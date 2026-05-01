Trưa ngày 1/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) chính thức thông xe nhánh cầu N3 thuộc nút giao An Phú.

Đây là nhánh cầu thứ 2 của dự án đi vào hoạt động, quy mô 2 làn xe một chiều, giúp kết nối trực tiếp từ đường Mai Chí Thọ sang cầu Giồng Ông Tố mới, góp phần giảm tải ùn tắc cho khu vực cửa ngõ phía Đông.

Nhánh cầu N3 thuộc dự án nút giao An Phú chính thức thông xe. Ảnh: TK

Nhánh cầu N3 kết nối đại lộ Mai Chí Thọ với đường Đồng Văn Cống để vào cảng Cát Lái. Ảnh: TK

Với vốn đầu tư hơn 124 tỷ đồng, nhánh cầu N3 dài gần 500m (vận tốc 50km/h) giúp xe từ đường Mai Chí Thọ đi thẳng sang cầu Giồng Ông Tố mới để vào đường Đồng Văn Cống.

Công trình này thiết lập hành lang thông suốt về phía cảng Cát Lái, giúp các dòng xe thoát nhanh qua nút giao An Phú và xóa bỏ điểm nghẽn ùn tắc tại đây.

Nhánh cầu phải của công trình xây dựng cầu Giồng Ông Tố cũng được thông xe. Ảnh: TK

Song song đó, cầu Giồng Ông Tố mới (nhánh phải) cũng chính thức đi vào khai thác. Công trình dài hơn 430m, rộng 12m với tổng vốn đầu tư gần 190 tỷ đồng.

Nhánh cầu này kết nối nhanh cầu N3 và đồng bộ với đường Đồng Văn Cống mở rộng, đóng vai trò "trợ lực" quan trọng giúp tăng khả năng chịu tải cho luồng xe trọng tải lớn ra vào khu vực cảng Cát Lái.

Toàn cảnh nút giao An Phú kết nối đại lộ Mai Chí Thọ với đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: TK

Khởi công từ năm 2022 với tổng vốn hơn 3.400 tỷ đồng, dự án nút giao An Phú được thiết kế theo mô hình 3 tầng hoàn chỉnh, nhằm giải tỏa áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Theo ông Trần Hữu Tâm (Ban Giao thông), các nhà thầu đang dồn lực để thông xe nhánh cầu N4 và N1.1 vào ngày 30/6/2026; riêng nhánh từ đường Lương Định Của đi cao tốc sẽ hoàn tất sau 7 tháng kể từ khi nhận bàn giao mặt bằng.

Việc đưa vào sử dụng thêm nhánh cầu vượt N3 và cầu Giồng Ông Tố được kỳ vọng sẽ xóa sổ "điểm nóng" ùn tắc An Phú, đặc biệt là trục Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống, đồng thời tạo cú hích mạnh mẽ cho kinh tế và logistics của thành phố.