Nhà trong ngõ bất ngờ thành mặt phố nhờ Vành đai 2,5, giá rao bán tới 500 triệu/m2

Sau khi cơ quan chức năng thực hiện giải phóng mặt bằng tuyến Vành đai 2,5 từ đường Nguyễn Trãi qua Khương Đình đến hồ Đầm Hồng, nhiều căn nhà trước đây nằm trong ngõ nay sở hữu mặt tiền trực tiếp trên tuyến đường mới.

Chỉ trong vài tháng kể từ khi giải phóng mặt bằng, giá nhà đất tăng thêm khoảng 10-20% với kỳ vọng tuyến đường hoàn thiện sẽ kéo giá nhà mặt phố tiếp tục đi lên. Tính trong vòng một năm qua, mức tăng đã lên gần 30%.

Khảo sát thực tế cho thấy một số căn nhà vừa mới ra mặt đường đã treo biển rao bán. Trên các sàn bất động sản trực tuyến, hàng loạt căn nhà tại các ngõ Bùi Xương Trạch, Khương Đình hay các ngách thông ra hồ Đầm Hồng được các môi giới quảng bá với những lời chào hấp dẫn như: “nhà mặt phố Vành đai 2,5 mới tinh, đón đầu thông xe 10/10, kinh doanh đỉnh cao, mặt đường 40m hiếm có”.

Hàng hiếm xuất hiện, Hà Nội mở bán loạt căn hộ chung cư chưa đến 1 tỷ đồng

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội tại nhiều dự án trên địa bàn từ cuối tháng 6. Đáng chú ý, nhiều căn hộ có giá dưới 1 tỷ đồng, trong khi mức giá bán dao động từ khoảng 13,6-20,6 triệu đồng/m2.

Theo thông tin công bố, đợt mở bán lần này gồm các căn hộ thuộc diện thuê chuyển bán sau 5 năm tại dự án nhà ở xã hội Phú Lãm và Hope Residences, cùng các căn hộ mới đủ điều kiện đưa ra thị trường tại dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ và khu nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2.

Phối cảnh nhà ở xã hội CT-05 và CT-06 trong khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2. Ảnh: Hồng Khanh

Đáng chú ý trong đợt mở bán lần này là khu nhà ở xã hội tại các ô đất CT-05 và CT-06 thuộc dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 (xã Quang Minh), do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư.

Tại tòa CT-05, chủ đầu tư mở bán 89 căn hộ có diện tích từ 56-68m2 với giá 14,6 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì). Với mức giá này, căn hộ nhỏ nhất rộng 56,12m2 có giá khoảng 820 triệu đồng, trong khi căn lớn nhất diện tích 68,38m2 có giá hơn 998 triệu đồng.

Tương tự, tòa CT-06 cũng có 89 căn hộ được đưa ra thị trường với giá bán 14,52 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì). Giá trị căn hộ thấp nhất khoảng 813 triệu đồng và cao nhất gần 991 triệu đồng.

Gia Lâm sắp thu hồi hơn 360ha đất làm đại đô thị và loạt tuyến đường mới

Theo danh mục các công trình, dự án thu hồi đất giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã Gia Lâm có nhiều dự án quy mô lớn liên quan đến giao thông, chỉnh trang đô thị, đấu giá đất và phát triển khu đô thị mới.

Trong số các dự án sử dụng vốn ngân sách, có 24 dự án được triển khai, gồm 22 dự án chuyển tiếp từ Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025 và 2 dự án đăng ký mới.

Ngoài các dự án sử dụng vốn ngân sách, địa bàn xã Gia Lâm còn có 4 dự án vốn ngoài ngân sách tiếp tục triển khai.

Theo kế hoạch, nhiều dự án sẽ tác động tới quỹ đất hàng chục hecta tại xã Gia Lâm.

Trong đó, nổi bật là Khu đô thị cao cấp Bát Tràng (84,45ha); Tạo mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất dọc đường quy hoạch 22m (33,8ha); Cụm công nghiệp Phú Thị - giai đoạn 2 (29,43ha); Cải tạo, nâng cấp sông Cầu Bây (24,87ha); Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Giang tại Kiêu Kỵ (22,8ha); Khu đất TQ tại Trâu Quỳ và Dương Xá (cũ) phục vụ đấu giá đất, chỉnh trang đô thị (21ha); Khu đất DUX1 tại Dương Xá (17,3ha).

Hà Nội sắp thu hồi gần 25ha đất ở phường Bồ Đề làm cầu, đường và nhà ở xã hội

Hàng loạt dự án giao thông, trường học, công viên, nhà ở xã hội và các công trình hạ tầng trọng điểm sẽ được triển khai tại phường Bồ Đề trong giai đoạn 2026-2030.

Để thực hiện, Hà Nội dự kiến thu hồi gần 25ha đất, tạo quỹ đất phục vụ phát triển đô thị và kết nối hạ tầng khu vực phía Đông Thủ đô.

Theo danh mục các công trình, dự án dự kiến thu hồi đất giai đoạn 2026-2030, trên địa bàn phường Bồ Đề sẽ có 24 dự án được triển khai.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo có tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 10/2025. Ảnh: Thạch Thảo

Trong số này, nhóm dự án sử dụng vốn ngân sách chiếm tỷ trọng lớn nhất với 19 dự án, tập trung vào đầu tư hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, xây dựng trường học và không gian công cộng.

Nổi bật là các dự án xây dựng nhiều tuyến đường quy hoạch có mặt cắt từ 13,5m đến 30m. Các tuyến này kết nối với những trục giao thông hiện hữu như Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Sơn, Hoàng Như Tiếp và Ngô Gia Khảm, đồng thời liên thông với các khu đô thị mới tại Thượng Thanh, Gia Thụy và Ngọc Thụy.

Chi 300 triệu mua 'sở hữu kỳ nghỉ', vợ chồng ở TPHCM tá hỏa khi đọc lại hợp đồng

Theo trình bày của ông S. (ngụ TPHCM), tháng 2/2017, vợ chồng ông tham gia một sự kiện giới thiệu mô hình nghỉ dưỡng do Công ty TNHH Khu du lịch V. tổ chức.

Ngay trong ngày tham dự sự kiện, vợ chồng ông S. đã ký hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ với tổng giá trị hơn 388 triệu đồng, đăng ký tuần nghỉ thứ 16 hằng năm tại căn hộ loại A. Chưa đầy một tháng sau, họ đã thanh toán gần 300,5 triệu đồng để giữ quyền nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, sau khi nhận được thư điện tử từ Công ty V. vào tháng 4/2017, vợ chồng ông S. mới đọc lại toàn bộ hợp đồng đã ký và cho rằng có nhiều điều khoản lạ, không giống như những gì họ được giới thiệu ban đầu.