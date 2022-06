Britney Spears tung ảnh cưới lần 3 với chồng kém 13 tuổi

Ảnh cưới chính thức được Britney Spears chia sẻ sáng 11/6.

Đám cưới của "công chúa nhạc Pop" một thời được tổ chức kín tiếng với khách mời giới hạn và hoàn toàn đóng cửa với truyền thông vào ngày 9/6 (giờ Mỹ), tức ngày 10/6 giờ Việt Nam. Britney Spears tổ chức đám cưới lần thứ 3 với chồng trẻ kém 13 tuổi.

Sam Asghari là người đã ở bên nữ ca sĩ suốt những năm tháng cô khủng hoảng nhất và quyết định cầu hôn Britney Spears tháng 9 năm ngoái, 2 tháng trước khi cha đẻ của Britney Spears bị đình chỉ quyền giám hộ với con gái.

Cách đây ít phút, Britney Spears chia sẻ ảnh cưới trên Instagram hơn 41 triệu người theo dõi. "Ồ chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã kết hôn. Đó thực sự là ngày đặc biệt nhất". Nữ ca sĩ cũng kể lại giây phút hồi hộp khi cô làm cô dâu lần nữa và mô tả lễ cưới như một giấc mơ.

Lễ đường đẹp như cổ tích.

Trước đó thông tin về đám cưới của Britney Spears chỉ được xác nhận 1 ngày bởi thông tin hoàn toàn được giữ kín. Đã có sự cố xảy đến khi chồng đầu của nữ ca sĩ đến phá địa điểm đám cưới của vợ cũ nhưng mọi việc đã được giải quyết êm xuôi. Chỉ có khoảng 60 khách mời, trong đó có những ngôi sao nổi tiếng như Madonna, Paris Hilton, Kathy Hilton và Drew Barrymore tới dự.

Britney Spears xuất hiện rạng rỡ trong chiếc đầm cưới của Versace và bước ra lễ đường trong giai điệu ngọt ngào của ca khúc Can't Help Falling in Love (Elvis Presley). Nữ ca sĩ đã khóc vì hạnh phúc trong giây phút thành vợ của chàng trai 28 tuổi. Trong lễ cưới, Britney Spears thay trang phục 3 lần và đã quẩy tưng bừng cùng Madonna.

Britney Spears với các khách mời nổi tiếng trong lễ cưới.

Một nguồn tin cho hay nữ ca sĩ đã chuẩn bị cho đám cưới của mình cách đây 9 tháng. Cách đây không lâu cô buồn bã thông báo đã mất đứa con của mình với Sam Asghari.

Sam Asghari đội khăn voan của vợ.

Quỳnh An