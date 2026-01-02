Bước vào giai đoạn 2025 - 2026, nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước những vận hội mới với dự kiến tăng trưởng GDP đạt trên 8%. Tuy nhiên, thị trường cũng đối mặt với "thách thức kép" từ sự thiếu hụt nhân tài kỹ năng cao và làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái cấu trúc sâu sắc mọi ngành nghề.

Báo cáo thị trường tuyển dụng thường niên lần thứ 6 mang tên "Xu hướng tuyển dụng 2026: Chủ động trước kỷ nguyên nhiều chuyển biến" do TopCV Việt Nam thực hiện cung cấp bức tranh toàn cảnh về cung - cầu nhân lực thông qua phương pháp phân tích định lượng minh bạch.

Dữ liệu được tổng hợp và phân tích dựa trên phản hồi của hơn 3.000 đại diện tuyển dụng từ doanh nghiệp và người lao động đa dạng lĩnh vực trong quý 3/2025, kết hợp gần 300.000 tin đăng tuyển dụng trên nền tảng và tham chiếu từ các nguồn khác.

Ngành IT có thu nhập bình quân cao nhất

Dựa trên dữ liệu thị trường, Công nghệ thông tin (IT) - Phần mềm duy trì vị thế là ngành nghề có mức lương bình quân cao nhất. Để thu hút nhân tài số trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp sẵn sàng chi trả mức đãi ngộ vượt trội cho các vị trí chuyên môn sâu.

Ngành công nghệ thông tin - phần mềm dẫn đầu nhóm ngành có thu nhập bình quân cao nhất. Ảnh: Trọng Đạt

Cụ thể, vị trí Kiến trúc sư giải pháp (Solution Architect) với trên 5 năm kinh nghiệm ghi nhận mức lương trung vị cao lên tới 56,329 triệu đồng. Các vị trí quản lý cấp cao như Trưởng/Phó phòng IT cũng đạt mức trung vị cao là 53,572 triệu đồng. Đáng chú ý, các vai trò gắn liền với làn sóng công nghệ như Kỹ sư AI và Data Engineer sở hữu mức thu nhập trung vị cao trên 38,532 triệu đồng ngay cả khi không giữ vai trò quản lý.

Ngoài IT, các nhóm ngành như Pháp chế & Kiểm toán (45 triệu đồng) và Quản lý Kinh doanh (40,087 triệu đồng) cũng nằm trong nhóm có thu nhập dẫn đầu thị trường ở cấp bậc quản lý.

Trong ngành IT - Phần mềm, top 5 vị trí khó tuyển dụng nhất gồm: Kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI Engineer), Kỹ sư cầu nối (Bridge Engineer), Kiến trúc sư giải pháp (Solution Architect), Lập trình viên ứng dụng di động (Mobile App Developer) và Kiến trúc sư phần mềm (Software Architect).

Nguyên nhân là do thiếu hụt ứng viên có kỹ năng cao (55%), sự cạnh tranh gay gắt với các công ty công nghệ lớn (49,6%) và nguồn cung ứng viên hạn chế (34,3%).

Mức lương phổ biến của một số ngành, nghề giai đoạn 2025 - 2026, theo TopCV.

Dù IT có mức lương hấp dẫn, Kinh doanh / Bán hàng mới là nhóm ngành được doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng hàng đầu, chiếm tới 47,5% nhu cầu toàn thị trường.

Bức tranh tuyển dụng 2026 ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt từ số lượng sang chất lượng. Theo báo cáo của TopCV, thay vì tuyển dụng đại trà, 52,2% doanh nghiệp ưu tiên chiến lược "giữ nguyên quy mô và tối ưu hiệu suất". Các nhóm ngành khác duy trì nhu cầu tuyển dụng cao bao gồm: IT - Phần mềm (8,64%), Marketing / Truyền thông / Quảng cáo (8,22%), Dịch vụ khách hàng (6,1%).

5 nhóm ngành dễ bị tổn thương nhất

AI không còn là khái niệm xa lạ khi có tới 40,7% doanh nghiệp đã đưa công nghệ này vào chiến lược phát triển thời kỳ mới. Tuy nhiên, sự phát triển của AI cũng đặt ra thách thức bị thay thế đối với các ngành nghề có tỷ lệ tác vụ lặp lại cao.

Báo cáo chỉ ra 5 nhóm ngành nghề dễ bị tổn thương nhất do AI bao gồm: Dịch vụ chăm sóc khách hàng (30,1%), Marketing / Truyền thông / Quảng cáo (27,51%), Kinh doanh / Bán hàng (18,32%), IT - Phần mềm (16,92%), Tài chính / Kế toán (14,97%).

“Đây được xem là những ngành dẫn đầu có thể thay thế một phần hoặc giảm quy mô nhân viên bởi tác động của AI - do có tỷ lệ cao các tác vụ lặp lại. Điều này đòi hỏi người lao động trong các lĩnh vực này phải không ngừng học hỏi và trau dồi các kỹ năng mới để thích ứng với sự thay đổi của công nghệ”, báo cáo nhấn mạnh.

Để thích nghi, chuyên gia từ TopCV khuyến nghị người lao động xây dựng "khung năng lực kép" – kết hợp chuyên môn vững và kỹ năng sử dụng AI – để giữ vững vị thế. Có tới 59,1% doanh nghiệp đang ưu tiên đào tạo nội bộ kỹ năng AI cho nhân viên, mở ra cơ hội cho những ai sẵn sàng nâng cao năng lực (upskill) và học kỹ năng mới (reskill) để trở thành "nhân tài số" trong kỷ nguyên mới.

Ngoài ra, người lao động không nên chỉ tập trung duy nhất vào kỹ năng chuyên môn mà cần phát triển đồng thời cả năng lực số và kỹ năng mềm. Báo cáo cho thấy nhiều ứng viên hiện nay, đặc biệt là ngành IT, vẫn còn thiếu các kỹ năng quan trọng như giao tiếp/truyền đạt (47,3%), tư duy phản biện (39,7%) và tư duy sản phẩm (33,6%). Việc hoàn thiện những kỹ năng này sẽ giúp bạn trở thành nhân sự chất lượng cao và có hiểu biết về kinh doanh.

Riêng đối với ngành IT, các doanh nghiệp đặc biệt ưu tiên những ứng viên có năng lực thực tế thông qua các dự án cụ thể và kinh nghiệm với bộ công nghệ (Tech Stack) tương ứng.