Thông qua các công ty con trong tập đoàn, Vela Software đã hiện diện ở khu vực Đông Nam Á hơn 10 năm nay với doanh thu từ khách hàng trong khu vực lên đến trên 100 triệu USD/năm. Tuy nhiên, Vela Software chỉ chính thức đặt chân đến Việt Nam vào tháng 10 năm 2023 qua thương vụ với DMSpro - công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực phần mềm phân phối (DMS).
Tháng 4/2024, Vela tiếp tục mở rộng bằng việc mua lại Công ty Giải Pháp Giáo Dục ASC, và sau đó là đầu tư chiến lược vào Estuary Solutions tại Việt Nam năm 2025. Việc đầu tư vào Việt Nam đã tạo bàn đạp cho Vela tiếp tục mở rộng ra tại Singapore và Thái Lan vào cuối năm 2025 qua thương vụ với CAN Innovation - cũng là một công ty công nghệ chuyên ngành phân phối. Đây là những ngôi sao đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á trong giải ngân hà tinh tú của Constellation Software.
Ông Mỹ Lê, đại diện điều hành của Vela Software tại khu vực, đã bóc tách “mã gene” giúp họ tồn tại 30 năm qua và tầm nhìn chiến lược dành cho các doanh nghiệp phần mềm tại Đông Nam Á.
Tính đến cuối năm 2025, Constellation Software (CSI) đạt doanh thu 11,6 tỷ USD. Thế nhưng, khác với những “ngôi sao” như Google hay Microsoft, CSI không sở hữu những sản phẩm mà mọi người dùng phổ thông đều có thể gọi tên. Họ chọn một lối đi khó hơn, thầm lặng hơn nhưng cực kỳ bền vững: Phần mềm thị trường ngách (Vertical Market Software - VMS).
Lý giải về sự lựa chọn này, ông Mỹ Lê chia sẻ rằng trong đầu tư, yếu tố cốt lõi chính là “tính dự báo của dòng tiền”. Phần mềm thị trường ngách là những công cụ được thiết kế “đo ni đóng giày” cho từng ngành chuyên biệt như: giáo dục, y tế, ngân hàng, bảo hiểm và bán lẻ… Một khi phần mềm đã gắn sâu vào vận hành của doanh nghiệp, nó trở thành một phần không thể tách rời. Điều này giải thích tại sao tỷ lệ khách hàng tái ký hợp đồng của tập đoàn luôn duy trì ở mức ấn tượng 95%.
“Càng gần khách hàng càng tốt”, đại diện Vela nhấn mạnh. Vela chọn vai trò làm “mạch máu” cho những ngành công nghiệp nền tảng. Khi thế giới biến động, những ngành dọc này vẫn phải vận hành ổn định, và đó chính là lúc giá trị của Vela phát huy sức mạnh.
Trong giới tài chính toàn cầu, công thức phổ biến xưa nay vẫn là “Mua rồi bán lại”. Các quỹ đầu tư thường thâu tóm một công ty, rồi bán đi sau vài năm sau để sinh lời theo đúng vòng đời của các quỹ. Nhưng Vela đã tạo ra một định nghĩa mới đầy nhân văn: “Mua và giữ lại mãi mãi”
Lý giải về triết lý có phần “lạ đời” này, đại diện Vela dẫn chứng sức mạnh của lãi kép: “Chỉ cần mỗi năm doanh nghiệp tăng trưởng 5,5%/năm, thì sau 30 năm, quy mô đã lớn mạnh gấp 5 lần. Với việc bền bỉ tái đầu tư dòng tiền mỗi năm, con số sinh lời sau ba thập kỷ thực sự là một kỳ tích”.
Trong hệ sinh thái công nghệ thế giới, hiếm có tập đoàn nào dám đưa ra cam kết vĩnh cửu này, ngoại trừ Constellation Software. Nhưng đằng sau những con số khô khan ấy là một bài toán nhân văn về tâm lý người sáng lập. Với một nhà khởi nghiệp, công ty không chỉ đơn thuần là tài sản để định giá, nó là một di sản, một “đứa con tinh thần” được nhào nặn bằng cả thanh xuân.
Bằng hành động thực tế, Vela cam kết bảo vệ tên tuổi, giữ nguyên bản sắc văn hóa và đặc biệt là tạo điều kiện phát huy thế hệ nhân sự kế cận mà người sáng lập đã dày công đào tạo.
Sự gắn kết này không đồng nghĩa với việc thâu tóm quyền lực một cách áp đặt. Sau khi gia nhập hệ sinh thái, các doanh nghiệp vẫn duy trì quyền tự chủ trong hoạt động vận hành, trong khi tập đoàn định hướng ở cấp chiến lược và cung cấp nguồn lực phát triển dài hạn. Trách nhiệm được phân định rõ ràng giữa hiệu quả vận hành của đội ngũ sáng lập và vai trò định hướng, hỗ trợ từ tập đoàn. Đây chính là "chìa khóa" giúp bảo đảm kiểm soát rủi ro hệ thống mà không làm suy giảm tính chủ động, sáng tạo vốn có của doanh nghiệp, những giá trị cốt lõi đã làm nên thành công của họ ngay từ ngày đầu.
Trong kỷ nguyên mà “Dữ liệu lớn” (Big Data) được nhắc đến như một xu hướng thời thượng, thì tại Vela, “linh hồn” của mọi quyết định lại nằm ở di sản dữ liệu của mình. Đây không phải là những thông tin có thể mua được bằng tiền từ bên ngoài, mà là kết quả của quá trình học hỏi, chắt lọc khắc nghiệt từ thực tế vận hành của hơn 1.500 công ty con trong hệ sinh thái suốt 30 năm qua.
Khi đứng đơn độc, một nhà sáng lập thường phải “mò mẫm” trong đêm tối với những câu hỏi mang tính sinh tồn: Đầu tư bao nhiêu vào nghiên cứu là đủ? Chi phí bán hàng bao nhiêu là hợp lý? Việc so sánh việc mình làm với các công ty khác cùng ngành hầu như là điều không thể. Nhưng khi gia nhập “gia đình” Vela Software, doanh nghiệp được tiếp cận với một “thước đo vàng”.
Thông qua các chỉ số đo lường liên tục, Vela có thể giúp nhà lãnh đạo “đọc vị” sức khỏe doanh nghiệp mình một cách chuẩn xác. Một giám đốc điều hành tại Đông Nam Á giờ đây có thể biết rõ vị thế của mình so với các đối thủ toàn cầu, từ đó đưa ra những quyết định kỷ luật, tập trung nguồn lực vào những mục tiêu then chốt thay vì dàn trải. M
Ông Mỹ Lê chia sẻ, bản thân ông khi tham gia các khóa đào tạo của tập đoàn cũng đã kinh ngạc trước giá trị của những kiến thức quản trị thực chiến này - những thứ mà theo ông, đôi khi còn cô đọng và hiệu quả hơn cả những chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh mà ông đã từng theo học.
Điều khiến Vela trở nên khác biệt còn nằm ở mô hình quản trị phi tập trung. Doanh nghiệp không đóng vai một “ông chủ” độc đoán áp đặt mệnh lệnh hay ép buộc các công ty con vào những khuôn mẫu cứng nhắc. Tất cả được vận hành dựa trên nền tảng của sự tin cậy lẫn nhau.
Chữ “Tin” ở đây mang tính hai chiều: doanh nghiệp tin vào sự tận tâm của người lãnh đạo công ty con, và ngược lại, người lãnh đạo tin tưởng vào kho tàng kinh nghiệm mà tập đoàn đã đúc kết qua hàng nghìn thương vụ thành công. Sự tôn trọng này chính là “chất keo” gắn kết các nhà sáng lập Đông Nam Á - những người vốn mang trong mình lòng tự tôn doanh nghiệp.
Đông Nam Á là một mảnh đất tiềm năng nhưng đầy rẫy sự phân mảnh, nơi các nhà sáng lập thường rơi vào trạng thái “cô đơn trên hành trình vạn dặm”. Họ có sản phẩm tốt, có khát vọng lớn nhưng lại thiếu bệ phóng đủ tầm để bước ra biển lớn. Gia nhập Vela Software chính là lời giải cho sự đơn độc ấy. Thông qua hàng trăm hội thảo nội bộ hàng năm, nhà sáng lập Việt Nam có thể kết nối trực tiếp với hàng ngàn lãnh đạo toàn cầu để cùng giải bài toán quản trị.
Khi nói về sự thành công của một thương vụ, Vela không chỉ nhìn vào những báo cáo tài chính đẹp đẽ. Theo đại diện doanh nghiệp, một thương vụ thực sự thành công phải là một “chuỗi chiến thắng” liền mạch cho tất cả các bên liên quan. Đó là khi nhà sáng lập được giải phóng khỏi những áp lực tài chính để tiếp tục chứng kiến “đứa con” mình lớn mạnh. Đó là khi các cổ đông đạt được tiêu chuẩn sinh lời bền vững từ một mô hình quản trị khoa học.
Quan trọng hơn hết, đó là sự chiến thắng của đội ngũ nhân viên khi được nâng cấp kỹ năng theo chuẩn quốc tế và mở ra lộ trình thăng tiến toàn cầu. Đối với khách hàng, thành công của Vela mang lại sự an tâm tuyệt đối, bởi họ biết rằng phần mềm mình đang sử dụng sẽ luôn được bảo trì và phát triển bởi một “người khổng lồ” cam kết gắn bó vĩnh viễn. Và cuối cùng, chính sự chuyên nghiệp hóa này đã góp phần nâng tầm hệ sinh thái công nghệ tại các quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, hay Indonesia.
Nhìn về tương lai 20 năm tới, đại diện Vela khẳng định ba trụ cột giá trị muốn xây dựng tại Đông Nam Á là: Niềm tin - Kỷ luật - Con người. Với thị trường hơn 600 triệu dân, khu vực này đang gợi nhắc về những ngày đầu khởi nghiệp của tập đoàn tại Bắc Mỹ ba thập kỷ trước. Những tương đồng trong cách vận hành doanh nghiệp phần mềm chuyên ngành tại đây đã củng cố niềm tin rằng Đông Nam Á sẽ sớm bắt kịp thế giới về trình độ quản trị.
Minh chứng sống động nhất cho niềm tin này chính là người đang giữ chức Chủ tịch tập đoàn Constellation Software hiện nay. Ba mươi năm trước, ông chính là nhà sáng lập của doanh nghiệp đầu tiên trở thành một phần của hệ sinh thái Vela.
Đó là một vòng lặp di sản tuyệt đẹp: Từ một người quyết định chuyển giao đứa con tinh thần để phát triển dài hạn, ông đã trở thành người dẫn dắt cả một đế chế toàn cầu.
Ông Mỹ Lê mượn một câu ngạn ngữ quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ để gửi gắm đến các nhà khởi nghiệp Việt: “Nếu muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nhưng nếu muốn đi xa, hãy đi cùng nhau”.
Trong lịch sử 30 năm thành lập và 20 năm niêm yết trên thị trường chứng khoán Toronto, đã có vô số các câu chuyện thành công của các công ty sau khi gia nhập tập đoàn Constellation Software, đóng góp vào mức tăng trưởng doanh thu bình quân 23.5%/năm và giá trị cổ phiếu tăng trưởng bình quân 36%/năm kể từ ngày IPO. Đó là minh chứng đanh thép nhất cho cam kết bền vững.