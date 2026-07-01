Trong ngày đầu Hà Nội áp dụng chính sách miễn phí vé trên các tuyến xe buýt trợ giá đối với hành khách di chuyển trong phạm vi Vành đai 1 (1/7), nhiều người phản ánh tài khoản vé điện tử vẫn bị trừ tiền dù chỉ đi trong khu vực được miễn phí.

Trước những thắc mắc này, tối 1/7, ông Hồ Thái Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội), đã lên tiếng giải thích về cách thức vận hành của hệ thống vé điện tử.

Theo ông Phương, để được hưởng chính sách miễn phí, hành khách bắt buộc phải sử dụng thẻ vé điện tử vì toàn bộ việc tính cước và áp dụng chính sách miễn, giảm đều được hệ thống xử lý tự động.

Theo ông Phương, khi hành khách lên xe, hệ thống chưa xác định được điểm xuống nên sẽ tạm giữ số tiền tương ứng với quãng đường từ điểm lên đến điểm cuối tuyến. Sau khi hành khách quét hoặc chạm thẻ khi xuống xe, hệ thống sẽ xác định hành trình thực tế, tính lại cước và tự động hoàn trả phần tiền không phải thanh toán.

Chẳng hạn, hành khách lên xe tại Mai Dịch và xuống tại Kim Mã, hệ thống ban đầu sẽ tạm giữ số tiền tính đến điểm cuối tuyến. Khi kết thúc hành trình tại Kim Mã, hệ thống sẽ tính lại cước và hoàn trả phần tiền thuộc phạm vi được miễn phí trong Vành đai 1.

Ông Phương cho biết, trong những ngày đầu triển khai, có trường hợp tiền được hoàn ngay sau khi kết thúc hành trình, nhưng cũng có trường hợp việc hoàn tiền chậm hơn do hệ thống vẫn đang trong quá trình vận hành và đồng bộ dữ liệu.

Không quét thẻ khi xuống xe sẽ không được hoàn tiền

Đại diện Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội lưu ý, để được hưởng chính sách miễn phí, hành khách phải quét hoặc chạm thẻ điện tử khi lên và xuống xe.

Khi lên xe, hành khách sử dụng thẻ giao thông đã nạp tiền hoặc quét mã QR từ tài khoản giao thông, thẻ ảo hoặc ví điện tử tại thiết bị kiểm soát ở cửa lên. Hệ thống sẽ ghi nhận điểm lên và tạm giữ số tiền tương ứng với hành trình đến điểm cuối tuyến.

Đến khi xuống xe, hành khách phải tiếp tục quét hoặc chạm thẻ tại thiết bị kiểm soát để hệ thống xác định điểm xuống, tính lại cước và tự động hoàn trả phần tiền thuộc phạm vi được miễn phí. Nếu không thực hiện thao tác này, hệ thống sẽ không xác định được hành trình thực tế và không thể hoàn tiền.

Để được miễn phí vé, hành khách phải quét hoặc chạm thẻ điện tử khi lên và xuống xe. Ảnh minh họa: V. Giang

Khi xuống xe, hành khách tiếp tục quét hoặc chạm thẻ tại thiết bị kiểm soát ở cửa xuống để hệ thống xác nhận điểm kết thúc hành trình, tính lại cước thực tế và tự động hoàn trả phần tiền được miễn.

Nếu không thực hiện thao tác này, hệ thống sẽ mặc định hành khách đi đến điểm cuối tuyến. Khi đó, khoản tiền đã tạm giữ sẽ được tính là cước chính thức và không được hoàn lại.

Theo ông Hồ Thái Phương, toàn bộ thông tin về hành trình, quãng đường được miễn phí và số tiền phải thanh toán đều được hiển thị trên ứng dụng thẻ vé điện tử hoặc trên vé in đối với hành khách mua vé lượt.

Chính sách miễn phí vé trên các tuyến xe buýt trợ giá đối với hành khách di chuyển trong phạm vi Vành đai 1 được Hà Nội triển khai từ ngày 1/7 nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, đồng thời phục vụ thí điểm vùng phát thải thấp.