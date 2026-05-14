Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khởi công từ tháng 6/2023 có chiều dài gần 54km, với tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng, đi qua Đồng Nai và TPHCM.

Trong đó, dự án thành phần 1 dài 16km do Đồng Nai làm chủ đầu tư; thành phần 2 dài 18,2km do Ban QLDA 85 (Bộ Xây dựng) triển khai; thành phần 3 dài 19,8km qua TPHCM do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM thực hiện.

Cuối tháng 4 vừa qua, hai đoạn thuộc dự án thành phần 2 và 3 đã hoàn thiện, đưa vào khai thác tuyến chính. Đầu tháng 5, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai chỉ đạo các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa thành phần 1 vào khai thác trước ngày 18/5.

Ghi nhận của PV VietNamNet, giữa tháng 5, trên công trường đoạn 16km còn lại qua địa phận TP Đồng Nai, các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thiện. Hiện các nhà thầu đang tăng tốc thi công các phần việc liên quan, tập trung hoàn tất những công đoạn cuối để kịp tiến độ đề ra.

Trên công trường, công nhân đang tăng tốc hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông như hộ lan, dải chống chói, tường chống ồn, hệ thống biển báo…

Ông Nguyễn Mạnh Hưng (công nhân lắp đặt dải chống chói) cho biết, những ngày qua, các tổ thi công làm việc liên tục từ sáng sớm đến tối muộn để kịp tiến độ. “Khối lượng công việc không còn nhiều nhưng yêu cầu kỹ thuật cao để đảm bảo an toàn khi đưa vào sử dụng”, ông Hưng nói.

Do đoạn dự án thành phần 1 đi qua nhiều khu dân cư, chủ đầu tư phải lắp đặt tấm chống ồn cao khoảng 3m dọc hai bên tuyến.

Trong ảnh là vị trí đầu tuyến, kết nối với đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân, TP Đồng Nai). Tuyến cao tốc bắt đầu từ Km0+000 tại khu vực này và kéo dài đến Km53+700, giao với Quốc lộ 56 (phường Tam Long, TPHCM).

Tại dự án còn tồn tại đường dây điện cao thế "võng" xuống đường cao tốc, các đơn vị đang phối hợp xử lý khi đưa tuyến đường vào khai thác.

Đại diện chủ đầu tư cho biết đang làm việc với các đơn vị liên quan để nâng độ cao đường dây lên khoảng 9m so với mặt đường cao tốc, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khi dự án đi vào khai thác trước ngày 18/5 tới.

Trên tuyến, một số cầu vượt đường ngang cao tốc vẫn đang được các nhà thầu khẩn trương thi công, hoàn thiện các hạng mục còn lại để đồng bộ toàn tuyến.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đầu tư quy mô 4-6 làn xe, vận tốc thiết kế tối đa 100km/h. Trong giai đoạn đầu đưa vào khai thác và hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, tốc độ tối đa là 80km/h.

Dự án khi hoàn thành được kỳ vọng mở ra trục giao thông chiến lược, kết nối cửa ngõ Đông Nam Bộ với hệ thống cảng biển và sân bay Long Thành trong tương lai.