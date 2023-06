Chiều 5/6, chị Hà Thị Hướng, Bí thư Đoàn xã Môn Sơn (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An), cho biết sáng cùng ngày, tại điểm thi THPT Mường Quạ, xã Môn Sơn, giáo viên phát hiện 2 học sinh Vi Văn Phương và Hà Văn Vượng không có mặt ở điểm thi.

Cô giáo này nhanh chóng thông báo cho đội thanh niên tình nguyện và lực lượng công an làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự điểm thi. Thượng uý Lê Văn Hoàng, cán bộ Công an xã Môn Sơn, và chị Hà Thị Hướng đã sử dụng xe chuyên dụng tìm đến nhà hai em, cách điểm thi hơn 3km.

Hai nam sinh ngủ quên tức tốc chạy ra xe chuyên dụng của công an xã

Khi tới nơi, các em vừa ngủ dậy, đang chuẩn bị đến điểm thi thì phát hiện xe thủng lốp. Hai em nhanh chóng được chở thẳng tới điểm thi bằng xe chuyên dụng.

“Nhà hai em này gần nhau nên việc di chuyển đón 2 em cũng thuận tiện hơn. Suốt quãng đường di chuyển, tôi vô cùng lo lắng không biết có kịp đưa các em tới điểm thi hay không. Thật may vì vẫn kịp giờ”, Thượng uý Lê Văn Hoàng vui mừng nói.

Sau khi hoàn thành môn thi Ngữ văn trong sáng nay, em Hà Văn Vượng cho biết, dù đi trễ nhưng tinh thần vẫn thoải mái, không bị áp lực nên hoàn thành bài thi khá tốt.

Nữ sinh gãy chân, đang bó bột được các chiến sĩ công an cõng vào phòng thi.

Cùng ngày, tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh), nhận thấy thí sinh Nguyễn Yến Nhi bị gãy chân, đang phải bó bột, Đội hình thanh niên tiếp sức mùa thi của cụm Cơ quan Cảnh sát điều tra đang thực hiện nhiệm vụ tại đây đã phân công Thượng úy Mạc Văn Tuyến và Đại úy Đặng Nữ Hoàng Hạnh hỗ trợ, đưa đón, cõng thí sinh vào phòng thi.

Vào 6h45 ngày 5/6, một thí sinh tại huyện Cai Lậy, Tiền Giang cũng xảy ra sự cố. Em Đặng Tuyết Trâm (ngụ xã Phú Quý, thị xã Cai Lậy) đến điểm thi trường THPT Tứ Kiệt, dự thi tuyển sinh vào lớp 10 và phát hiện để quên giấy tờ dự thi ở nhà.

Thiếu tá Nguyễn Lê Hoài - người chở nữ sinh về nhà lấy giấy dự thi lớp 10. Ảnh: H.T

Trâm đạp xe ra cổng trường định về nhà để lấy giấy tờ thì gặp Thiếu tá Nguyễn Lê Hoài, công tác tại Phòng công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Tiền Giang, đang làm nhiệm vụ ghi nhận công tác đảm bảo trật tự của kỳ thi.

Thấy Trâm lo lắng, Thiếu tá Hoài hỏi địa chỉ, đề nghị chở thí sinh về nhà lấy giấy tờ. Lúc này, giờ thi đã sát, nếu đi xe đạp em sẽ bị muộn. Quãng đường từ điểm thi về nhà Trâm khoảng 10km.

“Lúc đó, tôi vừa chạy xe vừa phải trấn an, động viên thí sinh bình tĩnh. Rất may, khi quay trở lại, em vẫn kịp giờ thi", Thiếu tá Hoài nói.

Thí sinh Trâm được chở về nhà lấy giấy tờ thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, tỉnh Tiền Giang có 20.443 thí sinh đăng kí dự thi. Trong buổi sáng nay thi các môn không chuyên gồm Ngữ Văn có 20.387 thí sinh dự thi chiếm tỉ lệ 99,73%.