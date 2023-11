Phát triển bền vững đã trở thành 1 trong 4 mũi nhọn chiến lược của Vinamilk trong giai đoạn 5 năm 2022-2026. Doanh nghiệp theo đuổi các mô hình tiên tiến của ngành sữa thế giới; ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp và sản xuất theo hướng bền vững; gia tăng năng lượng tái tạo, vận dụng kinh tế tuần hoàn và trồng cây xanh để giảm "dấu chân Carbon", hướng mục tiêu đưa phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Mới đây, Vinamilk đã công bố chính thức lộ trình tiến đến Net Zero 2050 với chương trình hành động "Vinamilk Pathway to Dairy Net Zero 2050"(Vinamilk hướng đến Net Zero 2050). Doanh nghiệp đặt mục tiêu: cắt giảm 15% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2027, cắt giảm và trung hòa 55% lượng phát thải vào năm 2035 và tiến đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050.