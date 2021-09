Nhiều người dân khó khăn do dịch Covid-19 ở TP.HCM đến nay chưa nhận được gói hỗ trợ và hỏi làm cách nào để có thể được nhận?

Xem clip giải thích về cách đăng nhập và tính ưu việt của app An sinh:

Sau khi báo VietNamNet phản ánh những thông tin liên quan đến vấn đề an sinh ở TP.HCM, nhiều người dân gửi phản hồi bày tỏ việc chưa được nhận được gói hỗ trợ nào.

Thậm chí, nhiều người đã đăng ký đến tổ, phường mà vẫn chờ đợi, trong khi cuộc sống đang ngày càng khó khăn vì dịch Covid-19.

Bạn đọc tên An ở 67/56/11 đường 38 KP8, Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức cho biết, gửi 2 lần rồi, khu trọ không nhận được hỗ trợ tiền và lương thực.

Bạn Đặng Thị Hậu cũng chia sẻ: “Tôi ở trọ đường Hoàng Kim Giao, phường 5, quận 8, trước giờ chưa thấy phường hay Tổ trưởng đến hỏi thăm. Tôi phải làm sao để được nhận tiền hỗ trợ?”

Tương tự, bạn Diễm Hương cũng thắc mắc: “Nếu Tổ trưởng dân phố không xuống hỗ trợ để lập hồ sơ thì dân lao động có thể kiến nghị ở đâu?”

Đối với những bạn đọc để lại địa chỉ và số điện thoại, báo VietNamNet đã tổng hợp và gửi danh sách đến ngành chức năng của TP để tìm cách giải quyết cho người dân.

Trường hợp đã có danh sách mà chưa nhận được tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng, theo cam kết của chính quyền, người dân sẽ được nhận chậm nhất ngày 6/9.

Bộ đội hỗ trợ cấp phát các tủi an sinh đến người dân những ngày TP.HCM siết giãn cách. Ảnh: Trương Thanh Tùng

Theo Phó Chủ tịch TP.HCM Võ Văn Hoan trả lời tại chương trình “Dân hỏi - Thành phố trả lời” tối 1/9, số lượng người cần hỗ trợ biến động liên tục, quá trình tiếp cận, xác minh, thống kê danh sách cụ thể mất nhiều thời gian,... khiến công tác giải ngân các khoản trợ cấp còn chậm trễ.

Tuy nhiên, ông Hoan khẳng định, đến ngày 6/9, TP.HCM sẽ hoàn tất giải ngân gói trợ cấp 1,5 triệu đồng.

Đăng ký app “An sinh” để nhận hỗ trợ

Tối 3/0, cũng tại chương trình nêu trên, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do tiếp tục nhắc lại việc, nếu người dân chưa được cơ sở ghi nhận danh sách, hoặc không biết đến gặp ai thì nay đã có ứng dụng “An sinh” để đăng ký.

TP.HCM vừa triển khai ứng dụng mang tên “An sinh”. Qua ứng dụng trên, người dân có thể đăng ký nhận và theo dõi tiến độ cấp phát các yêu cầu về cứu trợ như túi an sinh, gói hỗ trợ của TP... và cả những trợ cấp khác sau này cũng chi trả qua app (Link tải ứng dụng: https://bit.ly/appansinh).

Phó Chủ tịch TP Võ Văn Hoan (giữa) trả lời thắc mắc của người dân và ông Lê Quang Tự Do (phải), MC Quyền Linh. Ảnh: TTBC

Giải thích thêm về tính ưu việt của app này, ông Tự Do cho biết, ngày 3/9, TP đã họp với các bộ phận liên quan để làm sao tập hợp dữ liệu những người khó khăn vào app này để chi trả thuận tiện. Ví dụ túi an sinh, có địa chỉ, số chứng minh, đội SOS tìm đến rất nhanh; còn phát tiền có thể chuyển qua tài khoản ngân hàng.

"Đó sẽ là cơ sở dữ liệu chính xác mà khi người dân cần hỗ trợ không phải đến gặp Tổ trưởng hay công an phường để xác nhận như trước đó", ông Tự Do nói.

Tuy nhiên, theo ông Lê Quang Tự Do, khi người dân đăng ký vào app sẽ phải chờ để phường kiểm tra thông tin xem đúng, đầy đủ chưa. Khi dữ liệu đó là chính xác thì thông tin mới được hiển thị lên hệ thống.

Một công dụng nữa của app là, khi các mạnh thường quân muốn cứu trợ cá nhân nào đó thì chỉ cần nhìn qua app và khi được MTTQ xác nhận, thì chuyển tiền về cho MTTQ. Từ đó, MTTQ tìm đúng người cần chuyển để gửi. Qua đây, Nhà nước và kể cả các mạnh thường quân cũng kiểm tra được tiền có về đúng người không, rất minh bạch.

Ngoài ra, ông cũng giải thích, một số người thắc mắc là nhập 2 ngày nay rồi mà chưa thấy lên hệ thống, là do gần đây quá nhiều người cùng đăng ký nên ngành chức năng cần thời gian để thẩm tra.

"Chỉ ít ngày qua, đã có 75 nghìn người đăng nhập vào app này để đăng ký hỗ trợ", ông Lê Quang Tự Do thông tin.

Ứng dụng An sinh có sẵn trên kho CH Play, còn người dùng iOS có thể chờ trong vài ngày tới vì ứng dụng đang trong quá trình tải lên App Store. Trên cửa hàng ứng dụng của Android đang có một số app trùng tên "An sinh", người dùng cần tìm đúng ứng dụng do "Trung tâm An sinh TP.HCM" phát hành, hoặc tải từ đường link bit.ly/appansinh.

Để sử dụng, người dân đăng ký tài khoản theo thông tin cá nhân. Sau khi điền các trường thông tin bắt buộc về họ tên, ngày sinh, số CMND, địa chỉ, nghề nghiệp, số tài khoản ngân hàng, khai báo y tế.... người dân nhập mật khẩu để hoàn tất phần đăng ký tài khoản. Lưu ý đây là mật khẩu để đăng nhập ứng dụng, không phải mật khẩu ngân hàng.

Chương trình phát sóng trực tiếp (livestream) "Dân hỏi - Thành phố trả lời" do Sở TT&TT TP.HCM phối hợp với Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) thực hiện. Livestream sẽ được phát sóng lúc 20h hàng ngày trên Fanpage của Trung tâm Báo chí TP.HCM.

