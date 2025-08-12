Robot “mang thai, sinh con” thay phụ nữ sắp ra mắt, giá rẻ bất ngờ

Tại Hội nghị Robot Thế giới 2025 ở Bắc Kinh, Trung Quốc, công trình “robot mang thai” đầu tiên trên thế giới đang gây sốt. Robot này được tích hợp tử cung nhân tạo cùng công nghệ AI, có thể mang thai và sinh nở như người bình thường.