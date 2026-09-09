Mỗi mùa Trung thu, xóm lồng đèn truyền thống Phú Bình trên đường Trịnh Đình Trọng (TPHCM) lại rộn ràng và rực rỡ sắc màu. Qua hơn nửa thế kỷ, làng nghề vẫn giữ cách làm thủ công qua nhiều công đoạn như vót tre, tạo khung và vẽ họa tiết.

Để cạnh tranh với số lượng và sự đa dạng của hàng công nghiệp, thợ làm lồng đèn thủ công phải liên tục đổi mới mẫu mã, từ ông sao, cá chép đến con lân, con tàu và những chiếc lồng đèn khổng lồ. Giá sản phẩm dao động từ khoảng 20.000 đồng đến 300.000 đồng, tùy kích thước và độ cầu kỳ.

Dù còn nhiều khó khăn khi cạnh tranh với lồng đèn công nghiệp, những người thợ ở Phú Bình vẫn mong lồng đèn truyền thống tiếp tục được đón nhận, để ánh sáng của làng nghề được gìn giữ và truyền lại cho thế hệ mai sau.