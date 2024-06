Có nhiều cách để một con tàu chở hàng có thể thực hiện để bảo vệ mình khỏi những tay cướp biển được trang bị vũ khí đang cố tiếp cận và xông lên tàu.

Nhiều người nghĩ nước làm sao có thể ngăn cản được những khẩu súng AK? Hệ thống loa phóng thanh tầm xa liệu có thực sự xua đuổi được cướp biển? Nhưng trên thực tế, đây đều là những cách hữu hiệu mà thủy thủ đoàn trên các con tàu chở hàng khổng lồ thực hiện để chống lại những tay cướp biển được trang bị vũ khí.

Theo Not What You Think