Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng tăng tốc, dự kiến 10/10 thông tuyến

Công trường đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – Nguyễn Trãi đang nhộn nhịp thi công. Dự án được kỳ vọng sẽ thông tuyến vào ngày 10/10/2026, góp phần giảm ùn tắc và hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía Tây Nam Hà Nội.