Xe container lấn làn, vượt ẩu suýt gây tai nạn trên cao tốc Hà Nội – Lào Cai

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại cảnh một tài xế container cố tình vượt ẩu, suýt gây tai nạn nghiêm trọng cho các phương tiện khác trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai.