữa đường Mai Chí Thọ và Đồng Văn Cống. Công trình được tổ chức giao thông một chiều với 2 làn xe, kết nối trực tiếp từ Mai Chí Thọ sang cầu Giồng Ông Tố mới, hướng vào trục Đồng Văn Cống.

Theo thiết kế, công trình dài gần 500m, trong đó phần chính khoảng 396m; bề rộng từ 9 - 10,1m, vận tốc 50 km/h; tổng mức đầu tư hơn 124 tỷ đồng.

Công trình được khởi công từ tháng 2/2024, chuẩn bị đưa vào khai thác đúng dịp lễ lớn năm 2026.

Tại công trường, phía dưới bản mặt cầu, công nhân tập trung xử lý bề mặt bê tông để chuẩn bị sơn bảo vệ.

Mặt cầu đã được thảm nhựa hoàn chỉnh. Hệ thống lan can được lắp đặt đồng bộ, kết hợp hoa văn trang trí, vừa đảm bảo an toàn vừa góp phần tạo thẩm mỹ.

Hệ thống chiếu sáng với các trụ đèn lắp đặt dọc tuyến là hạng mục quan trọng giúp đảm bảo tầm nhìn, an toàn giao thông vào ban đêm.

Trước đó, trong tổng thể dự án nút giao An Phú, nhiều hạng mục đã được đưa vào khai thác như hầm chui HC1-01, HC1-02, cầu vượt N2… Các công trình này bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực.

Dự án nút giao An Phú được khởi công từ năm 2021 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành toàn bộ vào quý II/2026, hướng đến giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài tại cửa ngõ phía Đông TPHCM, đặc biệt là khu vực kết nối cảng Cát Lái.

Việc đưa nhánh cầu N3 vào khai thác được kỳ vọng sẽ tăng năng lực thông hành, giảm xung đột giữa các dòng xe và từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng tại một trong những nút giao phức tạp nhất thành phố.