Madonna và Paris Hilton có mặt trong lễ cưới của Britney Spears

Theo nguồn tin của tờ The People, đám cưới của nữ ca sĩ Britney Spears và tình trẻ kém 13 tuổi diễn ra tối 6/9 tại Los Angeles.

Britney Spears chính thức tổ chức hôn lễ với bạn trai người Iran kém 13 tuổi.

Đám cưới được diễn ra riêng tư với sự góp mặt của gia đình cô dâu, chú rể cùng những bạn bè thân thiết. Danh sách khách mời có khoảng 60 người, trong đó có nhiều ngôi sao nổi tiếng như Drew Barrymore, Madonna, Paris Hilton và Kathy Hilton.

Britney Spears và Madonna có mối quan hệ thân thiết.

Cũng theo nguồn tin này, Britney Spears đã mặc định bộ đồ chơi của hãng thời trang nổi tiếng Versace và bước vào lễ đường khi ca khúc "Can't Help Falling in Love" của Elvis Presley vang lên.

"Tôi rất hạnh phúc khi ngày này đã đến và họ đã kết hôn. Tôi biết anh ấy mong muốn điều này từ rất lâu", quản lý của Sam Asghari chia sẻ với The People sau buổi lễ.

Trước hôn lễ, một người bạn đã tiết lộ Britney Spears đã mong ngóng, hình dung về đám cưới của mình với bạn trai trong suốt 9 tháng.

Người này cho biết: “Britney bắt đầu lên kế hoạch và mơ về đám cưới của mình ngay sau khi đính hôn vào tháng 11. Đó là một việc trọng đại đối với cô ấy. Cuối cùng cô ấy cũng kết hôn".

Paris Hilton cũng có mặt trong lễ cưới của Britney Spears.

Anh trai của nữ ca sĩ được cho là cũng có mặt tại lễ cưới. Hai con trai của Britney Spears là Sean Preston (16 tuổi) và Jayden James (15 tuổi) không tham dự lễ cưới nhưng họ rất mừng cho mẹ của mình.

Britney Spears và Sam Asghari yêu nhau gần 6 năm, nảy sinh tình cảm sau khi đóng chung MV Slumber Party của nữ ca sĩ. Britney Spears từng chia sẻ, cô cảm thấy Sam thực sự dễ thương, họ đã kết nối nói chuyện với nhau sau khi quay chung video được 5 tháng.

Nói về chồng, Britney Spears cho hay, Sam là một người vui vẻ, hài hước.

Hà Lan