Gần 3 tháng đã trôi qua kể từ đợt mưa lũ lịch sử do ảnh hưởng của hai cơn bão số 10 và số 11, song đến nay, tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc, cuộc sống của người dân vẫn chưa thể trở lại bình thường.

Gần 3 tháng sau đợt mưa lũ lịch sử, nước vẫn chưa rút hết tại khu vực Lũng Phầy (xóm Tiền Long, xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng), nhiều hộ dân phải sống trong cảnh ngập kéo dài. Ảnh: Quảng Uyên

Tại khu vực Lũng Phầy (xã Quảng Uyên), nước lũ đến nay vẫn chưa rút hết. Nhiều hộ dân vẫn chưa thể trở về nhà sinh hoạt như trước.

Theo chính quyền địa phương, không chỉ 7 căn nhà của 7 hộ dân bị ngập, mà nhiều công trình phụ trợ xung quanh như chuồng lợn, chuồng trâu, chuồng gà, hoa màu…, cũng bị ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt hàng ngày, gây thiệt hại lớn về tài sản và sinh kế của người dân.

Không chỉ riêng Cao Bằng, thời gian qua, nhiều địa phương ở miền Bắc như Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên... cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ kéo dài. Tại các khu vực trũng thấp, ven sông suối, nước lũ dâng cao gây ngập úng nhà cửa, cuốn trôi hoa màu, làm hư hỏng nhiều công trình dân sinh.

Nhiều địa phương, người dân vẫn đang gồng mình vượt qua hậu quả nặng nề của mưa lũ. Cuộc sống thiếu thốn, khó khăn kéo dài khiến nhiều gia đình chưa thể ổn định sinh hoạt.

Căn nhà của vợ chồng ông Đỗ Văn Long (tổ 2, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng) bị lũ cuốn trôi hồi cuối tháng 10, đồ đạc hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Phạm Bắc

Tết 2026 đang đến gần, nhưng với một số hộ dân ở vùng thiên tai, cuộc sống vẫn là chuỗi ngày ở nhờ, thiếu thốn, lo từng bữa ăn và chỗ che mưa nắng. Với họ, một cái Tết đủ đầy vẫn còn rất xa.

Với những phận đời kém may mắn, niềm vui đón Tết đôi khi chỉ là chiếc áo ấm mới cho con hay chiếc bánh chưng xanh – những món quà giản dị nhưng mang lại hơi ấm giữa mùa đông.

Thấu hiểu và sẻ chia với những khó khăn đó, phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Báo VietNamNet phát động chương trình “Trao yêu thương, đón Tết ấm 2026”, kêu gọi sự chung tay của bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm cùng các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức… nhằm góp sức mang đến một cái Tết ấm áp hơn cho người nghèo, người dân khó khăn vùng bão lũ.

Mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ bé, đều là nguồn động viên lớn lao, góp phần thắp lên hy vọng, giúp những phận đời kém may mắn có thêm niềm tin để bước sang năm mới. Một cái Tết đủ đầy hơn, ấm áp hơn sẽ không còn là giấc mơ xa vời với người nghèo nếu cộng đồng chung tay hành động.

Hãy cùng Báo VietNamNet “Trao yêu thương, đón Tết ấm 2026”, để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình đi tìm mùa xuân hạnh phúc.

Bạn đọc ủng hộ chương trình có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank; số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: "Ủng hộ người nghèo đón Tết 2026"