Có tới 383,8 tỷ USD - tương đương 42,6% tổng kim ngạch của suốt 3 thập kỷ - được tạo ra chỉ trong 6 năm sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU chính thức đi vào thực tiễn (từ tháng 8/2020).