- Thưa bà, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao. Khi quỹ thời gian chỉ còn chưa đầy hai thập kỷ, đâu là những nền tảng kinh tế quan trọng nhất cần được kiến tạo ngay từ hôm nay, đặc biệt đối với khu vực tư nhân - đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng?

Đây là một mục tiêu rất tham vọng. Việt Nam hiện vẫn đang phấn đấu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Đạt được ngưỡng này đã khó, sau đó chúng ta chỉ còn 15 năm để tiến lên nhóm thu nhập cao. Trên thế giới, rất ít nền kinh tế làm được điều đó.

Muốn thành công, Việt Nam phải thay đổi căn bản mô hình phát triển khi lao động giá rẻ không còn là lợi thế, tài nguyên ngày càng hạn chế, công nghiệp phần lớn vẫn làm gia công, trình độ công nghệ thấp, xuất khẩu không tạo được nhiều giá trị gia tăng, các vấn đề giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, môi trường... còn rất nhiều mặt phải cải thiện. Trong khi đó, thế giới đang chuyển mạnh sang kỷ nguyên của công nghệ cao, phát triển bền vững và bao trùm.

Điều đáng mừng là tư duy phát triển ở nước ta gần đây đã thay đổi rõ rệt. Các mục tiêu lớn hiện đã đi kèm cách làm mới, bắt đầu từ việc nhận diện và tháo gỡ các điểm nghẽn, đặc biệt về thể chế. Các nghị quyết về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, FDI, giáo dục, đào tạo, văn hoá, chăm sóc sức khỏe đang tạo thành một hệ thống tư duy và thể chế, chiến lược, chính sách, khung tổ chức mới.

Đặc biệt, vai trò của kinh tế tư nhân được đặt ở vị trí cao, xác đáng hơn hẳn trước đây và bắt đầu thể hiện bằng hành động. Nhiều doanh nghiệp tư nhân lớn được Chính phủ mời bàn bạc, tham gia các dự án quan trọng ở tầm quốc gia và tại các thành phố lớn. Khu vực này đồng thời được giao trọng trách đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và kiến tạo những nền tảng tăng trưởng mới.

Thực tế, ở Việt Nam đã hình thành những doanh nghiệp tư nhân có khả năng tiên phong, dẫn dắt. Nhiều doanh nghiệp mới hơn 30 năm tuổi như Vingroup đã đạt quy mô lớn và có khả năng cạnh tranh quốc tế. Điều đó chứng minh khu vực tư nhân đang bước vào giai đoạn trưởng thành đáng kể, đủ sức đảm đương những nhiệm vụ lớn hơn, khó hơn.

- Bà từng dùng hình ảnh những doanh nghiệp tư nhân “Thánh Gióng”. Trong chặng đường hướng tới năm 2045, những “Thánh Gióng” ấy cần hội tụ phẩm chất gì để mở đường trong các ngành mới, làm chủ công nghệ và dẫn dắt chuỗi giá trị?

Các doanh nghiệp tư nhân đã trải qua một thời kỳ dài nhiều thử thách. Tôi rất chia sẻ với họ, bởi trước đây nhiều doanh nghiệp muốn làm khác đi nhưng chưa có môi trường phù hợp.

Tuy nhiên, sau nhiều năm, doanh nghiệp tư nhân đã tích lũy được kinh nghiệm và trưởng thành rõ rệt. Ngay trong lĩnh vực bất động sản, nếu nhìn vào diện mạo các thành phố và nhiều địa phương, có thể thấy phần lớn những khu vực mới, được phát triển hiện đại hơn, đồng bộ hơn đều có dấu ấn của khu vực tư nhân. Điều đó phản ánh năng lực thực sự của họ.

Những tập đoàn như Vingroup sau đó tiếp tục bước sang công nghệ, giáo dục, y tế và đặc biệt là ô tô. VinFast là một start-up vô cùng quyết đoán khi tham gia một trong những lĩnh vực thách thức bậc nhất của công nghiệp thế giới - nơi nhiều thương hiệu lâu đời cũng phải sáp nhập hoặc bán mình. Trong một ngành đòi hỏi vốn đầu tư lớn, quy mô lớn, nhân lực chất lượng cao, có công nghệ thay đổi không ngừng như vậy, việc một doanh nghiệp Việt Nam dám làm và làm nên chuyện là cú hích lớn đối với công nghiệp, đồng thời tạo niềm tin mạnh mẽ rằng người Việt Nam có thể làm được.

Hiện nay, Việt Nam đang khát khao phát triển công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, robot, nguồn năng lượng sạch... Đây là những lĩnh vực khác hẳn cách tiếp cận trước đây và cũng chính là những lĩnh vực Vingroup đang theo đuổi. Tôi cho rằng điều đó rất đáng quý và có ý nghĩa lớn.