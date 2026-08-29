Hơn 10 năm qua, giữa cái nắng nóng của TPHCM, một tiệm vàng trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng vẫn đều đặn chuẩn bị đá và nước uống miễn phí phục vụ người đi đường.

Ngay trước tiệm, hai thùng xốp lớn chất đầy đá lạnh cùng những thùng trà mát được đặt gọn gàng, sạch sẽ. Ly, ống hút, nắp đậy và dụng cụ xúc đá cũng được chuẩn bị sẵn, để bất kỳ ai đi ngang cũng có thể ghé lấy dùng.

Chỉ trong chưa đầy 30 phút, hàng chục lượt người tấp xe vào. Người chạy xe ôm, shipper, công nhân hay phụ huynh đưa đón con... đều tranh thủ dừng lại lấy chút nước, đá để giải nhiệt giữa ngày nắng.

Được biết, để duy trì điểm nước miễn phí này, mỗi ngày chủ tiệm đã chi khoảng 1,5 triệu đồng mua đá. Những ngày nắng cao điểm, số đá nhập về có thể hơn 100 bao; ngày mát trời cũng khoảng 80 - 90 bao.