Ngày 3/2 (giờ địa phương), làn sóng bán tháo lan rộng trên thị trường chứng khoán Mỹ sau khi giới đầu tư lo ngại các tiến bộ mới của AI sẽ "ăn mòn" lợi thế cạnh tranh của các công ty phần mềm.

Tâm điểm của đợt sụt giảm bắt nguồn từ thông báo của Anthropic về việc bổ sung các công cụ pháp lý mới cho trợ lý ảo Cowork, giúp tự động hóa việc soạn thảo và nghiên cứu luật.

Cổ phiếu của các hãng đầu tư tư nhân như Blue Owl Capital cũng giảm mạnh trong phiên giao dịch 3/2. Ảnh: Bloomberg

Ngay lập tức, cổ phiếu của các đơn vị cung cấp công cụ pháp lý và dữ liệu như Thomson Reuters, Legalzoom.com và Sàn giao dịch Chứng khoán London (LSEG) đều giảm hơn 12%. Đến phiên chiều, đà giảm lan rộng sang toàn ngành phần mềm. PayPal, Expedia Group, EPAM Systems và Intuit đều sụt giảm hơn 10%. Hai chỉ số S&P theo dõi phần mềm và dữ liệu tài chính đã mất tổng cộng khoảng 300 tỷ USD giá trị vốn hóa.

Art Hogan, chiến lược gia thị trường tại B. Riley Wealth Management, nhận định: "Nếu mọi thứ tiến triển nhanh như những gì OpenAI và Anthropic công bố, đây sẽ là một vấn đề lớn. Các nhà đầu tư đang bắt đầu bán tháo bất kỳ công ty nào có nguy cơ bị AI làm gián đoạn".

Từ khi các mô hình AI tạo sinh (generative AI) xuất hiện, các nhà giao dịch đã đặt câu hỏi liệu chúng có phá vỡ "hào kinh tế" (lợi thế cạnh tranh bền vững) của các ông lớn như Adobe hay Salesforce hay không.

Sự xuất hiện của Claude - mô hình AI của Anthropic - với khả năng tự động viết mã (coding) và thực hiện các dự án lập trình đã khiến giới kỹ sư tại Thung lũng Silicon xôn xao. Dù các công ty phần mềm lập luận viết mã chỉ là một phần nhỏ trong việc xây dựng nền tảng dựa trên niềm tin và dữ liệu, tâm lý lo ngại của nhà đầu tư vẫn không giảm. Thực tế, ngay cả trước phiên giảm hôm 3/2, phần mềm và dịch vụ đã là nhóm ngành hoạt động kém nhất của chỉ số S&P trong năm nay.

Cú sốc này cũng giáng đòn mạnh vào các công ty quản lý quỹ tư nhân - những đơn vị đã đầu tư mạnh vào cổ phần và nợ của doanh nghiệp phần mềm trong thập kỷ qua. Cổ phiếu của Ares Management, KKR và Blue Owl Capital đều giảm hơn 9%, trong khi Blackstone và Apollo Global Management mất hơn 4,5%.

Trước đây, phần mềm được xem là khoản đầu tư hấp dẫn nhờ doanh thu định kỳ ổn định. Tuy nhiên, Jon Gray, Chủ tịch của Blackstone, thừa nhận tại sự kiện WSJ Invest Live rằng ngành này đang đối mặt với "rủi ro gián đoạn" từ AI. Ông cho rằng đây là sự thay đổi cấu trúc nền kinh tế chứ không đơn thuần là vấn đề thanh khoản hay tín dụng.

Ngoài áp lực từ AI, nhóm cổ phiếu công nghệ cũng đang chịu ảnh hưởng tiêu cực sau khi Microsoft báo cáo chi phí hạ tầng AI tăng cao nhưng tăng trưởng mảng đám mây lại chậm hơn dự kiến, khiến giới đầu tư hoài nghi về khả năng chuyển đổi chi phí đầu tư thành lợi nhuận thực tế.

(Theo WSJ)