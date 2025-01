Việt Nam lọt top điểm đến lý tưởng cho các chuyến du lịch gia đình; Phòng mổ Bệnh viện Việt Đức liên tục sáng đèn, lập kỷ lục ngay tuần đầu năm… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức giao thông khoa học, hợp lý để khắc phục ùn tắc

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi và khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và vụ tai nạn giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp, TP Hà Nội. Thủ tướng đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lãnh đạo TP Hà Nội và lực lượng công an đến để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi các nạn nhân. Để khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Cục CSGT và Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát đối với ô tô, nhất là ô tô tải, xe chở khách khối lượng lớn trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, nhất là các vi phạm về phần đường, làn đường, tránh, vượt trái quy định, vi phạm về nồng độ cồn, đi quá tốc độ, chở quá số người quy định…