Video toàn cảnh đám cưới cổ tích của Britney Spears ở tuổi 41

Kết hôn lần 3 ở tuổi 41, công chúa nhạc Pop một thời tìm thấy bến đỗ mới với bạn trai kém 13 tuổi.

Britney Spears và Sam Asghari

1 ngày sau đám cưới, Britney Spears chia sẻ hình ảnh và video toàn cảnh đám cưới với những hình ảnh đẹp như cổ tích trên nền nhạc ca khúc Can't Help Falling in Love. Video toàn cảnh đám cưới chỉ dài 44 giây, thu về 4,4 triệu lượt thích sau 4 giờ được Britney Spears đăng tải trên Instagram sáng 11/6 (giờ Việt Nam).

Các fan được thấy toàn cảnh hình ảnh đám cưới với những khoảnh khắc hạnh phúc và rạng rỡ nhất của nữ ca sĩ sinh năm 1981. Cô mặc đầm của NTK Donatella Versace, xuất hiện trên cỗ xe ngựa như nàng Lọ Lem bước ra từ cổ tích, trao cho chú rể nụ hôn ngọt ngào đánh dấu giai đoạn mới của cuộc đời.

An Na