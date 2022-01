8h sáng ngày 1/1/2022, sau ca tuần đêm kéo dài đến 3h sáng, Trung tá Phan Anh Tú, Đội trưởng Điều tra tổng hợp, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) ký chấm điểm cho cán bộ trong Đội khi vừa bắt được hai đối tượng truy nã tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và đối tượng tội Cướp tài sản tại tỉnh Sơn La và TP Hải Phòng. Đây là đối tượng truy nã thứ 14 bị Đội điều tra tổng hợp vây bắt thành công trong năm 2021.

Hơn 22 năm, Trung tá Phan Anh Tú không nhớ đã cùng anh em trong đội bắt được bao nhiêu đối tượng truy nã. Tỷ lệ thành công ấn tượng khiến nhiều người gọi anh là “khắc tinh” của tội phạm trốn nã.

Đối tượng Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979 trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) với tội danh làm giả bệnh án tâm thần, được biết đến với tên gọi “người phụ nữ ở ẩn” với hành vi tinh quái.

Khoảng 10 năm trước, Mai Anh cấu kết với nhiều đối tượng để lập công ty “ma”, làm giả giấy tờ để thế chấp vào các ngân hàng, rút tiền tỷ chia nhau. Khi bị bắt, Mai Anh thoát án nhờ bệnh án tâm thần.

Tháng 2/2016, Mai Anh trốn khỏi nơi chữa bệnh và điều hành đường dây làm giả bệnh án tâm thần. Người phụ nữ này giúp trót lọt 6 phạm nhân đi chữa bệnh, trong đó có 2 phạm nhân tội Giết người.

Ra quyết định truy nã đối với Mai Anh, Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị vào cuộc. Ngay sau khi nhận chỉ đạo từ cấp trên, Trung tá Phan Anh Tú nhanh chóng xây dựng kế hoạch bắt giữ đối tượng. Manh mối chỉ là địa chỉ nhà ở, một số điện thoại mà đối tượng ngưng sử dụng và thông tin Mai Anh có quan hệ tình cảm với một “trùm” giang hồ ở Hà Nội.

Mai Anh tuyệt đối không liên hệ với người thân. Để tránh bị phát hiện, người phụ nữ này dùng nhiều sim và điện thoại di động, mỗi lần gọi xong thì vứt cả sim và máy.

Rất nhanh chóng, một mũi trinh sát mật phục tại nhà riêng của đối tượng. Suốt nhiều ngày ròng rã, các trinh sát không phát hiện dấu hiệu đối tượng về chỗ ở. Manh mối duy nhất được hé mở từ người giúp việc của nhà đối tượng.

“Các trinh sát nhận thấy người giúp việc cứ 2-3 ngày lại xách 1 túi đồ chuyển lên chiếc ô tô chờ sẵn đầu ngõ. Nhận định có dấu hiệu bất thường, các trinh sát lập tức chia thêm 1 mũi bám sát ô tô trên”, Trung tá Tú kể lại.

Trung tá Tú cùng 2 cán bộ của Đội Điều tra tổng hợp hóa trang thành lái xe ôm công nghệ. Họ phát hiện tài xế liên tục đổi lịch trình, đi vào các ngõ nhỏ rồi quay đầu… nhưng đích đến vẫn là 1 bệnh viện tâm thần.

“Chúng tôi theo dõi trong nhiều ngày đêm. Tôi nhớ như in buổi tối hôm ấy mưa nặng hạt, anh em trinh sát đi xe máy bám theo ô tô với phán đoán Mai Anh trốn trong bệnh viện”, Trung tá Tú nhớ lại.

Tuy nhiên, người ở trong bệnh viện không phải là Mai Anh mà lại là người tình. Các phương án nghiệp vụ gần như quay về vạch đích với manh mối là người phụ nữ giúp việc và “người vận chuyển” đi ô tô 5 chỗ.

Kiên trì bám sát manh mối, các trinh sát nghi đối tượng trốn trong 1 khách sạn trên đường Thái Hà, quận Đống Đa. Đối tượng này đã hoàn tất bộ hồ sơ giả, chuẩn bị bay vào TP.HCM.

Trong tình huống cấp bách, tổ công tác chia 1 mũi ra sân bay Nội Bài làm việc với lực lượng an ninh, 1 mũi bám sát tại nhà riêng của đối tượng và lực lượng chủ lực tổ chức vây ráp khách sạn. Từ dữ liệu camera của khách sạn, trinh sát phát hiện có hai mẹ con, trong đó nghi vấn người mẹ chính là đối tượng.

Trong đêm 25/3/2020, tổ công tác Đội Điều tra tổng hợp phối hợp Công an TP Hà Nội ập vào và bắt giữ Mai Anh.

Hành trình lần theo tội phạm trốn truy nã đã đưa Trung tá Phan Anh Tú cùng đồng đội in dấu chân ở mọi miền đất nước. Một trong những kỷ niệm khắc sâu trong trí nhớ anh là trận vây ráp đối tượng Nguyễn Khắc Sáng trên 1 ngọn đồi thuộc tỉnh Lâm Đồng vào tháng 5/2020.

Thông tin về Sáng khá sơ lược, ngoài lý lịch bị truy nã về tội đánh bạc, manh mối duy nhất Công an quận Đống Đa có là Sáng từ Đông Anh (Hà Nội) lẩn trốn vào Đà Lạt (Lâm Đồng). Tại đây, Sáng lập tụ điểm cờ bạc “bịp” kiếm tiền tiêu xài.

Một tổ công tác gồm 5 cán bộ nhanh chóng lên đường đến Đà Lạt. Sau nhiều ngày tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Sáng thường xuyên tổ chức đánh bạc ở bìa rừng, trong căn nhà có 1 cửa hậu - lối tẩu thoát lên rừng rậm. Sáng ở đây cùng 2 đối tượng cộm cán.

Trong đêm, tổ công tác “đánh úp” vào căn nhà nhưng đối tượng tẩu thoát từ cánh cửa hậu. Nhận định đối tượng vẫn ở trên rừng, các trinh sát tiếp tục mật phục nhiều giờ trong cơn mưa nặng hạt.

Quá trình mật phục giữa mưa trong các cánh rừng, Trung tá Phan Anh Tú cùng đồng đội bị sốt cao, buộc phải thu quân. “Khi về chỗ nghỉ, anh em khá buồn vì để tuột mất đối tượng. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tìm được manh mối dù là tín hiệu nhỏ nhất”, Trung tá Tú tâm sự.

Từ một nguồn tin ở Lâm Đồng, các trinh sát phát hiện Sáng đã rời Tây Nguyên bằng xe khách ra Hà Giang để vượt biên sang Trung Quốc. Tổ công tác có mặt tại Hà Giang và hóa trang thành người bản địa đi chăn gia súc để tiếp cận đối tượng.

Khi xác định đúng vị trí của Sáng trong lán trại của thợ xây nằm ở huyện Yên Minh, đêm 21/5/2020, tổ công tác ập vào bắt giữ đối tượng. Sự việc diễn ra quá chóng vánh khiến Sáng thốt lên “Sao các anh tìm được em”?

Việt Viết Huy (SN 1977, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) với hình xăm mãnh hổ trước ngực bị truy nã về tội danh Giết người từ năm 2012.

Năm 2021, sau gần 10 năm lẩn trốn sang Trung Quốc, Huy về Việt Nam và nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Đống Đa. Chân dung đối tượng được dựng lên là một đàn anh chuyên cho vay tín dụng đen và đi siết nợ.

Là người trực tiếp xây dựng kế hoạch bắt giữ đối tượng, Trung tá Tú cho biết các trinh sát phát hiện tại nhà Huy cứ 2-3 ngày lại có 1 tài xế Grab đến lấy đồ. Lần theo lái xe này, tổ công tác nhận định vị trí là một khu chung cư tại quận Long Biên.

Tổ công tác gồm 6 người do Trung tá Phan Anh Tú chỉ huy áp sát căn phòng 201, khu Garden City (phường Thạch Bàn). Tại đây, các trinh sát phát hiện có nhóm đối tượng đang tổ chức “tiệc ma túy”.

Nhận định việc sử dụng ma túy sẽ dẫn đến mất kiểm soát hành vi, các trinh sát tiếp cận căn phòng rồi nhanh chóng khống chế các đối tượng.

Khi tra tay vào còng số 8, Huy nói với Trung tá Tú: “Từ lúc về Việt Nam, không đơn vị nào bắt được tôi, các anh bắt được tôi quá nhanh gọn”.

Trung tá Phan Anh Tú bước vào nghề cảnh sát đầy cơ duyên. Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cậu học trò ngày nào từng không dám mơ đến việc sẽ trở thành chiến sĩ công an nhân dân.

Hơn 22 năm, nhìn lại hành trình nhiều thăng trầm, Trung tá Tú cho biết, việc theo ngành công an chưa từng khiến anh hối hận, trái lại, nghề cho anh được sống với đúng đam mê của mình.

Ngay sau khi ra trường, anh nhận nhiệm vụ tại phường Phương Mai - một trong 10 địa bàn phức tạp nhất Thủ đô thời điểm đó. Với việc quản lý an ninh trật tự tại địa bàn có Bệnh viện Bạch Mai - một xã hội thu nhỏ của Hà Nội, người công an ngoài 20 tuổi đã có những trải nghiệm đáng nhớ khi tham gia triệt phá các tụ điểm ma túy.

“Khi ấy, các dãy trọ gần bệnh viện đông nghịt người, an ninh phức tạp. Các vụ triệt xóa tụ điểm hút chích ma túy do Công an phường thực hiện đã giúp tình hình dần ổn định”, Trung tá Tú kể.

Chính cơ sở đã tôi luyện cho anh bản lĩnh khi đứng trước các tội phạm lọc lõi, gian xảo. Thậm chí, anh từng trải qua áp lực khi bị đối tượng kiện ngược.

Câu chuyện xảy ra năm 2012 khi còn làm Phó trưởng Công an phường Phương Mai. Trung tá Tú tham gia bắt 1 đối tượng sử dụng chất ma túy, đối tượng từng “sa lưới” nhiều lần nhưng đều thoát thân nhờ sự gian manh. Với ý chí quyết tâm, anh Tú bắt quả tang đối tượng tại sảnh 1 nhà nghỉ.

Khi bị bắt, đối tượng lập tức ném ma túy khỏi tay, phủ nhận việc sử dụng ma túy, sau đó còn làm đơn kiện ngược công an bắt nhầm người. Lá đơn khiến anh Tú chịu nhiều áp lực khi phải giải trình trước đơn vị, làm việc với Viện kiểm sát nhân dân. Tuy nhiên, với chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã chịu hình phạt thích đáng trước tòa.

Trải qua nhiều chuyến bắt tội phạm nguy hiểm, Trung tá Phan Anh Tú chia sẻ, có những lúc rơi vào bế tắc, suy nghĩ duy nhất là thương anh em đã bỏ nhiều công sức, tâm huyết nhưng không thành. Tuy nhiên, anh Tú luôn làm nhiệm vụ với trái tim nóng và cái đầu lạnh.

“Đợt dịch Covid-19 đã khiến Đội phải tạm dừng chuyên án về tội phạm dùng công nghệ cao để lừa đảo. Đây là 1 trong những chuyên án lớn, chúng tôi đã tiến rất gần đến các nghi phạm. Tuy nhiên do yếu tố khách quan, đến nay, chuyên án mới được tái khởi động với manh mối rất mỏng”, Trung tá Tú nói về một trong những nhiệm vụ chưa thể hoàn thành.

Thường xuyên xa nhà, Trung tá Phan Anh Tú nhắc đến vợ và các con với sự trân trọng đặc biệt. Theo anh, đã xác định chọn con đường đang đi thì việc phải hi sinh cuộc sống riêng tư là điều khó tránh khỏi. Cách duy nhất để động viên gia đình chính là những chiến công khi trấn áp tội phạm, giữ bình yên cho xã hội.

Trung tá Phan Anh Tú và tập thể Đội ĐTTH Công an Đống Đa vừa được Giám đốc Công an TP Hà Nội tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm bắt, thanh loại và vận động đầu thú đối tượng truy nã.

Đoàn Bổng - Thiết kế: Tú Uyên