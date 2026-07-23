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Thứ Năm, 23/07/2026 - 06:31

Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng tăng tốc, dự kiến 10/10 thông tuyến

Xuân Minh

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Công trường đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – Nguyễn Trãi đang nhộn nhịp thi công. Dự án được kỳ vọng sẽ thông tuyến vào ngày 10/10/2026, góp phần giảm ùn tắc và hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía Tây Nam Hà Nội.

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