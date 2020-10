Tên gọi mới của Hội nghị và Triển lãm Thế giới số (ITU Digital World 2020) phản ánh sự hợp lực sức mạnh của viễn thông, CNTT và công nghệ số. Theo đó, sự phát triển của thế giới sẽ được thúc đẩy bởi công nghệ số. Triển lãm Thế giới số hàng năm là để thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng các công nghệ số.

Đó cũng là lý do mà Việt Nam đưa ra sáng kiến đổi tên Triển lãm Viễn thông Quốc tế (ITU Telecom World) thành Hội nghị và Triển lãm Thế giới số (ITU Digital World 2020).

Theo giới lãnh đạo ngành TT&TT toàn cầu, CNTT đang ngày càng chứng tỏ vai trò của mình trong việc giúp thế giới ứng phó với đại dịch. Nhờ hạ tầng CNTT mà thế giới vẫn có thể vận hành, dòng chảy kinh tế, xã hội không bị gián đoạn. Trong bối cảnh đại dịch, Internet trở thành công cụ hiệu quả nhất đảm bảo cho sự kết nối của người dân bất chấp việc giãn cách xã hội.

Covid-19 cũng mang đến những mặt tích cực khi tạo ra cơ hội thúc đẩy CNTT, số hóa các hoạt động sản xuất, dịch vụ và hoạt động thương mại. Chuyển đổi số dần trở thành một xu thế không thể đảo ngược, mở ra cho mỗi quốc gia, mỗi nền kinh tế, mỗi tổ chức và từng cá nhân cơ hội phát triển chưa từng có.

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị và Triển lãm Thế giới số (ITU Digital World 2020), ông Houlin Zhao - Tổng thư ký Liên minh Viễn thông Thế giới (ITU) cho biết: “Số liệu thống kê của ITU đã chỉ rõ sự phát triển về ICT của Việt Nam qua từng năm, ngành ICT của Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ. Việt Nam cũng đã trở thành đối tác quan trọng tại nhiều thị trường, từ Châu Á tới Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và khu vực Caribe. Điều này đã khiến Việt Nam trở thành tấm gương sáng về phát triển ICT đối với nhiều quốc gia đang phát triển.”.

Trong bài phát biểu tại phiên họp Bộ trưởng ITU, Tổng thư ký ITU Houlin Zhao nói rằng thông qua nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi, các doanh nghiệp đều bày tỏ cam kết và kỳ vọng các cơ quan chính phủ có thể tạo điều kiện hơn nữa về môi trường và thể chế để họ đầu tư phát triển CNTT-TT. Đây cũng là vấn đề được lãnh đạo ngành CNTT-TT nhiều quốc gia chia sẻ và bàn thảo trong các phiên họp Bộ trưởng.

Không chỉ nhắc đến tầm quan trọng của CNTT-TT giúp thoát khỏi khủng hoảng, đặc biệt là đại dịch Covid-19, đại diện nhiều quốc gia, doanh nghiệp tham dự Hội nghị bộ trưởng ITU trong khuôn khổ sự kiện ITU Digital World 2020 cho biết họ đã tìm thấy những cơ hội phát triển mới nhờ ứng dụng ICT sâu hơn vào cuộc sống hàng ngày.

Phát biểu tại lễ khai mạc ITU Digital World 2020, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, Hội nghị và Triển lãm Thế giới số 2020 diễn ra vào thời điểm và phương thức đặc biệt, đó là khi mà cả thế giới phải đối mặt với đại dịch Covid-19. Tại đây, viễn thông và CNTT trở thành công cụ quan trọng giúp kiểm soát dịch bệnh, điều chỉnh, thích ứng trong và sau đại dịch.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chính phủ Việt Nam coi phát triển triển hạ tầng viễn thông và CNTT là một trong những ưu tiên hàng đầu và coi chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.

Tại 47 nước kém phát triển nhất thế giới, khoảng 20% dân số chưa được kết nối Internet do thiếu cơ sở hạ tầng và giá dịch vụ còn đắt đỏ.

Trong cuộc khủng hoảng do Covid-19 gây ra, vẫn còn đó hàng triệu người trên thế giới không được tiếp cận với mạng Internet. Nhiều người dân ở các khu vực xa xôi phải chịu thiệt thòi do khó tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục,... do khoảng cách về mặt địa lý.

Khoảng cách này sẽ dần được thu hẹp nếu những người này tiếp cận được với cơ sở hạ tầng viễn thông. Do vậy, cần phải mang cơ hội tiếp cận với Internet đến các vùng sâu, vùng xa và những người dân yếu thế.

Tại phiên thảo luận về chủ đề “Thu hẹp khoảng cách băng rộng”, các chuyên gia trong và ngoài nước đều đồng ý với nhận định rằng, đây là thời điểm mà thế giới phải cùng chung tay xác định các ưu tiên để tăng tốc quá trình phổ cập băng thông rộng và thu hẹp giảm khoảng cách số.

Theo ông Houzin Zhao - Tổng thư ký Liên minh Viễn thông Thế giới (ITU), tương tự như nguồn nước, không khí, việc kết nối với mạng Internet và truyền thông là những quyền cơ bản giúp đảm bảo cuộc sống của con người.

“Khác với điện và nước, thị trường viễn thông, Internet băng thông rộng có sức cạnh tranh rất cao với sự tham gia tích cực từ phía khu vực tư nhân. Do vậy, chúng ta hoàn toàn có cơ hội đầu tư để nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng và mở rộng mạng lưới. Để làm được điều này, đương nhiên cần tới các cơ chế phối hợp từ phía chính phủ.”, ông Houzin Zhao nói.

Phát biểu tại phiên thứ ba của hội nghị Bộ trưởng các nước thành viên Liên minh Viễn thông thế giới (ITU), Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Việt Nam cam kết hỗ trợ, đồng hành cùng ITU và các nước thành viên xây dựng thế giới số. Đồng hành sẽ giúp chúng ta đi được xa hơn."

“Đại dịch Covid-19 là thách thức lớn của thế kỷ và các chính phủ đang phải tìm cách giải quyết. Nhiều người đã thiệt mạng, kinh tế bị đình trệ. Nhưng mỗi thách thức đều đi liền với cơ hội. Thách thức lớn đi cùng cơ hội lớn. Để đương đầu với đại dịch, chúng ta cần có những nỗ lực mang tính toàn cầu. ICT đã thể hiện vai trò quan trọng giúp các quốc gia đương đầu với đại dịch bằng cách kích hoạt làm việc, học tập từ xa và có vai trò thiết yếu giúp phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội sang trạng thái bình thường mới”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề dẫn.

Nhấn mạnh ICT đã trở thành hạ tầng kinh tế, không chỉ đơn thuần là hạ tầng viễn thông, Bộ trưởng Bộ TT&TT Việt Nam cho biết: “Tháng 6/2020, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ký ban hành Chương trình chuyển đổi số quốc gia để xây dựng một Việt Nam số, đổi mới sáng tạo hơn, thích nghi tốt hơn, có sức chống chịu tốt hơn và bền vững hơn. Cải cách thể chế, an toàn thông tin và các nền tảng số là những yếu tố quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam. Việt Nam cam kết hỗ trợ, đồng hành cùng ITU và các nước thành viên xây dựng thế giới số. Chúng ta sẽ đi cùng nhau vì chúng ta muốn đi xa”.

Bên lề Hội nghị và Triển lãm quốc tế ITU Virtual Digital World 2020, Bộ TT&TT Việt Nam cũng đã tổ chức Tọa đàm Đầu tư ICT Vietnam 2020 với chủ đề “Why Việt Nam” (Tại sao Việt Nam). Tại buổi tọa đàm, câu chuyện chuyển đổi số quốc gia tại Việt Nam đã thu hút sự quan tâm thảo luận của các nhà quản lý, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Nhiều nhà quản lý và doanh nghiệp cùng cho rằng hiện đang là thời điểm vàng để các nhà đầu tư nước ngoài quyết định đầu tư hoặc mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực ICT.

Ông Nguyễn Thanh Tuyên Phó Vụ trưởng Vụ CNTT, Bộ TT&TT nhấn mạnh Việt Nam chính là “điểm đến lý tưởng để lựa chọn hiện nay” khi đang là ngôi sao sáng trong bối cảnh u ám của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu. Các nhà đầu tư, tổ chức quốc tế đều đánh giá Việt Nam là điểm đến hàng đầu để đầu tư nói chung, đầu tư công nghệ số nói riêng.

Việt Nam có nhiều điểm hấp dẫn như: Chính phủ ban hành nhiều chính sách ưu đãi, coi công nghệ số, ICT là lĩnh vực công nghệ cao cần phát triển; Hệ thống chính trị ổn định; Giá cả cạnh tranh; Cơ sở hạ tầng tốt, có nhiều khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ cao để các nhà đầu tư lựa chọn...

Đặc biệt, Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như CPTPP, EVFTA... Các nhà đầu tư sẽ có cơ hội tiếp xúc thị trường khổng lồ nếu đầu tư tại Việt Nam.

Tại phiên hội thảo chuyên đề của ITU Digital World 2020, các đại biểu đến từ các doanh nghiệp, tập đoàn viễn thông hàng đầu thế giới đã cùng nhau thảo luận về tương lai của 5G và cách triển khai công nghệ còn mới mẻ này.

5G mang đến một cuộc cách mạng về thông tin thay vì chỉ đơn thuần là việc nâng cấp về công nghệ. Điều này được thể hiện rõ khi xét tới sự khác biệt giữa 4G và 5G. Trong khi 4G giúp kết nối mọi người lại với nhau, 5G được sử dụng để kết nối tất cả mọi vật.

Trong vòng 5 năm tới, hơn 1 tỷ người trên thế giới sẽ sử dụng dữ liệu di động với mức tiêu thụ trung bình mỗi tháng cao hơn gấp từ 4-5 lần. 5G chính là công nghệ hiệu quả để đáp ứng nhu cầu đó.

Về mặt băng thông, với những gì mà 5G mang lại, chúng ta sẽ không có những giới hạn đối với vấn đề này ít nhất là trong vài năm tới. Công nghệ 5G sẽ là chìa khoá cho sức mạnh tính toán và khả năng tự động hóa của các nhà máy.

5G sẽ cần thời gian một vài năm tới để phát triển. Tuy vậy, công nghệ này có thể sẽ trở thành nền tảng chung để thúc đẩy thế giới phục hồi sau đại dịch và bước sang một trạng thái bình thường mới.

Thế giới đang phải chứng kiến mối đe dọa lớn về vấn đề an ninh mạng. Các vụ tấn công mạng đang ngày một diễn ra với quy mô lớn cùng thủ đoạn không ngừng gia tăng.

Ngay trong đại dịch Covid-19, số vụ tấn công mạng đã tăng tới 60% so với cùng kỳ và tập trung vào người cao tuổi và trẻ em, những người dễ bị tổn thương nhất. Bên cạnh đó, số vụ tấn công giả mạo (phishing) diễn ra ngày một nhiều hơn.

Tin giả, tin độc hại cũng trở thành các công cụ để kẻ xấu cài cắm mã độc và tiến thành thu thập dữ liệu. Điều này diễn ra ngay trong thời kỳ bùng nổ của các thiết bị IoT khiến các thiết bị này có nguy cơ cao bị giới tội phạm mạng đưa vào tầm ngắm.

Tại nhiều nơi trên thế giới, mọi người chỉ mới tập trung vào việc sử dụng công nghệ mà quên đi mất những lo ngại liên quan đến vấn đề an ninh. Đây là lúc thế giới cần thay đổi và có cơ chế phối hợp với nhau để chống lại các thách thức từ giới tội phạm mạng.

Tại phiên bế mạc, ông Houlin Zhao - Tổng thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) chúc mừng nước chủ nhà Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị và Triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020). Ông Houlin Zhao cũng đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam về việc đổi tên và tổ chức sự kiện trực tuyến.

Theo ông Houlin Zhao - Tổng thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), trong những ngày vừa qua, bộ trưởng các nước thành viên ITU đã nhóm họp và cùng nhau đưa ra những thông điệp mạnh mẽ về sự hợp tác và việc đổi mới sáng tạo.

Ông Houlin Zhao bày tỏ tin tưởng rằng, thế giới hậu Covid-19 sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Khu vực nhà nước, khu vực tư nhân sẽ hợp tác với nhau và phối hợp cùng cộng đồng quốc tế để thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực ICT. Trong tương lai đó, tất cả người dân sẽ cùng được hưởng lợi từ sự phát triển chung của ICT và không một ai bị bỏ lại phía sau cả.

