Xe tải vượt ẩu tại khúc cua khuất tầm nhìn, tông ô tô con ngược chiều

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc tài xế xe tải vượt ẩu tại khúc cua khuất tầm nhìn, đâm trực diện vào ô tô con đang di chuyển theo chiều ngược lại.