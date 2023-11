Mỗi năm, các nhà hàng ở Thành Đô, Trung Quốc thải loại khoảng 150.000 tấn dầu ăn, trong đó phần lớn là loại dầu trong nước lẩu. Một công ty công nghệ đã tìm cách chuyển loại dầu thải này thành nhiên liệu cho máy bay.

Lẩu Tứ Xuyên nổi tiếng với độ cay cùng nhiều dầu mỡ, và những nồi nước dùng còn thừa, đẫm dầu mỡ này đang được tinh chế để trở thành tiền chất nhiên liệu sinh học, hay còn gọi là dầu hỗn hợp công nghiệp. Loại dầu này sau đó sẽ được tiếp tục đưa qua các dây chuyền chắt lọc, chế biến, để chuyển hóa thành nhiên liệu bền vững cho ngành hàng không.

