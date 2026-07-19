Chiều 19/7, lượng ô tô trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cùng nhiều tuyến đường cửa ngõ TPHCM rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, từ cuối giờ chiều, dòng phương tiện từ Đồng Nai và các tỉnh lân cận liên tục đổ về TPHCM. Tại nút giao Quốc lộ 51 với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hàng dài ô tô nối đuôi nhau, di chuyển chậm.

Trên cao tốc, mật độ phương tiện tăng cao theo hướng Đồng Nai đi TPHCM. Nhiều đoạn qua khu vực cầu Long Thành, ô tô phải nhích từng đoạn, có thời điểm gần như đứng yên.

Xe cấp cứu phải len lỏi giữa dòng phương tiện ùn ứ để vượt qua đoạn cao tốc đang kẹt cứng.

Để hạn chế phương tiện tiếp tục đổ dồn lên cao tốc đi TPHCM, lực lượng CSGT đã tạm đóng lối vào tại nút giao Quốc lộ 51, đồng thời hướng dẫn tài xế chuyển sang các tuyến đường khác.

Một nam tài xế trên hành trình từ Đồng Nai về TPHCM cho biết, khi đến gần nút giao Quốc lộ 51 để vào cao tốc, anh gặp dòng ô tô xếp hàng kéo dài.

“Các làn đường đều đông kín phương tiện, nhiều xe phải xếp hàng chờ vào cao tốc. Sau đó, tôi được lực lượng chức năng hướng dẫn chuyển sang tuyến đường khác”, nam tài xế nói.

Dòng phương tiện xếp hàng dài trên Quốc lộ 51, chờ lực lượng chức năng mở lối vào cao tốc.

Sau khi lối vào cao tốc tạm thời bị đóng, nhiều tài xế lựa chọn di chuyển theo Quốc lộ 51 và Vành đai 3 TPHCM qua cầu Nhơn Trạch để về TPHCM.

Anh Trương Hoàng Minh (ngụ TPHCM) cho biết thấy cao tốc đông xe, anh cùng gia đình chuyển sang Vành đai 3 qua cầu Nhơn Trạch nhưng tuyến này cũng ùn tắc.

“Tôi nghĩ đi đường này sẽ tránh được ùn tắc ở cầu Long Thành, nhưng không ngờ lượng xe cũng rất đông”, anh Minh nói.

Tuy nhiên, lượng phương tiện chuyển hướng tăng nhanh khiến tuyến Vành đai 3 TPHCM cũng rơi vào tình trạng quá tải. Trên đoạn qua cầu Nhơn Trạch theo hướng từ Đồng Nai sang TPHCM, dòng ô tô nối dài, di chuyển chậm.

Trước tình trạng phương tiện tăng cao, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) thông báo, lưu lượng phương tiện trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ Long Thành về TPHCM, đang ở mức rất đông.

Các tài xế được yêu cầu giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, đi đúng phần đường, làn đường và không chạy vào làn dừng khẩn cấp. CSGT cũng khuyến cáo tài xế cân nhắc lựa chọn lộ trình Quốc lộ 51 - Quốc lộ 1 để về TPHCM, góp phần giảm tải cho cao tốc.

Tại nút giao Quốc lộ 51, lực lượng chức năng tổ chức đóng, mở linh hoạt lối vào cao tốc tùy theo tình hình phương tiện trên tuyến.