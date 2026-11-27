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Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khuyến nghị kiều bào kiểm tra thuế trước khi về nước

Chiều 26/11, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức họp báo thông tin về hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết hội nghị dự kiến tổ chức từ ngày 8-10/12 tại Hà Nội và một số địa phương. Đây là sự kiện quan trọng nhằm tăng cường kết nối, phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chia sẻ khi trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan, những lý do chủ yếu trong vướng mắc về thủ tục thuế là các doanh nghiệp của kiều bào đã ngừng hoạt động khi họ chuyển sang nước ngoài sinh sống nhưng chưa hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế, hoặc có cả những trường hợp bị mạo danh thành lập doanh nghiệp. "Những trường hợp này phải phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có một vài khuyến nghị, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Đó là để tránh phát sinh vướng mắc, chúng tôi khuyến nghị bà con chủ động kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế và thông tin doanh nghiệp qua các kênh chính thức của cơ quan thuế trước khi về nước như eTax" - bà Hằng đề nghị. Nếu phát hiện thông tin chưa chính xác, bà con cần sớm liên hệ cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh, xử lý.