Vé xem U23 Việt Nam tại SEA Games 31 sớm lên cơn sốt

Trao đổi với VietNamNet về công tác phát hành vé xem U23 Việt Nam tại SEA Games 31, ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết: “Hiện tại chúng tôi đang làm kế hoạch để chủ động trong công tác phát hành vé tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games diễn ra ở Phú Thọ. Việc phát hành vé phải đảm bảo sự tương ứng với số lượng người vào sân, an ninh, y tế của địa phương.

Quan điểm của tỉnh Phú Thọ là mở cửa cho khán giả vào sân hết công suất, để đáp ứng nhu cầu người hâm mộ đến sân cổ vũ cho U23 Việt Nam”.

Sân Việt Trì mở hết công suất đón khán giản ở SEA Games 31

“Với việc mở cửa 100% sức chứa của sân, công tác chống dịch cũng phải có sự tương ứng. Hiện nay tỉnh Phú Thọ đang khống chế dịch rất tốt, mỗi ngày chỉ còn vài trăm ca F0, trong khi 99% người dân được tiêm mũi thứ 3 vắc xin phòng Covid-19.

Chúng tôi hoàn toàn yên tâm về công tác chống dịch ở SEA Games tới. Các phương án cũng rất chi tiết và chuẩn bị được triển khai”, ông Thủy nói về công tác phòng chống dịch khi sân Việt Trì sẽ trở thành “chảo lửa” trong tháng 5 tới.

Được biết, tỉnh Phú Thọ hiện đang chờ mẫu vé của BTC SEA Games, bởi còn liên quan tới các quy định chung như biểu tượng, logo nhà tài trợ… Sau khi có những mẫu này, đơn vị đăng cai chỉ thực hiện công đoạn áp mệnh giá và và đi in.

“Về mức giá, chúng tôi phải làm việc với các cơ quan chức năng, xin ý kiến của UBND tỉnh và tham khảo ý kiến của BTC SEA Games.

Tôi nhận định vé các trận đấu xem U23 Việt Nam sắp tới sẽ lên cơn sốt. Hiện tại, rất nhiều cơ quan, đơn vị, nhân dân đã muốn mua vé. Do chúng tôi chưa phát hành nên cũng không thể trả lời cụ thể được”, ông Nguyễn Đắc Thủy nhận định.

Sân Việt Trì đông kín khán giả trong trận U23 Việt Nam gặp U20 Hàn Quốc

Ở trận U23 Việt Nam gặp U20 Hàn Quốc, BTC bán 3 mệnh giá vé là 100 nghìn đồng, 200 nghìn đồng và 300 nghìn đồng. Sân Việt Trì với sức chứa khoảng 2 vạn chỗ ngồi gần như được lấp kín.

“Dự kiến tuần tới vấn đề phát hành vé sẽ được các bên cùng phối hợp để triển khai. Việc in vé dự kiến mất vài ngày, vé sẽ được in luôn cả hai trận ở mỗi ngày thi đấu vào khung giờ 16h và 19h. Ở đâu in nhanh hơn, in đẹp hơn được chúng tôi lựa chọn chứ không nhất thiết phải ở Phú Thọ”, ông Thủy cho hay.

Liên quan tới vấn đề phát hành vé, BTC SEA Games 31 giao cho các địa phương đăng cai quyết định phương án quản lý, phát hành vé hoặc giấy mời. BTC SEA Games khuyến khích BTC địa phương tạo điều kiện cho người dân vào xem miễn phí, còn nếu bán vé phải theo đúng quy định.

Song Ngư