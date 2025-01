UBND TP. Hà Tĩnh cho biết, năm 2025 Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 2, tạo tiền đề vững chắc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030.

TP. Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trọng tâm là chuyển đổi số. Thực hiện kịp thời, hiệu quả đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện. Quan tâm phát triển văn hoá, xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chăm lo giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Theo lãnh đạo TP. Hà Tĩnh, một trong những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 là tập trung hoàn thiện quy hoạch sau mở rộng địa giới hành chính.

Năm 2025, TP. Hà Tĩnh sẽ chỉ đạo các xã mới sáp nhập vào thành phố, tổ chức rà soát lại mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu. Xây dựng kế hoạch để củng cố và nâng cao các tiêu chí. Rà soát khu dân cư NTM kiểu mẫu, lập kế hoạch thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu theo bộ tiêu chí quy định.

Một góc thành phố Hà Tĩnh. Ảnh: Thiện Lương

TP. Hà Tĩnh cũng sẽ phối hợp Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ triển khai điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2045; tạo sự liên kết giữa các khu vực từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với các khu vực trên địa bàn thành phố sau khi mở rộng địa giới hành chính.

Rà soát tổng thể hệ thống quy hoạch sẵn có, kịp thời điều chỉnh đối với các quy hoạch có nhiều bất cập, đồng thời đề xuất lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đối với các khu vực chưa được phủ kín quy hoạch và xây dựng Hợp phần quy hoạch ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045; từ đó tạo hành lang pháp lý để tuyên truyền, quản lý nghiêm đối với hoạt động xây dựng đặc biệt đối với các xã sau sát nhập; căn cứ các quy hoạch được duyệt thực hiện đầu tư nâng cấp, phát triển hạ tầng đô thị, kêu gọi đầu tư nhằm thúc đẩy sự phát triển của thành phố.

Chỉ đạo các chủ đầu tư, phường, xã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư để khởi công các dự án theo kế hoạch năm 2025, nhất là các dự án hạ tầng quỹ đất, công trình cấp bách; hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước; bám nắm cơ sở chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị phường, xã triển khai thi công đảm bảo chất lượng, an toàn các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch đề ra.

Chủ động phối hợp các sở ngành, cấp tỉnh và đơn vị chức năng của tập đoàn điện lực Việt Nam, sớm triển khai, đề xuất hỗ trợ nguồn lực triển khai dự án ngầm hóa đường điện và cáp viễn thông tuyến Quốc lộ 1A từ cầu Cày đến Cầu Cao. Thường xuyên duy tu, nạo vét, sửa chữa các tuyến đường và hệ thống kênh mương thoát nước, bãi thải. Rà soát, đánh giá cơ sở hạ tầng kỷ thuật, nhất là hệ thống giao thông, thoát nước, trường học của các xã mới nhập về thành phố để đánh giá, xem xét đầu tư tạo kết nối không gian phát triển thành phố sau mở rộng.

Tiếp tục triển khai tốt việc quản lý trật tự xây dựng, trật tự kỷ cương, mỹ quan đô thị. Chỉ đạo UBND các phường, xã quản lý tốt việc cho thuê vỉa hè ngoài mục đích giao thông. Phối hợp các sở, ngành xử lý các vấn đề liên quan đến đô thị như: các khu tập thể xuống cấp; dự án khu đô thị đầu tư trên địa bàn chậm tiến độ; trụ sở các đơn vị xuống cấp, không sử dụng... Xây dựng phương án quản lý, khai thác các trụ sở nhà đất cũ đã bàn giao cho thành phố.

Cũng theo UBND TP. Hà Tĩnh, năm 2025 Thành phố sẽ thực hiện tập trung bố trí, kiện toàn bộ máy các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 để sớm đi vào hoạt động ổn định; phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức ở các đơn vị sau sắp xếp. Hoàn thành việc tiếp nhận bộ máy và cán bộ, công chức của 14 xã thuộc các huyện Thạch Hà, Lộc Hà và Cẩm Xuyên về thành phố quản lý theo Nghị quyết của UBTVQH và các văn bản của tỉnh.Kiện toàn lại tổ chức bộ máy đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện quản lý công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm, đúng cơ cấu được xây dựng đã được duyệt; xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức hợp lý gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, gắn với quy hoạch đào tạo làm cơ sở phát triển đội ngũ cán bộ, công chức. Giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp theo chính sách của Trung ương, của tỉnh.

Chủ động xây dựng phương án sắp xếp các phòng chuyên môn theo yêu cầu và lộ trình của tỉnh. Xây dựng kế hoạch CCHC năm 2025 gắn với tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2021-2030. Tập trung chỉ đạo công tác CCHC đối với 14 xã sáp nhập thành phố, nhất là các nội dung về công tác chỉ đạo điều hành, cải cách TTHC, hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng CNTT trong CCHC nhà nước đặc biệt tập trung chỉ đạo nâng cao tỷ lệ giải quyết TTHC theo dịch vụ công toàn trình.

