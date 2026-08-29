Ngay trước tiệm, hai thùng xốp lớn chất đầy đá lạnh cùng những thùng trà mát được đặt gọn gàng, sạch sẽ. Ly, ống hút, nắp đậy và dụng cụ xúc đá cũng được chuẩn bị sẵn, để bất kỳ ai đi ngang cũng có thể ghé lấy dùng.
Chỉ trong chưa đầy 30 phút, hàng chục lượt người tấp xe vào. Người chạy xe ôm, shipper, công nhân hay phụ huynh đưa đón con... đều tranh thủ dừng lại lấy chút nước, đá để giải nhiệt giữa ngày nắng.
Được biết, để duy trì điểm nước miễn phí này, mỗi ngày chủ tiệm đã chi khoảng 1,5 triệu đồng mua đá. Những ngày nắng cao điểm, số đá nhập về có thể hơn 100 bao; ngày mát trời cũng khoảng 80 - 90 bao.