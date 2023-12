{"article":{"id":"2226684","title":"24 giờ của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc trong chuyến thăm Việt Nam","description":"Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có nhiều hoạt động thể hiện thành quả phong phú, toàn diện mà cả hai nước cùng đạt được.","contentObject":{"contentCustom":"<div class=\"e-tpl-v3 e-v3-tpl-media-heading e-v3-tpl-cover have-image\">

<div class=\"e-v3-media e-v3-tpl-desktop\">

<div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/dsc-9175-113.jpg?width=768&s=Y1f6hevc86DzEXmYm5lkCw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/dsc-9175-113.jpg?width=1024&s=FNbg5m53NpnYMYRq_e1dfQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/dsc-9175-113.jpg?width=0&s=EPN7uHFTwgogHAXOGNpMQg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/dsc-9175-113.jpg?width=1920&s=FbbspWAVU9HkN2Ns7q8hBg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/dsc-9175-113.jpg?width=260&s=-sDMukZzbF1-iBl6JtlJ0A\"></picture></div>

</div><div class=\"e-v3-media e-v3-tpl-mobile\">

<div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/dsc-9175top-114.jpg?width=768&s=-uAtUHIRPG99k-pjlTMUCw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/dsc-9175top-114.jpg?width=1024&s=CQnayv--xb6g15TdwMNIBw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/dsc-9175top-114.jpg?width=0&s=y5PFi7aNUUpJyarEqNsa-A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/dsc-9175top-114.jpg?width=1920&s=KHT1L6O3x_QYUUEe2OS5-A\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/dsc-9175top-114.jpg?width=260&s=gUKV7pywR85Z56sehPvTtQ\"></picture></div>

</div>

<div class=\"e-v3-text type-1\">

<div class=\"e-v3-text-medium\">



</div>

<div class=\"e-v3-text-main\">



</div>

<div class=\"e-v3-text-small\">



</div>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-text-bottom e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-media\">

<div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/trung-quoc-115.jpg?width=768&s=NCkN0b5-jfD4_Jumd-h1SQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/trung-quoc-115.jpg?width=1024&s=xw4pMPbRJfvBD-qtud810w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/trung-quoc-115.jpg?width=0&s=JqYrXD-xHAHAa5BQ100YkQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/trung-quoc-115.jpg?width=1024&s=xw4pMPbRJfvBD-qtud810w\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/trung-quoc-115.jpg?width=260&s=2ht50lUSfPbNfPpY7j7_6Q\"></picture></div>

</div>

<div class=\"e-v3-text\">



</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p><em><strong>Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có nhiều hoạt động, thể hiện thành quả phong phú, toàn diện mà cả hai nước cùng đạt được.</strong></em></p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-text-bottom e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-media\">

<div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-z4966719236623-e951f0be4add8f6731b1a0ecfb5e23b4-1-631-116.jpeg?width=768&s=1Db2LedpsG2OQ-Toh54v7g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-z4966719236623-e951f0be4add8f6731b1a0ecfb5e23b4-1-631-116.jpeg?width=1024&s=94pNkIVi7WKo3m6qpTyqWQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-z4966719236623-e951f0be4add8f6731b1a0ecfb5e23b4-1-631-116.jpeg?width=0&s=nX_Ubjnqicr_hi7NCh9gLA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-z4966719236623-e951f0be4add8f6731b1a0ecfb5e23b4-1-631-116.jpeg?width=1024&s=94pNkIVi7WKo3m6qpTyqWQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-z4966719236623-e951f0be4add8f6731b1a0ecfb5e23b4-1-631-116.jpeg?width=260&s=mZ0950LDr18nh0mUpTojGg\"></picture></div>

</div>

<div class=\"e-v3-text\">



</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p>Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam trong 2 ngày 12 và 13/12. </p>

<p>Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng là để đáp lại chuyến thăm Trung Quốc năm ngoái của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; là chuyến thăm lẫn nhau lần thứ 3 của lãnh đạo cấp cao hai Đảng kể từ năm 2015. Ảnh: Hoàng Hà.</p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-text-bottom e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-media\">

<div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/7bcb6db84bfbe3a5baea-1-746-117.jpeg?width=768&s=m2TIij23RlqE-AULTS4Aug\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/7bcb6db84bfbe3a5baea-1-746-117.jpeg?width=1024&s=rv1L5BK59ynujopJ_zc95g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/7bcb6db84bfbe3a5baea-1-746-117.jpeg?width=0&s=UmRobCbZZhodANlVCtiTqQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/7bcb6db84bfbe3a5baea-1-746-117.jpeg?width=1024&s=rv1L5BK59ynujopJ_zc95g\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/7bcb6db84bfbe3a5baea-1-746-117.jpeg?width=260&s=vcuTlOhkkdBBAZj-PeP8fQ\"></picture></div>

</div>

<div class=\"e-v3-text\">



</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p>Đúng 12h trưa 12/12, chuyên cơ Air China chở Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).</p>

<p>Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và đoàn tại sân bay có: Thủ tướng Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội... Ảnh: Đoàn Bắc.</p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-v3-tpl-collage e-v3-tpl-content\">

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody><tr><td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-z4966517387711-36944d7c021527bda648dd29b9b59418-1-625-118.jpeg?width=300&s=bpu9MyNoMSEvXea1Jb7WSg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-z4966517387711-36944d7c021527bda648dd29b9b59418-1-625-118.jpeg?width=0&s=FUigfX_RI64uXC0yBBcnxg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-z4966517387711-36944d7c021527bda648dd29b9b59418-1-625-118.jpeg?width=500&s=dbBZGY9HeAkhr0XkXRUWsQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-z4966517387711-36944d7c021527bda648dd29b9b59418-1-625-118.jpeg?width=260&s=X02HdKmE2DelwkivtppOpw\"></picture></td><td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-5dm30023-1-730-119.jpeg?width=300&s=dgWgP3QTbniJ8XuahIdi3Q\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-5dm30023-1-730-119.jpeg?width=0&s=y-APlMd5pOTVdj4vDaWf2w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-5dm30023-1-730-119.jpeg?width=500&s=NT_B90_sp50nFtb0tJlUeA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-5dm30023-1-730-119.jpeg?width=260&s=4pCO4p7DRVgp0vIEF526fQ\"></picture></td></tr></tbody></table>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p>Ngay tại khu chờ ở sân bay Nội Bài và gần cổng khách sạn Marriott, rất đông người dân mang cờ 2 nước ra đón đoàn. Ảnh: Hoàng Hà - Bảo Khánh.</p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-v3-tpl-collage e-v3-tpl-content\">

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody><tr><td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-z4966776355735-30f4a70ebb2c8358e3f865974add659a-1-717-120.jpeg?width=300&s=hXFDqg7-t3Ic06pZY12MEQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-z4966776355735-30f4a70ebb2c8358e3f865974add659a-1-717-120.jpeg?width=0&s=VkSAX8-vBYVTI7Kin78LjA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-z4966776355735-30f4a70ebb2c8358e3f865974add659a-1-717-120.jpeg?width=500&s=rB4i9cII0HDC_x2EhJ8PvA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-z4966776355735-30f4a70ebb2c8358e3f865974add659a-1-717-120.jpeg?width=260&s=g5ESqTxJO8dF-lDb-1iWpA\"></picture></td><td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-5dm30008-3-727-121.jpeg?width=300&s=uQjJBrOM6NJCdkCrV3uKMA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-5dm30008-3-727-121.jpeg?width=0&s=kGOVWZNQ0J6KhTp8h5L6kA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-5dm30008-3-727-121.jpeg?width=500&s=-FYhD2II-o7vtjcdktwYeQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-5dm30008-3-727-121.jpeg?width=260&s=39QxdUUXROrwlTWupkwlNw\"></picture></td></tr></tbody></table>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p>Đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rời nhà VIP Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tiến về trung tâm Thủ đô và đi qua các tuyến phố. Ảnh: Hoàng Hà - Bảo Khánh.</p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-text-bottom e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-media\">

<div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/c2-1044-122.jpg?width=768&s=9PR3QS_5De50LRB22o5ZOg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/c2-1044-122.jpg?width=1024&s=zlnMsPYbCR1B7uZ-JfkWtw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/c2-1044-122.jpg?width=0&s=t0HcGvYCGfFBR2oObU6IKA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/c2-1044-122.jpg?width=1024&s=zlnMsPYbCR1B7uZ-JfkWtw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/c2-1044-122.jpg?width=260&s=TlKuOywMY-RjP1RF4WMzBQ\"></picture></div>

</div>

<div class=\"e-v3-text\">



</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p>Đúng 16h ngày 12/12, đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tiến vào Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân ra tận cửa xe đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc và phu nhân. Ảnh: Hoàng Hà. </p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-text-bottom e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-media\">

<div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/dieu-binh-123.jpg?width=768&s=ZX21ngkb0Fd7Yt4mweFPsQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/dieu-binh-123.jpg?width=1024&s=KAzIFZ2FtWoOYf_Dv_hOHw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/dieu-binh-123.jpg?width=0&s=87avRgfYWS7Lp4SV8Cn_1A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/dieu-binh-123.jpg?width=1024&s=KAzIFZ2FtWoOYf_Dv_hOHw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/dieu-binh-123.jpg?width=260&s=vtBZNUie4mcHGvLqeyHUmA\"></picture></div>

</div>

<div class=\"e-v3-text\">



</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p>Đội nghi lễ vào vị trí chuẩn bị cho lễ đón. Ảnh: Hoàng Hà.</p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-text-bottom e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-media\">

<div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bfe4009243deeb80b2cf-1079-124.jpeg?width=768&s=iY7Puws-n6tVM9PpJQPwVQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bfe4009243deeb80b2cf-1079-124.jpeg?width=1024&s=WIFwIuJV1AZmzcp1NFf6ow\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bfe4009243deeb80b2cf-1079-124.jpeg?width=0&s=hZeMDYw1E_QpZDCgj_LwdQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bfe4009243deeb80b2cf-1079-124.jpeg?width=1024&s=WIFwIuJV1AZmzcp1NFf6ow\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bfe4009243deeb80b2cf-1079-124.jpeg?width=260&s=3zJkcvc97WP1zwiDJILD3g\"></picture></div>

</div>

<div class=\"e-v3-text\">



</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p>Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Trung Quốc và Việt Nam. Sau nghi thức chào cờ, Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam đồng thanh hô to \"Chúc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khỏe!\". Ảnh: Phạm Hải.</p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-text-bottom e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-media\">

<div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-a0bd308d36c19e9fc7d0-1-1086-125.jpeg?width=768&s=xf_0l2-0Xgf0L9FgnhDOKQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-a0bd308d36c19e9fc7d0-1-1086-125.jpeg?width=1024&s=dOwp1Bh3RcdalVEaSQAKNQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-a0bd308d36c19e9fc7d0-1-1086-125.jpeg?width=0&s=50P2zD-O-yDiqePKQmI8ug\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-a0bd308d36c19e9fc7d0-1-1086-125.jpeg?width=1024&s=dOwp1Bh3RcdalVEaSQAKNQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-a0bd308d36c19e9fc7d0-1-1086-125.jpeg?width=260&s=txb0LR-BBvH8ObzuE_oB8A\"></picture></div>

</div>

<div class=\"e-v3-text\">



</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p>Cùng lúc này tại Hoàng Thành Thăng Long, 21 loạt đại bác rền vang được bắn lên chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đoàn đại biểu Trung Quốc. Ảnh: Việt Trung.</p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-text-bottom e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-media\">

<div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bat-tay-hoi-dam-5-1182-126.jpeg?width=768&s=X9F1kq4WsUlUD-2ADI3mQg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bat-tay-hoi-dam-5-1182-126.jpeg?width=1024&s=xEjeQbZpuKSn0X4E_fsGtQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bat-tay-hoi-dam-5-1182-126.jpeg?width=0&s=lp7vVccrd8SDvYYpwGgYkA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bat-tay-hoi-dam-5-1182-126.jpeg?width=1024&s=xEjeQbZpuKSn0X4E_fsGtQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bat-tay-hoi-dam-5-1182-126.jpeg?width=260&s=jZssvxqGQ7nXiRL0DycB4w\"></picture></div>

</div>

<div class=\"e-v3-text\">

<p><em>Ảnh: TTXVN</em></p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-v3-tpl-collage e-v3-tpl-content\">

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody><tr><td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bat-tay-hoi-dam-4-1186-127.jpeg?width=300&s=Vk4y5lRAAEx2IUPJaOoVmQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bat-tay-hoi-dam-4-1186-127.jpeg?width=0&s=nx3XcQa-5-zMhT5WW0ujYA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bat-tay-hoi-dam-4-1186-127.jpeg?width=500&s=-ObstffhOcWsaj12BIsJ_Q\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bat-tay-hoi-dam-4-1186-127.jpeg?width=260&s=PY7x9FOEttB9rfu7awn8Fg\"></picture></td><td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bat-tay-hoi-dam-17-1185-128.jpeg?width=300&s=cF0m9wX7rjrcJGou-ZgzCw\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bat-tay-hoi-dam-17-1185-128.jpeg?width=0&s=BRMUQaXZwKz8NwCslqgmkA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bat-tay-hoi-dam-17-1185-128.jpeg?width=500&s=6E1B6I69fGMsPjaSNMx57w\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/bat-tay-hoi-dam-17-1185-128.jpeg?width=260&s=VGj-p7xWA7jZeiJxwsGQzg\"></picture></td></tr></tbody></table>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p>Sau lễ đón trọng thể, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đoàn đại biểu cấp cao 2 nước tiến hành hội đàm.</p>

<p>Tại hội đàm, hai Tổng Bí thư đã đi sâu trao đổi nhiều vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.</p>

<p>Hai nhà lãnh đạo cũng cùng nhìn lại quá trình phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước, nhất trí cho rằng tình hữu nghị truyền thống vừa là đồng chí, vừa là anh em do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các lãnh đạo tiền bối đích thân gây dựng và dày công vun đắp là tài sản quý báu của nhân dân hai nước. Hai nước cần không ngừng kế thừa và phát huy. Ảnh: Phạm Hải.</p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-text-bottom e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-media\">

<div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/223705e2b1ab19f540ba-1503-129.jpeg?width=768&s=5ruH6jqGXK_c5kVU9BWKoQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/223705e2b1ab19f540ba-1503-129.jpeg?width=1024&s=ZTTZxpj2R0orrYM76Y5zzw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/223705e2b1ab19f540ba-1503-129.jpeg?width=0&s=x5yUmpAUKmYTATYC0ft84w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/223705e2b1ab19f540ba-1503-129.jpeg?width=1024&s=ZTTZxpj2R0orrYM76Y5zzw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/223705e2b1ab19f540ba-1503-129.jpeg?width=260&s=jz6x77Q75s1AzMCgqmESew\"></picture></div>

</div>

<div class=\"e-v3-text\">



</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p>Chiều 12/12, sau hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng xem và nghe giới thiệu về 36 văn bản thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực được ký kết giữa các ban, bộ ngành, địa phương hai nước, thể hiện thành quả phong phú, toàn diện mà hai bên đạt được trong chuyến thăm lần này. Ảnh: TTXVN.</p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-text-bottom e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-media\">

<div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/banh-le-vien-130.jpeg?width=768&s=t9HRRIo777bblivVowpXwg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/banh-le-vien-130.jpeg?width=1024&s=5j5zY0cHJFv2MCCF0ysh3w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/banh-le-vien-130.jpeg?width=0&s=6gbpnwvXV7Xa_HZhB9fjlg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/banh-le-vien-130.jpeg?width=1024&s=5j5zY0cHJFv2MCCF0ysh3w\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/banh-le-vien-130.jpeg?width=260&s=Fgp5ijLuLl2hyucFaxbpsw\"></picture></div>

</div>

<div class=\"e-v3-text\">



</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p style=\"text-align: left;\">Chiều 12/12, bà Ngô Thị Mận, phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Giáo sư Bành Lệ Viên, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.</p>

<p style=\"text-align: left;\">Trong không khí gần gũi và chân tình, phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận đã cùng phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Giáo sư Bành Lệ Viên thưởng trà, xem trình diễn áo dài và biểu diễn nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Ảnh: TTXVN.</p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-text-bottom e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-media\">

<div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/b0dbbe282061883fd170-1456-131.jpeg?width=768&s=m0nfMpGsSOQODoZOK3BBfg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/b0dbbe282061883fd170-1456-131.jpeg?width=1024&s=H6y7rsXT-ye9LaxMBkKiZg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/b0dbbe282061883fd170-1456-131.jpeg?width=0&s=mlWtNrvNRBWCndMgmbNLXg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/b0dbbe282061883fd170-1456-131.jpeg?width=1024&s=H6y7rsXT-ye9LaxMBkKiZg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/b0dbbe282061883fd170-1456-131.jpeg?width=260&s=UHrX_8teWOymkO8cC29_Tg\"></picture></div>

</div>

<div class=\"e-v3-text\">



</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p>Cũng trong chiều 12/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự tiệc trà, thưởng thức các loại trà được lựa chọn từ những vùng nổi tiếng ở Việt Nam. Ảnh: TTXVN.</p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-text-bottom e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-media\">

<div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/1hai-8995-1459-132.jpeg?width=768&s=Bl8dlK1-nuLJPtmsdaue0w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/1hai-8995-1459-132.jpeg?width=1024&s=QO6cXRDM160QF7O-q98pow\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/1hai-8995-1459-132.jpeg?width=0&s=-OWl4WrUHIfClKj8mRkp_g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/1hai-8995-1459-132.jpeg?width=1024&s=QO6cXRDM160QF7O-q98pow\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/1hai-8995-1459-132.jpeg?width=260&s=LGjZHOz9kCUCw2mzc90SSA\"></picture></div>

</div>

<div class=\"e-v3-text\">



</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p>Tối cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: Phạm Hải.</p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-text-bottom e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-media\">

<div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/vieng-lang-bac-8-621-133.jpeg?width=768&s=LQD-YXgzuSEB6JjD7Pj3rg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/vieng-lang-bac-8-621-133.jpeg?width=1024&s=bxPojRrpBU5IV0sU6U0n-A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/vieng-lang-bac-8-621-133.jpeg?width=0&s=qzkg4FqwVjoooDpOMzRnfA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/vieng-lang-bac-8-621-133.jpeg?width=1024&s=bxPojRrpBU5IV0sU6U0n-A\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/vieng-lang-bac-8-621-133.jpeg?width=260&s=io7Ea4nHLTQwoHwhUaP90g\"></picture></div>

</div>

<div class=\"e-v3-text\">



</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-v3-tpl-collage e-v3-tpl-content\">

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody><tr><td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/vieng-lang-bac-627-134.jpeg?width=300&s=JegkDUpcDG3kossBVgm30A\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/vieng-lang-bac-627-134.jpeg?width=0&s=tKRubSzSoSVuPFvFFI_QhA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/vieng-lang-bac-627-134.jpeg?width=500&s=UshlI5Lsq5Ysb2xL3EzesA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/vieng-lang-bac-627-134.jpeg?width=260&s=zFWGOEk8A-60JoqeWD0K2w\"></picture></td><td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/vieng-lang-bac-12-624-135.jpeg?width=300&s=sds-8UEVw1ldlduZMbXGdg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/vieng-lang-bac-12-624-135.jpeg?width=0&s=fbZuflsYsuf6JCeTj-RHGw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/vieng-lang-bac-12-624-135.jpeg?width=500&s=qbIcp3cSsg0c3kwmuj1lag\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/vieng-lang-bac-12-624-135.jpeg?width=260&s=QerqawsdwYmCYlTHpyPn0w\"></picture></td></tr></tbody></table>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p>Sáng 13/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.</p>

<p>Từ giữa thế kỷ trước, trong suốt quá trình đấu tranh lâu dài giành độc lập cho đất nước và giải phóng dân tộc, hai nước luôn kề vai sát cánh, cùng nhau chiến đấu và ủng hộ lẫn nhau, kết nên tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đã có đóng góp rất quan trọng trong việc xây dựng nền tảng hữu nghị giữa hai nước. Ảnh: Phạm Hải.</p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-text-bottom e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-media\">

<div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/vna-potal-chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-hoi-kien-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-trung-quoc-tap-can-binh-7127054-819-136.jpeg?width=768&s=zfoQIJ5v2bkzmk-42bHa1Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/vna-potal-chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-hoi-kien-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-trung-quoc-tap-can-binh-7127054-819-136.jpeg?width=1024&s=TWtg0FJIatuJW5USsB3nbQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/vna-potal-chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-hoi-kien-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-trung-quoc-tap-can-binh-7127054-819-136.jpeg?width=0&s=HuwTInj7SMwiuPoJUl3a0A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/vna-potal-chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-hoi-kien-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-trung-quoc-tap-can-binh-7127054-819-136.jpeg?width=1024&s=TWtg0FJIatuJW5USsB3nbQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/vna-potal-chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-hoi-kien-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-trung-quoc-tap-can-binh-7127054-819-136.jpeg?width=260&s=TfROo-f-AJLkD7WKeYy1yg\"></picture></div>

</div>

<div class=\"e-v3-text\">

<p>Ảnh: TTXVN.</p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-v3-tpl-collage e-v3-tpl-content\">

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody><tr><td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/tap-can-binh-12-823-137.jpeg?width=300&s=SN0ZKhEYHOuA1-v3JuOzxA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/tap-can-binh-12-823-137.jpeg?width=0&s=uXRiav3aVSfuF-J_f0PUVg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/tap-can-binh-12-823-137.jpeg?width=500&s=7H9vwIGiHiboxehG61a-8w\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/tap-can-binh-12-823-137.jpeg?width=260&s=ouqRWXc9v1ufQvc_jasIig\"></picture></td><td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/tap-can-binh-10-824-138.jpeg?width=300&s=JyIjIbkRzf8einfRIlW4Mw\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/tap-can-binh-10-824-138.jpeg?width=0&s=jTQAeHZ45wT8IakbhqNgeg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/tap-can-binh-10-824-138.jpeg?width=500&s=MrYd58pLZv1KT6GR9EKyEQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/tap-can-binh-10-824-138.jpeg?width=260&s=aF0aWnGU1l4i4ivZXnxE3g\"></picture></td></tr></tbody></table>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p>Sáng 13/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. </p>

<p>Hai lãnh đạo khẳng định kết quả cuộc hội đàm thành công với nhiều nhận thức chung quan trọng giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình; định vị mới của quan hệ Việt - Trung và 6 trụ cột hợp tác được hai Tổng Bí thư xác lập đã chỉ rõ phương hướng, mở ra giai đoạn hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước trong thời kỳ mới. Ảnh: Phạm Hải.</p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-text-bottom e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-media\">

<div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/tap-can-binh-8-803-139.jpeg?width=768&s=5lLQwjzr7roxfEmI9u45cA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/tap-can-binh-8-803-139.jpeg?width=1024&s=uwBgAoO7e3CwwrGI19XIbg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/tap-can-binh-8-803-139.jpeg?width=0&s=a2fpd-0Bikdx5bEXoFowSA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/tap-can-binh-8-803-139.jpeg?width=1024&s=uwBgAoO7e3CwwrGI19XIbg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/tap-can-binh-8-803-139.jpeg?width=260&s=iqqK43K66_1Oe6WwhYCMdw\"></picture></div>

</div>

<div class=\"e-v3-text\">



</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p>Cũng trong sáng 13/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Phạm Hải.</p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-text-bottom e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-media\">

<div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/tap-can-binh-9-806-140.jpeg?width=768&s=nO8678s69yjQkNfFiWdfzw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/tap-can-binh-9-806-140.jpeg?width=1024&s=HnBBb50BjxMLNTquy1ZRPA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/tap-can-binh-9-806-140.jpeg?width=0&s=97YHBKuYVwv9olwK7alsfA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/tap-can-binh-9-806-140.jpeg?width=1024&s=HnBBb50BjxMLNTquy1ZRPA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/tap-can-binh-9-806-140.jpeg?width=260&s=-tKvKqUvBhv6LkylYV--yg\"></picture></div>

</div>

<div class=\"e-v3-text\">



</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p>Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng và nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Trung Quốc đối với Việt Nam, truyền thống tốt đẹp thường xuyên đi lại thăm lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước. Theo Thủ tướng, cần tăng cường trao đổi chiến lược, giao lưu mật thiết ở cấp cao và các cấp; phát huy tốt hơn nữa vai trò quan trọng của trụ cột hợp tác quốc phòng - an ninh.</p>

<p>Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá cao những đóng góp của Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước. Ảnh: Phạm Hải.</p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-text-bottom e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-media\">

<div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/131220231016-z4969570700760-54fc8806f982918ce13e744e04b62c87-659-141.jpeg?width=768&s=zAQ-zBpATMXIiSJCiwF_XQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/131220231016-z4969570700760-54fc8806f982918ce13e744e04b62c87-659-141.jpeg?width=1024&s=kuXenVoaSLlnZTX4wmQ6uQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/131220231016-z4969570700760-54fc8806f982918ce13e744e04b62c87-659-141.jpeg?width=0&s=x_268lrGyltVGgkrP9uCgg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/131220231016-z4969570700760-54fc8806f982918ce13e744e04b62c87-659-141.jpeg?width=1024&s=kuXenVoaSLlnZTX4wmQ6uQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/131220231016-z4969570700760-54fc8806f982918ce13e744e04b62c87-659-141.jpeg?width=260&s=NDmJ1uBzZkhJc80R9tR7ww\"></picture></div>

</div>

<div class=\"e-v3-text\">



</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p>Trước đó, cũng trong sáng 13/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Phạm Thắng.</p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-v3-tpl-collage e-v3-tpl-content\">

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody><tr><td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/131220231030-z4969571045515-81a274499defeed249beb240d2c6f581-664-142.jpeg?width=300&s=fenmxQo0HPRdguLA0RHazg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/131220231030-z4969571045515-81a274499defeed249beb240d2c6f581-664-142.jpeg?width=0&s=vNNoxgeDbgTco8vz8YBS-Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/131220231030-z4969571045515-81a274499defeed249beb240d2c6f581-664-142.jpeg?width=500&s=TFt9_NaWGFB1_MFvaU2EwA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/131220231030-z4969571045515-81a274499defeed249beb240d2c6f581-664-142.jpeg?width=260&s=EVyN4Fb1WI1RWPM0B_CReA\"></picture></td><td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/131220231025-z4969570950700-36e197098f1859a88eb89b4914512912-661-143.jpeg?width=300&s=9KYmB2d4kOsYOJykHzo8nA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/131220231025-z4969570950700-36e197098f1859a88eb89b4914512912-661-143.jpeg?width=0&s=7kN5C1dXEqR4PyfPgiRZBQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/131220231025-z4969570950700-36e197098f1859a88eb89b4914512912-661-143.jpeg?width=500&s=29o8OqWOW_CAO8-DMkk9JQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/131220231025-z4969570950700-36e197098f1859a88eb89b4914512912-661-143.jpeg?width=260&s=gqjXdVW8Tj_YikVtb4tzEw\"></picture></td></tr></tbody></table>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p>Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề xuất Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc duy trì và tăng cường hơn nữa giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp, các ủy ban chuyên trách, nhóm nghị sỹ hữu nghị. Ngoài ra, tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong việc xây dựng hành lang pháp lý và chính sách thông thoáng, thuận lợi; thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại phát triển cân bằng, bền vững, đặc biệt là nhập khẩu nhiều hơn hàng hóa nông thủy sản của Việt Nam.</p>

<p>Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí những đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, mong muốn hai nước duy trì giao lưu, tiếp xúc cấp cao, trao đổi về biện pháp xây dựng Đảng và phát triển đất nước; thúc đẩy hợp tác thực chất, tăng cường kết nối hạ tầng, sẵn sàng mở cửa thị trường rộng lớn của Trung Quốc; làm tốt giao lưu nhân dân; quản lý tốt bất đồng. Ảnh: Phạm Thắng.</p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-text-bottom e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-media\">

<div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/z4970506290031-cead96ae82134dd5b998d689ddd47e66-1275-144.jpeg?width=768&s=3D3PRZDXctwEa8QrqEQ26g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/z4970506290031-cead96ae82134dd5b998d689ddd47e66-1275-144.jpeg?width=1024&s=9YcGTP1LSRA8STimZiFyvA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/z4970506290031-cead96ae82134dd5b998d689ddd47e66-1275-144.jpeg?width=0&s=JK9KXjhVcHMIhxSh3Df3Zg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/z4970506290031-cead96ae82134dd5b998d689ddd47e66-1275-144.jpeg?width=1024&s=9YcGTP1LSRA8STimZiFyvA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/z4970506290031-cead96ae82134dd5b998d689ddd47e66-1275-144.jpeg?width=260&s=NMbY-VAE1Cl7MvNTJUFX4Q\"></picture></div>

</div>

<div class=\"e-v3-text\">



</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p>Chiều 13/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân giao lưu với nhân sĩ hữu nghị, thế hệ trẻ Việt Nam - Trung Quốc. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu không khí thân tình, ấm áp, thắm tình hữu nghị với sự tham gia của gần 400 nhân sĩ và thanh niên hai nước. Ảnh: Phạm Hải.</p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-text-bottom e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-media\">

<div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-tien-san-bay-1288-1-145.jpeg?width=768&s=M_ENIGILXDb2gHdGT4vhdg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-tien-san-bay-1288-1-145.jpeg?width=1024&s=KnTtrkzRrWTltAl2rdvsog\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-tien-san-bay-1288-1-145.jpeg?width=0&s=0DRp0zD7p2bP7fa5VLLXhg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-tien-san-bay-1288-1-145.jpeg?width=1024&s=KnTtrkzRrWTltAl2rdvsog\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-tien-san-bay-1288-1-145.jpeg?width=260&s=80ZZmwUHdorDdoueDhAzoQ\"></picture></div>

</div>

<div class=\"e-v3-text\">



</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-v3-tpl-collage e-v3-tpl-content\">

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody><tr><td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-tien-san-bay-1287-1-146.jpeg?width=300&s=49jHtsM7a1NFJycMg9YR0A\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-tien-san-bay-1287-1-146.jpeg?width=0&s=olkdkDBXJftr24EaZp22lQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-tien-san-bay-1287-1-146.jpeg?width=500&s=N-GN_BF7Fh4EsOlKxxc_KA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-tien-san-bay-1287-1-146.jpeg?width=260&s=uQ6IDp4Ry7BiJcaPDeol9w\"></picture></td><td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-4cf1e81ac7486f163659-3-1289-1-147.jpeg?width=300&s=e6vNykU7kStog5-mYW4OBw\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-4cf1e81ac7486f163659-3-1289-1-147.jpeg?width=0&s=jW7B5Ksjmgi7bt8P5MUvew\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-4cf1e81ac7486f163659-3-1289-1-147.jpeg?width=500&s=mjN7zS2PwuVV9Bhe2iC40w\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-4cf1e81ac7486f163659-3-1289-1-147.jpeg?width=260&s=NPYu0PoHF5FQbbuI6S0LAQ\"></picture></td></tr></tbody></table>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p>17h chiều 13/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại sân bay. Ảnh: Phạm Thắng - Hoàng Hà.</p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-text-bottom e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-media\">

<div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-dsc-9448-1-148.jpg?width=768&s=5CfrqeSLRcAAJoM6R0SQdA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-dsc-9448-1-148.jpg?width=1024&s=oLP8M0muWb_l35EbFq3iUg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-dsc-9448-1-148.jpg?width=0&s=n8PlBkf4GDXZrm7lE4NVGA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-dsc-9448-1-148.jpg?width=1024&s=oLP8M0muWb_l35EbFq3iUg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-dsc-9448-1-148.jpg?width=260&s=yZOeb-5HrD2FEJuZd8T69w\"></picture></div>

</div>

<div class=\"e-v3-text\">



</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p>Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân vẫy tay chào tạm biệt trước khi lên chuyên cơ. Ảnh: Hoàng Hà.</p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-text-bottom e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-media\">

<div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-c30de919174bbf15e65a-2-1292-149.jpeg?width=768&s=idgBFptiXw3kiNcYq4eHnQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-c30de919174bbf15e65a-2-1292-149.jpeg?width=1024&s=Kmcr6QndPoHb5uztoP0kOg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-c30de919174bbf15e65a-2-1292-149.jpeg?width=0&s=Xl06vIUVSuxj6W-hqDe4Lw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-c30de919174bbf15e65a-2-1292-149.jpeg?width=1024&s=Kmcr6QndPoHb5uztoP0kOg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/w-c30de919174bbf15e65a-2-1292-149.jpeg?width=260&s=SfsY2FybHqoABr-0yYb0IQ\"></picture></div>

</div>

<div class=\"e-v3-text\">



</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p>Trước đó, hai bên cùng ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. </p>

<p>Hai bên cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, chế độ chính trị tương đồng, lý tưởng niềm tin tương thông, con đường phát triển gần gũi, cùng chung chí hướng, chia sẻ tương lai chung, đều nỗ lực vì nhân dân hạnh phúc và đất nước giàu mạnh, nỗ lực vì sự nghiệp cao cả hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Ảnh: Hoàng Hà.</p>

</div>

</div>

<!-- VNN_COMPONENT_@@@@@@@@@@ -->","contents":["<div data-html-id='vnn-c-v3-e061a996-4683-44ad-beec-58d7db4891df-COMPONENT002682' id='vnn-c-v3-e061a996-4683-44ad-beec-58d7db4891df-COMPONENT002682' data-component-id='COMPONENT002682' data-instance='VnnTemplateData7' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1lMDYxYTk5Ni00NjgzLTQ0YWQtYmVlYy01OGQ3ZGI0ODkxZGYtQ09NUE9ORU5UMDAyNjgyJTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhSGVhZGluZyUyMiUzQSU3QiUyMmlkJTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIyaGF2ZUltYWdlJTIyJTNBdHJ1ZSUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMCUyQyUyMnRlbXBsYXRlVmVyc2lvbkRpc3BsYXklMjIlM0ExJTJDJTIyc2VjdGlvbkRlc2t0b3AlMjIlM0ElN0IlMjJtZWRpYVR5cGUlMjIlM0EwJTJDJTIybWVkaWElMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMjAwSTNXVyUyMiUyQyUyMnVybCUyMiUzQSUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGdm1zLWZpbGVzLnZpZXRuYW1uZXQudm4lMkZpbWFnZXMlMkYyMDIzJTJGMTIlMkYxMyUyRjAwMDhRSSUyRmRzYy05MTc1LmpwZyUyMiUyQyUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIyJTdEJTdEJTJDJTIyc2VjdGlvbk1vYmlsZSUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVHlwZSUyMiUzQTAlMkMlMjJtZWRpYSUyMiUzQSU3QiUyMmlkJTIyJTNBJTIyMDBJM1dFJTIyJTJDJTIydXJsJTIyJTNBJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2bXMtZmlsZXMudmlldG5hbW5ldC52biUyRmltYWdlcyUyRjIwMjMlMkYxMiUyRjEzJTJGMDAwOFFJJTJGZHNjLTkxNzV0b3AuanBnJTIyJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlN0QlN0QlMkMlMjJzdHlsZUNvbnRlbnQlMjIlM0ElN0IlMjJ0eXBlJTIyJTNBMiUyQyUyMmJnJTIyJTNBZmFsc2UlN0QlMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTdCJTIybWVkaXVtJTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIybWFpbiUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnNtYWxsJTIyJTNBJTIyJTIyJTdEJTdEJTdEJTdE' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-d5197818-b159-4b2b-a5e5-d8bd60039592-COMPONENT002686' id='vnn-c-v3-d5197818-b159-4b2b-a5e5-d8bd60039592-COMPONENT002686' data-component-id='COMPONENT002686' data-instance='VnnTemplateData4' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1kNTE5NzgxOC1iMTU5LTRiMmItYTVlNS1kOGJkNjAwMzk1OTItQ09NUE9ORU5UMDAyNjg2JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVGV4dEJvdHRvbSUyMiUzQSU3QiUyMmlkUm9vdCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMnRlbXBsYXRlVmVyc2lvbkRpc3BsYXklMjIlM0EwJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnNlY3Rpb25EZXNrdG9wJTIyJTNBJTdCJTIybWVkaWFUeXBlJTIyJTNBMCUyQyUyMm1lZGlhJTIyJTNBJTdCJTIyaWQlMjIlM0ElMjIwMEkzRTglMjIlMkMlMjJ1cmwlMjIlM0ElMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnZtcy1maWxlcy52aWV0bmFtbmV0LnZuJTJGaW1hZ2VzJTJGMjAyMyUyRjEyJTJGMTMlMkYwMDA4UUklMkZ0cnVuZy1xdW9jLTIuanBnJTIyJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlN0QlN0QlN0QlN0QlN0Q=' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-728cac08-0c65-4136-b3f3-640fabecd92b-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-728cac08-0c65-4136-b3f3-640fabecd92b-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My03MjhjYWMwOC0wYzY1LTQxMzYtYjNmMy02NDBmYWJlY2Q5MmItQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFJTNDZW0lM0UlM0NzdHJvbmclM0VUcm9uZyUyMGNodXklRTElQkElQkZuJTIwdGglQzQlODNtJTIwYyVFMSVCQSVBNXAlMjBOaCUyNmFncmF2ZSUzQiUyMG4lQzYlQjAlRTElQkIlOUJjJTIwdCVFMSVCQiU5QmklMjBWaSVFMSVCQiU4N3QlMjBOYW0lMkMlMjBUJUUxJUJCJTk1bmclMjBCJTI2aWFjdXRlJTNCJTIwdGglQzYlQjAlMkMlMjBDaCVFMSVCQiVBNyUyMHQlRTElQkIlOEJjaCUyMFRydW5nJTIwUXUlRTElQkIlOTFjJTIwVCVFMSVCQSVBRHAlMjBDJUUxJUJBJUFEbiUyMEIlMjZpZ3JhdmUlM0JuaCUyMCVDNCU5MSUyNmF0aWxkZSUzQiUyMGMlMjZvYWN1dGUlM0IlMjBuaGklRTElQkIlODF1JTIwaG8lRTElQkElQTF0JTIwJUM0JTkxJUUxJUJCJTk5bmclMkMlMjB0aCVFMSVCQiU4MyUyMGhpJUUxJUJCJTg3biUyMHRoJTI2YWdyYXZlJTNCbmglMjBxdSVFMSVCQSVBMyUyMHBob25nJTIwcGglMjZ1YWN1dGUlM0IlMkMlMjB0byUyNmFncmF2ZSUzQm4lMjBkaSVFMSVCQiU4N24lMjBtJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwYyVFMSVCQSVBMyUyMGhhaSUyMG4lQzYlQjAlRTElQkIlOUJjJTIwYyUyNnVncmF2ZSUzQm5nJTIwJUM0JTkxJUUxJUJBJUExdCUyMCVDNCU5MSVDNiVCMCVFMSVCQiVBM2MuJTNDJTJGc3Ryb25nJTNFJTNDJTJGZW0lM0UlM0MlMkZwJTNFJTIyJTdEJTdEJTdE' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-864693b8-1852-487d-84f9-986d5f29d16c-COMPONENT002686' id='vnn-c-v3-864693b8-1852-487d-84f9-986d5f29d16c-COMPONENT002686' data-component-id='COMPONENT002686' data-instance='VnnTemplateData4' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My04NjQ2OTNiOC0xODUyLTQ4N2QtODRmOS05ODZkNWYyOWQxNmMtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg2JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVGV4dEJvdHRvbSUyMiUzQSU3QiUyMmlkUm9vdCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMnRlbXBsYXRlVmVyc2lvbkRpc3BsYXklMjIlM0EwJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnNlY3Rpb25EZXNrdG9wJTIyJTNBJTdCJTIybWVkaWFUeXBlJTIyJTNBMCUyQyUyMm1lZGlhJTIyJTNBJTdCJTIyaWQlMjIlM0ElMjIwMEkzN1klMjIlMkMlMjJ1cmwlMjIlM0ElMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnZtcy1maWxlcy52aWV0bmFtbmV0LnZuJTJGaW1hZ2VzJTJGMjAyMyUyRjEyJTJGMTMlMkYwMDA4UUklMkZ3LXo0OTY2NzE5MjM2NjIzLWU5NTFmMGJlNGFkZDhmNjczMWIxYTBlY2ZiNWUyM2I0LTEtNjMxLmpwZWclMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMiU3RCU3RCU3RCU3RCU3RA==' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-d876508f-5bc5-4cbc-876d-1dda38ff9a5b-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-d876508f-5bc5-4cbc-876d-1dda38ff9a5b-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1kODc2NTA4Zi01YmM1LTRjYmMtODc2ZC0xZGRhMzhmZjlhNWItQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFTmglRTElQkElQURuJTIwbCVFMSVCQiU5RGklMjBtJUUxJUJCJTlEaSUyMGMlRTElQkIlQTdhJTIwVCVFMSVCQiU5NW5nJTIwQiUyNmlhY3V0ZSUzQiUyMHRoJUM2JUIwJTIwTmd1eSVFMSVCQiU4NW4lMjBQaCUyNnVhY3V0ZSUzQiUyMFRyJUUxJUJCJThEbmclMjB2JTI2YWdyYXZlJTNCJTIwcGh1JTIwbmglMjZhY2lyYyUzQm4lMkMlMjBDaCVFMSVCQiVBNyUyMHQlRTElQkIlOEJjaCUyMG4lQzYlQjAlRTElQkIlOUJjJTIwViUyNm90aWxkZSUzQiUyMFYlQzQlODNuJTIwVGglQzYlQjAlRTElQkIlOUZuZyUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBwaHUlMjBuaCUyNmFjaXJjJTNCbiUyQyUyMFQlRTElQkIlOTVuZyUyMEIlMjZpYWN1dGUlM0IlMjB0aCVDNiVCMCUyQyUyMENoJUUxJUJCJUE3JTIwdCVFMSVCQiU4QmNoJTIwVHJ1bmclMjBRdSVFMSVCQiU5MWMlMjBUJUUxJUJBJUFEcCUyMEMlRTElQkElQURuJTIwQiUyNmlncmF2ZSUzQm5oJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMHBodSUyMG5oJTI2YWNpcmMlM0JuJTIwQiUyNmFncmF2ZSUzQm5oJTIwTCVFMSVCQiU4NyUyMFZpJTI2ZWNpcmMlM0JuJTIwYyUyNm9hY3V0ZSUzQiUyMGNodXklRTElQkElQkZuJTIwdGglQzQlODNtJTIwYyVFMSVCQSVBNXAlMjBOaCUyNmFncmF2ZSUzQiUyMG4lQzYlQjAlRTElQkIlOUJjJTIwJUM0JTkxJUUxJUJBJUJGbiUyMFZpJUUxJUJCJTg3dCUyME5hbSUyMHRyb25nJTIwMiUyMG5nJTI2YWdyYXZlJTNCeSUyMDEyJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMDEzJTJGMTIuJTI2bmJzcCUzQiUzQyUyRnAlM0UlNUNuJTNDcCUzRSVDNCU5MCUyNmFjaXJjJTNCeSUyMGwlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBjaHV5JUUxJUJBJUJGbiUyMHRoJUM0JTgzbSUyMFZpJUUxJUJCJTg3dCUyME5hbSUyMGwlRTElQkElQTduJTIwdGglRTElQkIlQTklMjAzJTIwYyVFMSVCQiVBN2ElMjBUJUUxJUJCJTk1bmclMjBCJTI2aWFjdXRlJTNCJTIwdGglQzYlQjAlMkMlMjBDaCVFMSVCQiVBNyUyMHQlRTElQkIlOEJjaCUyMFRydW5nJTIwUXUlRTElQkIlOTFjJTIwVCVFMSVCQSVBRHAlMjBDJUUxJUJBJUFEbiUyMEIlMjZpZ3JhdmUlM0JuaCUyQyUyMGMlQzUlQTluZyUyMGwlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjAlQzQlOTElRTElQkIlODMlMjAlQzQlOTElMjZhYWN1dGUlM0JwJTIwbCVFMSVCQSVBMWklMjBjaHV5JUUxJUJBJUJGbiUyMHRoJUM0JTgzbSUyMFRydW5nJTIwUXUlRTElQkIlOTFjJTIwbiVDNCU4M20lMjBuZ28lMjZhYWN1dGUlM0JpJTIwYyVFMSVCQiVBN2ElMjBUJUUxJUJCJTk1bmclMjBCJTI2aWFjdXRlJTNCJTIwdGglQzYlQjAlMjBOZ3V5JUUxJUJCJTg1biUyMFBoJTI2dWFjdXRlJTNCJTIwVHIlRTElQkIlOERuZyUzQiUyMGwlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBjaHV5JUUxJUJBJUJGbiUyMHRoJUM0JTgzbSUyMGwlRTElQkElQUJuJTIwbmhhdSUyMGwlRTElQkElQTduJTIwdGglRTElQkIlQTklMjAzJTIwYyVFMSVCQiVBN2ElMjBsJTI2YXRpbGRlJTNCbmglMjAlQzQlOTElRTElQkElQTFvJTIwYyVFMSVCQSVBNXAlMjBjYW8lMjBoYWklMjAlQzQlOTAlRTElQkElQTNuZyUyMGslRTElQkIlODMlMjB0JUUxJUJCJUFCJTIwbiVDNCU4M20lMjAyMDE1LiUyMCVFMSVCQSVBMm5oJTNBJTIwSG8lMjZhZ3JhdmUlM0JuZyUyMEglMjZhZ3JhdmUlM0IuJTNDJTJGcCUzRSUyMiU3RCU3RCU3RA==' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-c7c25eb9-9e2e-4a35-88f5-f2efe448f70b-COMPONENT002686' id='vnn-c-v3-c7c25eb9-9e2e-4a35-88f5-f2efe448f70b-COMPONENT002686' data-component-id='COMPONENT002686' data-instance='VnnTemplateData4' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1jN2MyNWViOS05ZTJlLTRhMzUtODhmNS1mMmVmZTQ0OGY3MGItQ09NUE9ORU5UMDAyNjg2JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVGV4dEJvdHRvbSUyMiUzQSU3QiUyMmlkUm9vdCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMnRlbXBsYXRlVmVyc2lvbkRpc3BsYXklMjIlM0EwJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnNlY3Rpb25EZXNrdG9wJTIyJTNBJTdCJTIybWVkaWFUeXBlJTIyJTNBMCUyQyUyMm1lZGlhJTIyJTNBJTdCJTIyaWQlMjIlM0ElMjIwMEkzN1UlMjIlMkMlMjJ1cmwlMjIlM0ElMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnZtcy1maWxlcy52aWV0bmFtbmV0LnZuJTJGaW1hZ2VzJTJGMjAyMyUyRjEyJTJGMTMlMkYwMDA4UUklMkY3YmNiNmRiODRiZmJlM2E1YmFlYS0xLTc0Ni5qcGVnJTIyJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlN0QlN0QlN0QlN0QlN0Q=' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-bd73f57e-6c49-47ca-8e4f-8a3e4fd8630a-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-bd73f57e-6c49-47ca-8e4f-8a3e4fd8630a-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1iZDczZjU3ZS02YzQ5LTQ3Y2EtOGU0Zi04YTNlNGZkODYzMGEtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFJUM0JTkwJTI2dWFjdXRlJTNCbmclMjAxMmglMjB0ciVDNiVCMGElMjAxMiUyRjEyJTJDJTIwJTI2bmJzcCUzQmNodXklMjZlY2lyYyUzQm4lMjBjJUM2JUExJTIwQWlyJTIwQ2hpbmElMjBjaCVFMSVCQiU5RiUyMFQlRTElQkIlOTVuZyUyMEIlMjZpYWN1dGUlM0IlMjB0aCVDNiVCMCUyQyUyMENoJUUxJUJCJUE3JTIwdCVFMSVCQiU4QmNoJTIwVHJ1bmclMjBRdSVFMSVCQiU5MWMlMjBUJUUxJUJBJUFEcCUyMEMlRTElQkElQURuJTIwQiUyNmlncmF2ZSUzQm5oJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMHBodSUyMG5oJTI2YWNpcmMlM0JuJTIwQiUyNmFncmF2ZSUzQm5oJTIwTCVFMSVCQiU4NyUyMFZpJTI2ZWNpcmMlM0JuJTIwYyUyNnVncmF2ZSUzQm5nJTIwJUM0JTkxbyUyNmFncmF2ZSUzQm4lMjAlQzQlOTElRTElQkElQTFpJTIwYmklRTElQkIlODN1JTIwYyVFMSVCQSVBNXAlMjBjYW8lMjBUcnVuZyUyMFF1JUUxJUJCJTkxYyUyMCVDNCU5MSUyNmF0aWxkZSUzQiUyMGglRTElQkElQTElMjBjJTI2YWFjdXRlJTNCbmglMjB0JUUxJUJBJUExaSUyMHMlMjZhY2lyYyUzQm4lMjBiYXklMjBOJUUxJUJCJTk5aSUyMEIlMjZhZ3JhdmUlM0JpJTIwKEglMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBOJUUxJUJCJTk5aSkuJTNDJTJGcCUzRSU1Q24lM0NwJTNFJUM0JTkwJTI2b2FjdXRlJTNCbiUyMFQlRTElQkIlOTVuZyUyMEIlMjZpYWN1dGUlM0IlMjB0aCVDNiVCMCUyQyUyMENoJUUxJUJCJUE3JTIwdCVFMSVCQiU4QmNoJTIwbiVDNiVCMCVFMSVCQiU5QmMlMjBUJUUxJUJBJUFEcCUyMEMlRTElQkElQURuJTIwQiUyNmlncmF2ZSUzQm5oJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMCVDNCU5MW8lMjZhZ3JhdmUlM0JuJTIwdCVFMSVCQSVBMWklMjBzJTI2YWNpcmMlM0JuJTIwYmF5JTIwYyUyNm9hY3V0ZSUzQiUzQSUyMFRoJUUxJUJCJUE3JTIwdCVDNiVCMCVFMSVCQiU5Qm5nJTIwUGglRTElQkElQTFtJTIwTWluaCUyMENoJTI2aWFjdXRlJTNCbmglM0IlMjBUciVDNiVCMCVFMSVCQiU5Rm5nJTIwQmFuJTIwTiVFMSVCQiU5OWklMjBjaCUyNmlhY3V0ZSUzQm5oJTIwVHJ1bmclMjAlQzYlQjAlQzYlQTFuZyUyMFBoYW4lMjAlQzQlOTAlMjZpZ3JhdmUlM0JuaCUyMFRyJUUxJUJBJUExYyUzQiUyMFRyJUM2JUIwJUUxJUJCJTlGbmclMjBCYW4lMjAlQzQlOTAlRTElQkIlOTFpJTIwbmdvJUUxJUJBJUExaSUyMFRydW5nJTIwJUM2JUIwJUM2JUExbmclMjBMJTI2ZWNpcmMlM0IlMjBIbyUyNmFncmF2ZSUzQmklMjBUcnVuZyUzQiUyMENoJUUxJUJCJUE3JTIwbmhpJUUxJUJCJTg3bSUyMFYlQzQlODNuJTIwcGglMjZvZ3JhdmUlM0JuZyUyMENoJUUxJUJCJUE3JTIwdCVFMSVCQiU4QmNoJTIwbiVDNiVCMCVFMSVCQiU5QmMlMjBMJTI2ZWNpcmMlM0IlMjBLaCUyNmFhY3V0ZSUzQm5oJTIwSCVFMSVCQSVBM2klM0IlMjBDaCVFMSVCQiVBNyUyMHQlRTElQkIlOEJjaCUyMFVCTkQlMjB0aCUyNmFncmF2ZSUzQm5oJTIwcGglRTElQkIlOTElMjBIJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwTiVFMSVCQiU5OWklMjBUciVFMSVCQSVBN24lMjBTJUUxJUJCJUI5JTIwVGhhbmglM0IlMjBsJTI2YXRpbGRlJTNCbmglMjAlQzQlOTElRTElQkElQTFvJTIwYyUyNmFhY3V0ZSUzQmMlMjBCJUUxJUJCJTk5JTJDJTIwbmclMjZhZ3JhdmUlM0JuaCUyQyUyMGMlQzYlQTElMjBxdWFuJTIwVHJ1bmclMjAlQzYlQjAlQzYlQTFuZyUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjB0aCUyNmFncmF2ZSUzQm5oJTIwcGglRTElQkIlOTElMjBIJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwTiVFMSVCQiU5OWkuLi4lMjAlRTElQkElQTJuaCUzQSUyMCVDNCU5MG8lMjZhZ3JhdmUlM0JuJTIwQiVFMSVCQSVBRmMuJTNDJTJGcCUzRSUyMiU3RCU3RCU3RA==' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-f63455fc-66d5-4c1d-9e42-aa40f21d78d5-COMPONENT002689' id='vnn-c-v3-f63455fc-66d5-4c1d-9e42-aa40f21d78d5-COMPONENT002689' data-component-id='COMPONENT002689' data-instance='VnnTemplateData9' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1mNjM0NTVmYy02NmQ1LTRjMWQtOWU0Mi1hYTQwZjIxZDc4ZDUtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg5JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMmNvbGxhZ2UlMjIlM0ElN0IlMjJpZFJvb3QlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJ0ZW1wbGF0ZUZvcm1hdCUyMiUzQTElMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyJTNDdGFibGUlMjBjbGFzcyUzRCU1QyUyMmNrLXBob3RvLWNvbGxhZ2UlMjB2bm4tdGVtcGxhdGUtbm9uZWRpdGFibGUlNUMlMjIlM0UlNUNuJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDdGJvZHklM0UlM0N0ciUzRSUzQ3RkJTNFJTNDaW1nJTIwc3JjJTNEJTVDJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2bXMtZmlsZXMudmlldG5hbW5ldC52biUyRmltYWdlcyUyRjIwMjMlMkYxMiUyRjEzJTJGMDAwOFFJJTJGdy16NDk2NjUxNzM4NzcxMS0zNjk0NGQ3YzAyMTUyN2JkYTY0OGRkMjliOWI1OTQxOC0xLTYyNS5qcGVnJTVDJTIyJTNFJTNDJTJGdGQlM0UlM0N0ZCUzRSUzQ2ltZyUyMHNyYyUzRCU1QyUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGdm1zLWZpbGVzLnZpZXRuYW1uZXQudm4lMkZpbWFnZXMlMkYyMDIzJTJGMTIlMkYxMyUyRjAwMDhRSSUyRnctNWRtMzAwMjMtMS03MzAuanBlZyU1QyUyMiUzRSUzQyUyRnRkJTNFJTNDJTJGdHIlM0UlM0MlMkZ0Ym9keSUzRSUzQyUyRnRhYmxlJTNFJTIyJTdEJTdEJTdE' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-d8d988bc-6af5-4d2a-b764-b33e74ddcfa1-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-d8d988bc-6af5-4d2a-b764-b33e74ddcfa1-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1kOGQ5ODhiYy02YWY1LTRkMmEtYjc2NC1iMzNlNzRkZGNmYTEtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFTmdheSUyMHQlRTElQkElQTFpJTIwa2h1JTIwY2glRTElQkIlOUQlMjAlRTElQkIlOUYlMjBzJTI2YWNpcmMlM0JuJTIwYmF5JTIwTiVFMSVCQiU5OWklMjBCJTI2YWdyYXZlJTNCaSUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBnJUUxJUJBJUE3biUyMGMlRTElQkIlOTVuZyUyMGtoJTI2YWFjdXRlJTNCY2glMjBzJUUxJUJBJUExbiUyME1hcnJpb3R0JTJDJTIwciVFMSVCQSVBNXQlMjAlQzQlOTElMjZvY2lyYyUzQm5nJTIwbmclQzYlQjAlRTElQkIlOURpJTIwZCUyNmFjaXJjJTNCbiUyMG1hbmclMjBjJUUxJUJCJTlEJTIwMiUyMG4lQzYlQjAlRTElQkIlOUJjJTIwcmElMjAlQzQlOTElMjZvYWN1dGUlM0JuJTIwJUM0JTkxbyUyNmFncmF2ZSUzQm4uJTIwJUUxJUJBJUEybmglM0ElMjBIbyUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwSCUyNmFncmF2ZSUzQiUyMC0lMjBCJUUxJUJBJUEzbyUyMEtoJTI2YWFjdXRlJTNCbmguJTNDJTJGcCUzRSUyMiU3RCU3RCU3RA==' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-1cc437f0-7ff6-4a26-bded-97c341d6bf5f-COMPONENT002689' id='vnn-c-v3-1cc437f0-7ff6-4a26-bded-97c341d6bf5f-COMPONENT002689' data-component-id='COMPONENT002689' data-instance='VnnTemplateData9' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My0xY2M0MzdmMC03ZmY2LTRhMjYtYmRlZC05N2MzNDFkNmJmNWYtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg5JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMmNvbGxhZ2UlMjIlM0ElN0IlMjJpZFJvb3QlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJ0ZW1wbGF0ZUZvcm1hdCUyMiUzQTElMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyJTNDdGFibGUlMjBjbGFzcyUzRCU1QyUyMmNrLXBob3RvLWNvbGxhZ2UlMjB2bm4tdGVtcGxhdGUtbm9uZWRpdGFibGUlNUMlMjIlM0UlNUNuJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDdGJvZHklM0UlM0N0ciUzRSUzQ3RkJTNFJTNDaW1nJTIwc3JjJTNEJTVDJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2bXMtZmlsZXMudmlldG5hbW5ldC52biUyRmltYWdlcyUyRjIwMjMlMkYxMiUyRjEzJTJGMDAwOFFJJTJGdy16NDk2Njc3NjM1NTczNS0zMGY0YTcwZWJiMmM4MzU4ZTNmODY1OTc0YWRkNjU5YS0xLTcxNy5qcGVnJTVDJTIyJTNFJTNDJTJGdGQlM0UlM0N0ZCUzRSUzQ2ltZyUyMHNyYyUzRCU1QyUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGdm1zLWZpbGVzLnZpZXRuYW1uZXQudm4lMkZpbWFnZXMlMkYyMDIzJTJGMTIlMkYxMyUyRjAwMDhRSSUyRnctNWRtMzAwMDgtMy03MjcuanBlZyU1QyUyMiUzRSUzQyUyRnRkJTNFJTNDJTJGdHIlM0UlM0MlMkZ0Ym9keSUzRSUzQyUyRnRhYmxlJTNFJTIyJTdEJTdEJTdE' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-10dc2a08-dfc9-425f-a27d-02e954741085-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-10dc2a08-dfc9-425f-a27d-02e954741085-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My0xMGRjMmEwOC1kZmM5LTQyNWYtYTI3ZC0wMmU5NTQ3NDEwODUtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFJUM0JTkwbyUyNmFncmF2ZSUzQm4lMjB4ZSUyMGNoJUUxJUJCJTlGJTIwVCVFMSVCQiU5NW5nJTIwQiUyNmlhY3V0ZSUzQiUyMHRoJUM2JUIwJTJDJTIwQ2glRTElQkIlQTclMjB0JUUxJUJCJThCY2glMjBUcnVuZyUyMFF1JUUxJUJCJTkxYyUyMFQlRTElQkElQURwJTIwQyVFMSVCQSVBRG4lMjBCJTI2aWdyYXZlJTNCbmglMjByJUUxJUJCJTlEaSUyMG5oJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwVklQJTIwQyVFMSVCQSVBM25nJTIwSCUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwa2glMjZvY2lyYyUzQm5nJTIwcXUlRTElQkIlOTFjJTIwdCVFMSVCQSVCRiUyME4lRTElQkIlOTlpJTIwQiUyNmFncmF2ZSUzQmklMjB0aSVFMSVCQSVCRm4lMjB2JUUxJUJCJTgxJTIwdHJ1bmclMjB0JTI2YWNpcmMlM0JtJTIwVGglRTElQkIlQTclMjAlQzQlOTElMjZvY2lyYyUzQiUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjAlQzQlOTFpJTIwcXVhJTIwYyUyNmFhY3V0ZSUzQmMlMjB0dXklRTElQkElQkZuJTIwcGglRTElQkIlOTEuJTIwJUUxJUJBJUEybmglM0ElMjBIbyUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwSCUyNmFncmF2ZSUzQiUyMC0lMjBCJUUxJUJBJUEzbyUyMEtoJTI2YWFjdXRlJTNCbmguJTNDJTJGcCUzRSUyMiU3RCU3RCU3RA==' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-37757cac-daee-44ee-a0b5-d4cae280e99f-COMPONENT002686' id='vnn-c-v3-37757cac-daee-44ee-a0b5-d4cae280e99f-COMPONENT002686' data-component-id='COMPONENT002686' data-instance='VnnTemplateData4' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My0zNzc1N2NhYy1kYWVlLTQ0ZWUtYTBiNS1kNGNhZTI4MGU5OWYtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg2JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVGV4dEJvdHRvbSUyMiUzQSU3QiUyMmlkUm9vdCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMnRlbXBsYXRlVmVyc2lvbkRpc3BsYXklMjIlM0EwJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnNlY3Rpb25EZXNrdG9wJTIyJTNBJTdCJTIybWVkaWFUeXBlJTIyJTNBMCUyQyUyMm1lZGlhJTIyJTNBJTdCJTIyaWQlMjIlM0ElMjIwMEkzN0slMjIlMkMlMjJ1cmwlMjIlM0ElMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnZtcy1maWxlcy52aWV0bmFtbmV0LnZuJTJGaW1hZ2VzJTJGMjAyMyUyRjEyJTJGMTMlMkYwMDA4UUklMkZjMi0xMDQ0LmpwZyUyMiUyQyUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIyJTdEJTdEJTdEJTdEJTdE' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-feaca844-ce3b-4d26-b718-43e056a43992-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-feaca844-ce3b-4d26-b718-43e056a43992-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1mZWFjYTg0NC1jZTNiLTRkMjYtYjcxOC00M2UwNTZhNDM5OTItQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFJUM0JTkwJTI2dWFjdXRlJTNCbmclMjAxNmglMjBuZyUyNmFncmF2ZSUzQnklMjAxMiUyRjEyJTJDJTIwJUM0JTkxbyUyNmFncmF2ZSUzQm4lMjB4ZSUyMGNoJUUxJUJCJTlGJTIwVCVFMSVCQiU5NW5nJTIwQiUyNmlhY3V0ZSUzQiUyMHRoJUM2JUIwJTJDJTIwQ2glRTElQkIlQTclMjB0JUUxJUJCJThCY2glMjBUcnVuZyUyMFF1JUUxJUJCJTkxYyUyMFQlRTElQkElQURwJTIwQyVFMSVCQSVBRG4lMjBCJTI2aWdyYXZlJTNCbmglMjB2JTI2YWdyYXZlJTNCJTIwcGh1JTIwbmglMjZhY2lyYyUzQm4lMjB0aSVFMSVCQSVCRm4lMjB2JTI2YWdyYXZlJTNCbyUyMFBoJUUxJUJCJUE3JTIwQ2glRTElQkIlQTclMjB0JUUxJUJCJThCY2guJTIwVCVFMSVCQiU5NW5nJTIwQiUyNmlhY3V0ZSUzQiUyMHRoJUM2JUIwJTIwTmd1eSVFMSVCQiU4NW4lMjBQaCUyNnVhY3V0ZSUzQiUyMFRyJUUxJUJCJThEbmclMjB2JTI2YWdyYXZlJTNCJTIwcGh1JTIwbmglMjZhY2lyYyUzQm4lMjByYSUyMHQlRTElQkElQURuJTIwYyVFMSVCQiVBRGElMjB4ZSUyMCVDNCU5MSUyNm9hY3V0ZSUzQm4lMjBUJUUxJUJCJTk1bmclMjBCJTI2aWFjdXRlJTNCJTIwdGglQzYlQjAlMkMlMjBDaCVFMSVCQiVBNyUyMHQlRTElQkIlOEJjaCUyMFRydW5nJTIwUXUlRTElQkIlOTFjJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMHBodSUyMG5oJTI2YWNpcmMlM0JuLiUyMCVFMSVCQSVBMm5oJTNBJTIwSG8lMjZhZ3JhdmUlM0JuZyUyMEglMjZhZ3JhdmUlM0IuJTI2bmJzcCUzQiUzQyUyRnAlM0UlMjIlN0QlN0QlN0Q=' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-d8f384d8-9613-4dfa-958e-431a29503a2c-COMPONENT002686' id='vnn-c-v3-d8f384d8-9613-4dfa-958e-431a29503a2c-COMPONENT002686' data-component-id='COMPONENT002686' data-instance='VnnTemplateData4' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1kOGYzODRkOC05NjEzLTRkZmEtOTU4ZS00MzFhMjk1MDNhMmMtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg2JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVGV4dEJvdHRvbSUyMiUzQSU3QiUyMmlkUm9vdCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMnRlbXBsYXRlVmVyc2lvbkRpc3BsYXklMjIlM0EwJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnNlY3Rpb25EZXNrdG9wJTIyJTNBJTdCJTIybWVkaWFUeXBlJTIyJTNBMCUyQyUyMm1lZGlhJTIyJTNBJTdCJTIyaWQlMjIlM0ElMjIwMEkzN0wlMjIlMkMlMjJ1cmwlMjIlM0ElMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnZtcy1maWxlcy52aWV0bmFtbmV0LnZuJTJGaW1hZ2VzJTJGMjAyMyUyRjEyJTJGMTMlMkYwMDA4UUklMkZkaWV1LWJpbmguanBnJTIyJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlN0QlN0QlN0QlN0QlN0Q=' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-5eab6529-cc32-4d3f-acce-cc8016aa2d23-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-5eab6529-cc32-4d3f-acce-cc8016aa2d23-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My01ZWFiNjUyOS1jYzMyLTRkM2YtYWNjZS1jYzgwMTZhYTJkMjMtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFJUM0JTkwJUUxJUJCJTk5aSUyMG5naGklMjBsJUUxJUJCJTg1JTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQm8lMjB2JUUxJUJCJThCJTIwdHIlMjZpYWN1dGUlM0IlMjBjaHUlRTElQkElQTluJTIwYiVFMSVCQiU4QiUyMGNobyUyMGwlRTElQkIlODUlMjAlQzQlOTElMjZvYWN1dGUlM0JuLiUyMCVFMSVCQSVBMm5oJTNBJTIwSG8lMjZhZ3JhdmUlM0JuZyUyMEglMjZhZ3JhdmUlM0IuJTNDJTJGcCUzRSUyMiU3RCU3RCU3RA==' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-facedc0c-6f6d-4611-986a-e5c6c157639e-COMPONENT002686' id='vnn-c-v3-facedc0c-6f6d-4611-986a-e5c6c157639e-COMPONENT002686' data-component-id='COMPONENT002686' data-instance='VnnTemplateData4' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1mYWNlZGMwYy02ZjZkLTQ2MTEtOTg2YS1lNWM2YzE1NzYzOWUtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg2JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVGV4dEJvdHRvbSUyMiUzQSU3QiUyMmlkUm9vdCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMnRlbXBsYXRlVmVyc2lvbkRpc3BsYXklMjIlM0EwJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnNlY3Rpb25EZXNrdG9wJTIyJTNBJTdCJTIybWVkaWFUeXBlJTIyJTNBMCUyQyUyMm1lZGlhJTIyJTNBJTdCJTIyaWQlMjIlM0ElMjIwMEkzN1olMjIlMkMlMjJ1cmwlMjIlM0ElMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnZtcy1maWxlcy52aWV0bmFtbmV0LnZuJTJGaW1hZ2VzJTJGMjAyMyUyRjEyJTJGMTMlMkYwMDA4UUklMkZiZmU0MDA5MjQzZGVlYjgwYjJjZi0xMDc5LmpwZWclMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMiU3RCU3RCU3RCU3RCU3RA==' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-a1973540-887e-4987-a9ef-49434328a599-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-a1973540-887e-4987-a9ef-49434328a599-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1hMTk3MzU0MC04ODdlLTQ5ODctYTllZi00OTQzNDMyOGE1OTktQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFVCVFMSVCQiU5NW5nJTIwQiUyNmlhY3V0ZSUzQiUyMHRoJUM2JUIwJTIwTmd1eSVFMSVCQiU4NW4lMjBQaCUyNnVhY3V0ZSUzQiUyMFRyJUUxJUJCJThEbmclMjBtJUUxJUJCJTlEaSUyMFQlRTElQkIlOTVuZyUyMEIlMjZpYWN1dGUlM0IlMjB0aCVDNiVCMCUyQyUyMENoJUUxJUJCJUE3JTIwdCVFMSVCQiU4QmNoJTIwVHJ1bmclMjBRdSVFMSVCQiU5MWMlMjBiJUM2JUIwJUUxJUJCJTlCYyUyMGwlMjZlY2lyYyUzQm4lMjBiJUUxJUJCJUE1YyUyMGRhbmglMjBkJUUxJUJCJUIxLiUyMFF1JTI2YWNpcmMlM0JuJTIwbmglRTElQkElQTFjJTIwYyVFMSVCQiVBRCUyMHF1JUUxJUJCJTkxYyUyMHRoaSVFMSVCQiU4MXUlMjBUcnVuZyUyMFF1JUUxJUJCJTkxYyUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBWaSVFMSVCQiU4N3QlMjBOYW0uJTIwU2F1JTIwbmdoaSUyMHRoJUUxJUJCJUE5YyUyMGNoJTI2YWdyYXZlJTNCbyUyMGMlRTElQkIlOUQlMkMlMjAlQzQlOTAlRTElQkIlOTlpJTIwZGFuaCUyMGQlRTElQkIlQjElMjBRdSUyNmFjaXJjJTNCbiUyMCVDNCU5MSVFMSVCQiU5OWklMjBuaCUyNmFjaXJjJTNCbiUyMGQlMjZhY2lyYyUzQm4lMjBWaSVFMSVCQiU4N3QlMjBOYW0lMjAlQzQlOTElRTElQkIlOTNuZyUyMHRoYW5oJTIwaCUyNm9jaXJjJTNCJTIwdG8lMjAlNUMlMjJDaCUyNnVhY3V0ZSUzQmMlMjBUJUUxJUJCJTk1bmclMjBCJTI2aWFjdXRlJTNCJTIwdGglQzYlQjAlMkMlMjBDaCVFMSVCQiVBNyUyMHQlRTElQkIlOEJjaCUyMG4lQzYlQjAlRTElQkIlOUJjJTIwa2glRTElQkIlOEZlISU1QyUyMi4lMjAlRTElQkElQTJuaCUzQSUyMFBoJUUxJUJBJUExbSUyMEglRTElQkElQTNpLiUzQyUyRnAlM0UlMjIlN0QlN0QlN0Q=' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-51c31385-4317-4ca4-98fa-c23b886821db-COMPONENT002686' id='vnn-c-v3-51c31385-4317-4ca4-98fa-c23b886821db-COMPONENT002686' data-component-id='COMPONENT002686' data-instance='VnnTemplateData4' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My01MWMzMTM4NS00MzE3LTRjYTQtOThmYS1jMjNiODg2ODIxZGItQ09NUE9ORU5UMDAyNjg2JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVGV4dEJvdHRvbSUyMiUzQSU3QiUyMmlkUm9vdCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMnRlbXBsYXRlVmVyc2lvbkRpc3BsYXklMjIlM0EwJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnNlY3Rpb25EZXNrdG9wJTIyJTNBJTdCJTIybWVkaWFUeXBlJTIyJTNBMCUyQyUyMm1lZGlhJTIyJTNBJTdCJTIyaWQlMjIlM0ElMjIwMEkzOE0lMjIlMkMlMjJ1cmwlMjIlM0ElMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnZtcy1maWxlcy52aWV0bmFtbmV0LnZuJTJGaW1hZ2VzJTJGMjAyMyUyRjEyJTJGMTMlMkYwMDA4UUklMkZ3LWEwYmQzMDhkMzZjMTllOWZjN2QwLTEtMTA4Ni5qcGVnJTIyJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlN0QlN0QlN0QlN0QlN0Q=' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-c7fd3eed-0282-408d-a78a-91f0a7e242e3-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-c7fd3eed-0282-408d-a78a-91f0a7e242e3-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1jN2ZkM2VlZC0wMjgyLTQwOGQtYTc4YS05MWYwYTdlMjQyZTMtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFQyUyNnVncmF2ZSUzQm5nJTIwbCUyNnVhY3V0ZSUzQmMlMjBuJTI2YWdyYXZlJTNCeSUyMHQlRTElQkElQTFpJTIwSG8lMjZhZ3JhdmUlM0JuZyUyMFRoJTI2YWdyYXZlJTNCbmglMjBUaCVDNCU4M25nJTIwTG9uZyUyQyUyMDIxJTIwbG8lRTElQkElQTF0JTIwJUM0JTkxJUUxJUJBJUExaSUyMGIlMjZhYWN1dGUlM0JjJTIwciVFMSVCQiU4MW4lMjB2YW5nJTIwJUM0JTkxJUM2JUIwJUUxJUJCJUEzYyUyMGIlRTElQkElQUZuJTIwbCUyNmVjaXJjJTNCbiUyMGNoJTI2YWdyYXZlJTNCbyUyMG0lRTElQkIlQUJuZyUyMFQlRTElQkIlOTVuZyUyMEIlMjZpYWN1dGUlM0IlMjB0aCVDNiVCMCUyQyUyMENoJUUxJUJCJUE3JTIwdCVFMSVCQiU4QmNoJTIwVHJ1bmclMjBRdSVFMSVCQiU5MWMlMjBUJUUxJUJBJUFEcCUyMEMlRTElQkElQURuJTIwQiUyNmlncmF2ZSUzQm5oJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMCVDNCU5MW8lMjZhZ3JhdmUlM0JuJTIwJUM0JTkxJUUxJUJBJUExaSUyMGJpJUUxJUJCJTgzdSUyMFRydW5nJTIwUXUlRTElQkIlOTFjLiUyMCVFMSVCQSVBMm5oJTNBJTIwVmklRTElQkIlODd0JTIwVHJ1bmcuJTNDJTJGcCUzRSUyMiU3RCU3RCU3RA==' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-d576574b-aa10-46ca-b04f-0bbb1afec41a-COMPONENT002686' id='vnn-c-v3-d576574b-aa10-46ca-b04f-0bbb1afec41a-COMPONENT002686' data-component-id='COMPONENT002686' data-instance='VnnTemplateData4' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1kNTc2NTc0Yi1hYTEwLTQ2Y2EtYjA0Zi0wYmJiMWFmZWM0MWEtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg2JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVGV4dEJvdHRvbSUyMiUzQSU3QiUyMmlkUm9vdCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMnRlbXBsYXRlVmVyc2lvbkRpc3BsYXklMjIlM0EwJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiUzQ3AlM0UlM0NlbSUzRSVFMSVCQSVBMm5oJTNBJTIwVFRYVk4lM0MlMkZlbSUzRSUzQyUyRnAlM0UlMjIlMkMlMjJzZWN0aW9uRGVza3RvcCUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVHlwZSUyMiUzQTAlMkMlMjJtZWRpYSUyMiUzQSU3QiUyMmlkJTIyJTNBJTIyMDBJMzhOJTIyJTJDJTIydXJsJTIyJTNBJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2bXMtZmlsZXMudmlldG5hbW5ldC52biUyRmltYWdlcyUyRjIwMjMlMkYxMiUyRjEzJTJGMDAwOFFJJTJGYmF0LXRheS1ob2ktZGFtLTUtMTE4Mi5qcGVnJTIyJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlN0QlN0QlN0QlN0QlN0Q=' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-1830a750-27c0-4995-84cb-8b1cda2dc0fe-COMPONENT002689' id='vnn-c-v3-1830a750-27c0-4995-84cb-8b1cda2dc0fe-COMPONENT002689' data-component-id='COMPONENT002689' data-instance='VnnTemplateData9' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My0xODMwYTc1MC0yN2MwLTQ5OTUtODRjYi04YjFjZGEyZGMwZmUtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg5JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMmNvbGxhZ2UlMjIlM0ElN0IlMjJpZFJvb3QlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJ0ZW1wbGF0ZUZvcm1hdCUyMiUzQTElMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyJTNDdGFibGUlMjBjbGFzcyUzRCU1QyUyMmNrLXBob3RvLWNvbGxhZ2UlMjB2bm4tdGVtcGxhdGUtbm9uZWRpdGFibGUlNUMlMjIlM0UlNUNuJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDdGJvZHklM0UlM0N0ciUzRSUzQ3RkJTNFJTNDaW1nJTIwc3JjJTNEJTVDJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2bXMtZmlsZXMudmlldG5hbW5ldC52biUyRmltYWdlcyUyRjIwMjMlMkYxMiUyRjEzJTJGMDAwOFFJJTJGYmF0LXRheS1ob2ktZGFtLTQtMTE4Ni5qcGVnJTVDJTIyJTNFJTNDJTJGdGQlM0UlM0N0ZCUzRSUzQ2ltZyUyMHNyYyUzRCU1QyUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGdm1zLWZpbGVzLnZpZXRuYW1uZXQudm4lMkZpbWFnZXMlMkYyMDIzJTJGMTIlMkYxMyUyRjAwMDhRSSUyRmJhdC10YXktaG9pLWRhbS0xNy0xMTg1LmpwZWclNUMlMjIlM0UlM0MlMkZ0ZCUzRSUzQyUyRnRyJTNFJTNDJTJGdGJvZHklM0UlM0MlMkZ0YWJsZSUzRSUyMiU3RCU3RCU3RA==' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-b5e2ab4c-a8be-4c22-8c30-128b82ccc3b3-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-b5e2ab4c-a8be-4c22-8c30-128b82ccc3b3-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1iNWUyYWI0Yy1hOGJlLTRjMjItOGMzMC0xMjhiODJjY2MzYjMtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFU2F1JTIwbCVFMSVCQiU4NSUyMCVDNCU5MSUyNm9hY3V0ZSUzQm4lMjB0ciVFMSVCQiU4RG5nJTIwdGglRTElQkIlODMlMkMlMjB0JUUxJUJBJUExaSUyMHRyJUUxJUJCJUE1JTIwcyVFMSVCQiU5RiUyMFRydW5nJTIwJUM2JUIwJUM2JUExbmclMjAlQzQlOTAlRTElQkElQTNuZyUyQyUyMFQlRTElQkIlOTVuZyUyMEIlMjZpYWN1dGUlM0IlMjB0aCVDNiVCMCUyME5ndXklRTElQkIlODVuJTIwUGglMjZ1YWN1dGUlM0IlMjBUciVFMSVCQiU4RG5nJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMFQlRTElQkIlOTVuZyUyMEIlMjZpYWN1dGUlM0IlMjB0aCVDNiVCMCUyQyUyMENoJUUxJUJCJUE3JTIwdCVFMSVCQiU4QmNoJTIwVHJ1bmclMjBRdSVFMSVCQiU5MWMlMjBUJUUxJUJBJUFEcCUyMEMlRTElQkElQURuJTIwQiUyNmlncmF2ZSUzQm5oJTIwYyUyNnVncmF2ZSUzQm5nJTIwJUM0JTkxbyUyNmFncmF2ZSUzQm4lMjAlQzQlOTElRTElQkElQTFpJTIwYmklRTElQkIlODN1JTIwYyVFMSVCQSVBNXAlMjBjYW8lMjAyJTIwbiVDNiVCMCVFMSVCQiU5QmMlMjB0aSVFMSVCQSVCRm4lMjBoJTI2YWdyYXZlJTNCbmglMjBoJUUxJUJCJTk5aSUyMCVDNCU5MSUyNmFncmF2ZSUzQm0uJTNDJTJGcCUzRSU1Q24lM0NwJTNFVCVFMSVCQSVBMWklMjBoJUUxJUJCJTk5aSUyMCVDNCU5MSUyNmFncmF2ZSUzQm0lMkMlMjBoYWklMjBUJUUxJUJCJTk1bmclMjBCJTI2aWFjdXRlJTNCJTIwdGglQzYlQjAlMjAlQzQlOTElMjZhdGlsZGUlM0IlMjAlQzQlOTFpJTIwcyUyNmFjaXJjJTNCdSUyMHRyYW8lMjAlQzQlOTElRTElQkIlOTVpJTIwbmhpJUUxJUJCJTgxdSUyMHYlRTElQkElQTVuJTIwJUM0JTkxJUUxJUJCJTgxJTIwcXUlRTElQkIlOTFjJTIwdCVFMSVCQSVCRiUyQyUyMGtodSUyMHYlRTElQkIlQjFjJTIwYyUyNnVncmF2ZSUzQm5nJTIwcXVhbiUyMHQlMjZhY2lyYyUzQm0uJTNDJTJGcCUzRSU1Q24lM0NwJTNFSGFpJTIwbmglMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBsJTI2YXRpbGRlJTNCbmglMjAlQzQlOTElRTElQkElQTFvJTIwYyVDNSVBOW5nJTIwYyUyNnVncmF2ZSUzQm5nJTIwbmglMjZpZ3JhdmUlM0JuJTIwbCVFMSVCQSVBMWklMjBxdSUyNmFhY3V0ZSUzQiUyMHRyJTI2aWdyYXZlJTNCbmglMjBwaCUyNmFhY3V0ZSUzQnQlMjB0cmklRTElQkIlODNuJTIwcXVhbiUyMGglRTElQkIlODclMjBoYWklMjAlQzQlOTAlRTElQkElQTNuZyUyQyUyMGhhaSUyMG4lQzYlQjAlRTElQkIlOUJjJTJDJTIwbmglRTElQkElQTV0JTIwdHIlMjZpYWN1dGUlM0IlMjBjaG8lMjByJUUxJUJBJUIxbmclMjB0JTI2aWdyYXZlJTNCbmglMjBoJUUxJUJCJUFGdSUyMG5naCVFMSVCQiU4QiUyMHRydXklRTElQkIlODFuJTIwdGglRTElQkIlOTFuZyUyMHYlRTElQkIlQUJhJTIwbCUyNmFncmF2ZSUzQiUyMCVDNCU5MSVFMSVCQiU5M25nJTIwY2glMjZpYWN1dGUlM0IlMkMlMjB2JUUxJUJCJUFCYSUyMGwlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBhbmglMjBlbSUyMGRvJTIwQ2glRTElQkIlQTclMjB0JUUxJUJCJThCY2glMjBIJUUxJUJCJTkzJTIwQ2glMjZpYWN1dGUlM0IlMjBNaW5oJTJDJTIwQ2glRTElQkIlQTclMjB0JUUxJUJCJThCY2glMjBNYW8lMjBUciVFMSVCQSVBMWNoJTIwJUM0JTkwJTI2b2NpcmMlM0JuZyUyMGMlMjZ1Z3JhdmUlM0JuZyUyMGMlMjZhYWN1dGUlM0JjJTIwbCUyNmF0aWxkZSUzQm5oJTIwJUM0JTkxJUUxJUJBJUExbyUyMHRpJUUxJUJCJTgxbiUyMGIlRTElQkIlOTFpJTIwJUM0JTkxJTI2aWFjdXRlJTNCY2glMjB0aCUyNmFjaXJjJTNCbiUyMGclMjZhY2lyYyUzQnklMjBkJUUxJUJCJUIxbmclMjB2JTI2YWdyYXZlJTNCJTIwZCUyNmFncmF2ZSUzQnklMjBjJTI2b2NpcmMlM0JuZyUyMHZ1biUyMCVDNCU5MSVFMSVCQSVBRnAlMjBsJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwdCUyNmFncmF2ZSUzQmklMjBzJUUxJUJBJUEzbiUyMHF1JTI2eWFjdXRlJTNCJTIwYiUyNmFhY3V0ZSUzQnUlMjBjJUUxJUJCJUE3YSUyMG5oJTI2YWNpcmMlM0JuJTIwZCUyNmFjaXJjJTNCbiUyMGhhaSUyMG4lQzYlQjAlRTElQkIlOUJjLiUyMEhhaSUyMG4lQzYlQjAlRTElQkIlOUJjJTIwYyVFMSVCQSVBN24lMjBraCUyNm9jaXJjJTNCbmclMjBuZyVFMSVCQiVBQm5nJTIwayVFMSVCQSVCRiUyMHRoJUUxJUJCJUFCYSUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBwaCUyNmFhY3V0ZSUzQnQlMjBodXkuJTIwJUUxJUJBJUEybmglM0ElMjBQaCVFMSVCQSVBMW0lMjBIJUUxJUJBJUEzaS4lM0MlMkZwJTNFJTIyJTdEJTdEJTdE' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-96bb733d-3f1c-4609-8318-7c7775353133-COMPONENT002686' id='vnn-c-v3-96bb733d-3f1c-4609-8318-7c7775353133-COMPONENT002686' data-component-id='COMPONENT002686' data-instance='VnnTemplateData4' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My05NmJiNzMzZC0zZjFjLTQ2MDktODMxOC03Yzc3NzUzNTMxMzMtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg2JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVGV4dEJvdHRvbSUyMiUzQSU3QiUyMmlkUm9vdCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMnRlbXBsYXRlVmVyc2lvbkRpc3BsYXklMjIlM0EwJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnNlY3Rpb25EZXNrdG9wJTIyJTNBJTdCJTIybWVkaWFUeXBlJTIyJTNBMCUyQyUyMm1lZGlhJTIyJTNBJTdCJTIyaWQlMjIlM0ElMjIwMEkzOVklMjIlMkMlMjJ1cmwlMjIlM0ElMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnZtcy1maWxlcy52aWV0bmFtbmV0LnZuJTJGaW1hZ2VzJTJGMjAyMyUyRjEyJTJGMTMlMkYwMDA4UUklMkYyMjM3MDVlMmIxYWIxOWY1NDBiYS0xNTAzLTEuanBlZyUyMiUyQyUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIyJTdEJTdEJTdEJTdEJTdE' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-019c207a-4cde-4d1d-aa24-32818d3cb463-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-019c207a-4cde-4d1d-aa24-32818d3cb463-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My0wMTljMjA3YS00Y2RlLTRkMWQtYWEyNC0zMjgxOGQzY2I0NjMtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFQ2hpJUUxJUJCJTgxdSUyMDEyJTJGMTIlMkMlMjBzYXUlMjBoJUUxJUJCJTk5aSUyMCVDNCU5MSUyNmFncmF2ZSUzQm0lMjBjJUUxJUJBJUE1cCUyMGNhbyUyQyUyMFQlRTElQkIlOTVuZyUyMEIlMjZpYWN1dGUlM0IlMjB0aCVDNiVCMCUyME5ndXklRTElQkIlODVuJTIwUGglMjZ1YWN1dGUlM0IlMjBUciVFMSVCQiU4RG5nJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMFQlRTElQkIlOTVuZyUyMEIlMjZpYWN1dGUlM0IlMjB0aCVDNiVCMCUyQyUyMENoJUUxJUJCJUE3JTIwdCVFMSVCQiU4QmNoJTIwVHJ1bmclMjBRdSVFMSVCQiU5MWMlMjBUJUUxJUJBJUFEcCUyMEMlRTElQkElQURuJTIwQiUyNmlncmF2ZSUzQm5oJTIwJUM0JTkxJTI2YXRpbGRlJTNCJTIwYyUyNnVncmF2ZSUzQm5nJTIweGVtJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMG5naGUlMjBnaSVFMSVCQiU5QmklMjB0aGklRTElQkIlODd1JTIwdiVFMSVCQiU4MSUyMDM2JTIwdiVDNCU4M24lMjBiJUUxJUJBJUEzbiUyMHRoJUUxJUJCJThGYSUyMHRodSVFMSVCQSVBRG4lMjBoJUUxJUJCJUEzcCUyMHQlMjZhYWN1dGUlM0JjJTIwdHIlMjZlY2lyYyUzQm4lMjBuaGklRTElQkIlODF1JTIwbCVDNCVBOW5oJTIwdiVFMSVCQiVCMWMlMjAlQzQlOTElQzYlQjAlRTElQkIlQTNjJTIwayUyNnlhY3V0ZSUzQiUyMGslRTElQkElQkZ0JTIwZ2klRTElQkIlQUZhJTIwYyUyNmFhY3V0ZSUzQmMlMjBiYW4lMkMlMjBiJUUxJUJCJTk5JTIwbmclMjZhZ3JhdmUlM0JuaCUyQyUyMCVDNCU5MSVFMSVCQiU4QmElMjBwaCVDNiVCMCVDNiVBMW5nJTIwaGFpJTIwbiVDNiVCMCVFMSVCQiU5QmMlMkMlMjB0aCVFMSVCQiU4MyUyMGhpJUUxJUJCJTg3biUyMHRoJTI2YWdyYXZlJTNCbmglMjBxdSVFMSVCQSVBMyUyMHBob25nJTIwcGglMjZ1YWN1dGUlM0IlMkMlMjB0byUyNmFncmF2ZSUzQm4lMjBkaSVFMSVCQiU4N24lMjBtJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwaGFpJTIwYiUyNmVjaXJjJTNCbiUyMCVDNCU5MSVFMSVCQSVBMXQlMjAlQzQlOTElQzYlQjAlRTElQkIlQTNjJTIwdHJvbmclMjBjaHV5JUUxJUJBJUJGbiUyMHRoJUM0JTgzbSUyMGwlRTElQkElQTduJTIwbiUyNmFncmF2ZSUzQnkuJTIwJUUxJUJBJUEybmglM0ElMjBUVFhWTi4lM0MlMkZwJTNFJTIyJTdEJTdEJTdE' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-4edfc203-cd2e-4814-a1be-3d3a9f4093c3-COMPONENT002686' id='vnn-c-v3-4edfc203-cd2e-4814-a1be-3d3a9f4093c3-COMPONENT002686' data-component-id='COMPONENT002686' data-instance='VnnTemplateData4' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My00ZWRmYzIwMy1jZDJlLTQ4MTQtYTFiZS0zZDNhOWY0MDkzYzMtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg2JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVGV4dEJvdHRvbSUyMiUzQSU3QiUyMmlkUm9vdCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMnRlbXBsYXRlVmVyc2lvbkRpc3BsYXklMjIlM0EwJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnNlY3Rpb25EZXNrdG9wJTIyJTNBJTdCJTIybWVkaWFUeXBlJTIyJTNBMCUyQyUyMm1lZGlhJTIyJTNBJTdCJTIyaWQlMjIlM0ElMjIwMEkzOVElMjIlMkMlMjJ1cmwlMjIlM0ElMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnZtcy1maWxlcy52aWV0bmFtbmV0LnZuJTJGaW1hZ2VzJTJGMjAyMyUyRjEyJTJGMTMlMkYwMDA4UUklMkYyOTc2OTc1ZWJlMTAxNjRlNGYwMS0xMzU4LmpwZWclMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMiU3RCU3RCU3RCU3RCU3RA==' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-9a6af838-1d5f-462d-a04b-c5def714d541-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-9a6af838-1d5f-462d-a04b-c5def714d541-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My05YTZhZjgzOC0xZDVmLTQ2MmQtYTA0Yi1jNWRlZjcxNGQ1NDEtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTIwc3R5bGUlM0QlNUMlMjJ0ZXh0LWFsaWduJTNBJTIwbGVmdCUzQiU1QyUyMiUzRUNoaSVFMSVCQiU4MXUlMjAxMiUyRjEyJTJDJTIwYiUyNmFncmF2ZSUzQiUyME5nJTI2b2NpcmMlM0IlMjBUaCVFMSVCQiU4QiUyME0lRTElQkElQURuJTJDJTIwcGh1JTIwbmglMjZhY2lyYyUzQm4lMjBUJUUxJUJCJTk1bmclMjBCJTI2aWFjdXRlJTNCJTIwdGglQzYlQjAlMjBOZ3V5JUUxJUJCJTg1biUyMFBoJTI2dWFjdXRlJTNCJTIwVHIlRTElQkIlOERuZyUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBHaSUyNmFhY3V0ZSUzQm8lMjBzJUM2JUIwJTIwQiUyNmFncmF2ZSUzQm5oJTIwTCVFMSVCQiU4NyUyMFZpJTI2ZWNpcmMlM0JuJTJDJTIwcGh1JTIwbmglMjZhY2lyYyUzQm4lMjBUJUUxJUJCJTk1bmclMjBCJTI2aWFjdXRlJTNCJTIwdGglQzYlQjAlMkMlMjBDaCVFMSVCQiVBNyUyMHQlRTElQkIlOEJjaCUyMFRydW5nJTIwUXUlRTElQkIlOTFjJTIwVCVFMSVCQSVBRHAlMjBDJUUxJUJBJUFEbiUyMEIlMjZpZ3JhdmUlM0JuaCUyMHRoJUM0JTgzbSUyMEIlRTElQkElQTNvJTIwdCUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwUGglRTElQkIlQTUlMjBuJUUxJUJCJUFGJTIwVmklRTElQkIlODd0JTIwTmFtLiUzQyUyRnAlM0UlNUNuJTNDcCUyMHN0eWxlJTNEJTVDJTIydGV4dC1hbGlnbiUzQSUyMGxlZnQlM0IlNUMlMjIlM0VUcm9uZyUyMGtoJTI2b2NpcmMlM0JuZyUyMGtoJTI2aWFjdXRlJTNCJTIwZyVFMSVCQSVBN24lMjBnJUM1JUE5aSUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBjaCUyNmFjaXJjJTNCbiUyMHQlMjZpZ3JhdmUlM0JuaCUyQyUyMHBodSUyMG5oJTI2YWNpcmMlM0JuJTIwVCVFMSVCQiU5NW5nJTIwQiUyNmlhY3V0ZSUzQiUyMHRoJUM2JUIwJTIwTmd1eSVFMSVCQiU4NW4lMjBQaCUyNnVhY3V0ZSUzQiUyMFRyJUUxJUJCJThEbmclMkMlMjBiJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwTmclMjZvY2lyYyUzQiUyMFRoJUUxJUJCJThCJTIwTSVFMSVCQSVBRG4lMjAlQzQlOTElMjZhdGlsZGUlM0IlMjBjJTI2dWdyYXZlJTNCbmclMjBwaHUlMjBuaCUyNmFjaXJjJTNCbiUyMFQlRTElQkIlOTVuZyUyMEIlMjZpYWN1dGUlM0IlMjB0aCVDNiVCMCUyQyUyMENoJUUxJUJCJUE3JTIwdCVFMSVCQiU4QmNoJTIwbiVDNiVCMCVFMSVCQiU5QmMlMjBUcnVuZyUyMFF1JUUxJUJCJTkxYyUyMFQlRTElQkElQURwJTIwQyVFMSVCQSVBRG4lMjBCJTI2aWdyYXZlJTNCbmglMkMlMjBHaSUyNmFhY3V0ZSUzQm8lMjBzJUM2JUIwJTIwQiUyNmFncmF2ZSUzQm5oJTIwTCVFMSVCQiU4NyUyMFZpJTI2ZWNpcmMlM0JuJTIwdGglQzYlQjAlRTElQkIlOUZuZyUyMHRyJTI2YWdyYXZlJTNCJTJDJTIweGVtJTIwdHIlMjZpZ3JhdmUlM0JuaCUyMGRpJUUxJUJCJTg1biUyMCUyNmFhY3V0ZSUzQm8lMjBkJTI2YWdyYXZlJTNCaSUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBiaSVFMSVCQiU4M3UlMjBkaSVFMSVCQiU4NW4lMjBuaCVFMSVCQSVBMWMlMjBjJUUxJUJCJUE1JTIwZCUyNmFjaXJjJTNCbiUyMHQlRTElQkIlOTljJTIwVmklRTElQkIlODd0JTIwTmFtLiUyMCVFMSVCQSVBMm5oJTNBJTIwVFRYVk4uJTNDJTJGcCUzRSUyMiU3RCU3RCU3RA==' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-f263e9b3-45fc-4937-a44f-2f2c84b5419f-COMPONENT002686' id='vnn-c-v3-f263e9b3-45fc-4937-a44f-2f2c84b5419f-COMPONENT002686' data-component-id='COMPONENT002686' data-instance='VnnTemplateData4' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1mMjYzZTliMy00NWZjLTQ5MzctYTQ0Zi0yZjJjODRiNTQxOWYtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg2JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVGV4dEJvdHRvbSUyMiUzQSU3QiUyMmlkUm9vdCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMnRlbXBsYXRlVmVyc2lvbkRpc3BsYXklMjIlM0EwJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnNlY3Rpb25EZXNrdG9wJTIyJTNBJTdCJTIybWVkaWFUeXBlJTIyJTNBMCUyQyUyMm1lZGlhJTIyJTNBJTdCJTIyaWQlMjIlM0ElMjIwMEkzOVclMjIlMkMlMjJ1cmwlMjIlM0ElMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnZtcy1maWxlcy52aWV0bmFtbmV0LnZuJTJGaW1hZ2VzJTJGMjAyMyUyRjEyJTJGMTMlMkYwMDA4UUklMkZiMGRiYmUyODIwNjE4ODNmZDE3MC0xNDU2LmpwZWclMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMiU3RCU3RCU3RCU3RCU3RA==' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-0af073f5-59d9-4d3a-afe8-0f9c7d28ab68-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-0af073f5-59d9-4d3a-afe8-0f9c7d28ab68-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My0wYWYwNzNmNS01OWQ5LTRkM2EtYWZlOC0wZjljN2QyOGFiNjgtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFQyVDNSVBOW5nJTIwdHJvbmclMjBjaGklRTElQkIlODF1JTIwMTIlMkYxMiUyQyUyMFQlRTElQkIlOTVuZyUyMEIlMjZpYWN1dGUlM0IlMjB0aCVDNiVCMCUyME5ndXklRTElQkIlODVuJTIwUGglMjZ1YWN1dGUlM0IlMjBUciVFMSVCQiU4RG5nJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMFQlRTElQkIlOTVuZyUyMEIlMjZpYWN1dGUlM0IlMjB0aCVDNiVCMCUyQyUyMENoJUUxJUJCJUE3JTIwdCVFMSVCQiU4QmNoJTIwVHJ1bmclMjBRdSVFMSVCQiU5MWMlMjBUJUUxJUJBJUFEcCUyMEMlRTElQkElQURuJTIwQiUyNmlncmF2ZSUzQm5oJTIwZCVFMSVCQiVCMSUyMHRpJUUxJUJCJTg3YyUyMHRyJTI2YWdyYXZlJTNCJTJDJTIwdGglQzYlQjAlRTElQkIlOUZuZyUyMHRoJUUxJUJCJUE5YyUyMGMlMjZhYWN1dGUlM0JjJTIwbG8lRTElQkElQTFpJTIwdHIlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjAlQzQlOTElQzYlQjAlRTElQkIlQTNjJTIwbCVFMSVCQiVCMWElMjBjaCVFMSVCQiU4RG4lMjB0JUUxJUJCJUFCJTIwbmglRTElQkIlQUZuZyUyMHYlMjZ1Z3JhdmUlM0JuZyUyMG4lRTElQkIlOTVpJTIwdGklRTElQkElQkZuZyUyMCVFMSVCQiU5RiUyMFZpJUUxJUJCJTg3dCUyME5hbS4lMjAlRTElQkElQTJuaCUzQSUyMFRUWFZOLiUzQyUyRnAlM0UlMjIlN0QlN0QlN0Q=' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-797d8231-3140-4794-bf45-2eb0a20c39c2-COMPONENT002686' id='vnn-c-v3-797d8231-3140-4794-bf45-2eb0a20c39c2-COMPONENT002686' data-component-id='COMPONENT002686' data-instance='VnnTemplateData4' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My03OTdkODIzMS0zMTQwLTQ3OTQtYmY0NS0yZWIwYTIwYzM5YzItQ09NUE9ORU5UMDAyNjg2JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVGV4dEJvdHRvbSUyMiUzQSU3QiUyMmlkUm9vdCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMnRlbXBsYXRlVmVyc2lvbkRpc3BsYXklMjIlM0EwJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnNlY3Rpb25EZXNrdG9wJTIyJTNBJTdCJTIybWVkaWFUeXBlJTIyJTNBMCUyQyUyMm1lZGlhJTIyJTNBJTdCJTIyaWQlMjIlM0ElMjIwMEkzOVQlMjIlMkMlMjJ1cmwlMjIlM0ElMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnZtcy1maWxlcy52aWV0bmFtbmV0LnZuJTJGaW1hZ2VzJTJGMjAyMyUyRjEyJTJGMTMlMkYwMDA4UUklMkYxaGFpLTg5OTUtMTQ1OS5qcGVnJTIyJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlN0QlN0QlN0QlN0QlN0Q=' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-de7d48a4-dee2-4f95-93be-c5df59ec7e08-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-de7d48a4-dee2-4f95-93be-c5df59ec7e08-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1kZTdkNDhhNC1kZWUyLTRmOTUtOTNiZS1jNWRmNTllYzdlMDgtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFVCVFMSVCQiU5MWklMjBjJTI2dWdyYXZlJTNCbmclMjBuZyUyNmFncmF2ZSUzQnklMkMlMjBUJUUxJUJCJTk1bmclMjBCJTI2aWFjdXRlJTNCJTIwdGglQzYlQjAlMjBOZ3V5JUUxJUJCJTg1biUyMFBoJTI2dWFjdXRlJTNCJTIwVHIlRTElQkIlOERuZyUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBwaHUlMjBuaCUyNmFjaXJjJTNCbiUyQyUyMENoJUUxJUJCJUE3JTIwdCVFMSVCQiU4QmNoJTIwbiVDNiVCMCVFMSVCQiU5QmMlMjBWJTI2b3RpbGRlJTNCJTIwViVDNCU4M24lMjBUaCVDNiVCMCVFMSVCQiU5Rm5nJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMHBodSUyMG5oJTI2YWNpcmMlM0JuJTIwJUM0JTkxJTI2YXRpbGRlJTNCJTIwdCVFMSVCQiU5NSUyMGNoJUUxJUJCJUE5YyUyMGNoaSUyNmVjaXJjJTNCdSUyMCVDNCU5MSUyNmF0aWxkZSUzQmklMjB0ciVFMSVCQiU4RG5nJTIwdGglRTElQkIlODMlMjBjaCUyNmFncmF2ZSUzQm8lMjBtJUUxJUJCJUFCbmclMjBUJUUxJUJCJTk1bmclMjBCJTI2aWFjdXRlJTNCJTIwdGglQzYlQjAlMkMlMjBDaCVFMSVCQiVBNyUyMHQlRTElQkIlOEJjaCUyMG4lQzYlQjAlRTElQkIlOUJjJTIwVHJ1bmclMjBRdSVFMSVCQiU5MWMlMjBUJUUxJUJBJUFEcCUyMEMlRTElQkElQURuJTIwQiUyNmlncmF2ZSUzQm5oJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMHBodSUyMG5oJTI2YWNpcmMlM0JuJTIwdGglQzQlODNtJTIwYyVFMSVCQSVBNXAlMjBOaCUyNmFncmF2ZSUzQiUyMG4lQzYlQjAlRTElQkIlOUJjJTIwdCVFMSVCQiU5QmklMjBWaSVFMSVCQiU4N3QlMjBOYW0uJTIwJUUxJUJBJUEybmglM0ElMjBQaCVFMSVCQSVBMW0lMjBIJUUxJUJBJUEzaS4lM0MlMkZwJTNFJTIyJTdEJTdEJTdE' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-e0910dd8-9f0f-4319-9486-aef1c9be1eb1-COMPONENT002686' id='vnn-c-v3-e0910dd8-9f0f-4319-9486-aef1c9be1eb1-COMPONENT002686' data-component-id='COMPONENT002686' data-instance='VnnTemplateData4' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1lMDkxMGRkOC05ZjBmLTQzMTktOTQ4Ni1hZWYxYzliZTFlYjEtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg2JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVGV4dEJvdHRvbSUyMiUzQSU3QiUyMmlkUm9vdCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMnRlbXBsYXRlVmVyc2lvbkRpc3BsYXklMjIlM0EwJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnNlY3Rpb25EZXNrdG9wJTIyJTNBJTdCJTIybWVkaWFUeXBlJTIyJTNBMCUyQyUyMm1lZGlhJTIyJTNBJTdCJTIyaWQlMjIlM0ElMjIwMEkzOVAlMjIlMkMlMjJ1cmwlMjIlM0ElMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnZtcy1maWxlcy52aWV0bmFtbmV0LnZuJTJGaW1hZ2VzJTJGMjAyMyUyRjEyJTJGMTMlMkYwMDA4UUklMkZ2aWVuZy1sYW5nLWJhYy04LTYyMS5qcGVnJTIyJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlN0QlN0QlN0QlN0QlN0Q=' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-77f88dca-b48b-44b2-9758-671470292bd5-COMPONENT002689' id='vnn-c-v3-77f88dca-b48b-44b2-9758-671470292bd5-COMPONENT002689' data-component-id='COMPONENT002689' data-instance='VnnTemplateData9' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My03N2Y4OGRjYS1iNDhiLTQ0YjItOTc1OC02NzE0NzAyOTJiZDUtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg5JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMmNvbGxhZ2UlMjIlM0ElN0IlMjJpZFJvb3QlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJ0ZW1wbGF0ZUZvcm1hdCUyMiUzQTElMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyJTNDdGFibGUlMjBjbGFzcyUzRCU1QyUyMmNrLXBob3RvLWNvbGxhZ2UlMjB2bm4tdGVtcGxhdGUtbm9uZWRpdGFibGUlNUMlMjIlM0UlNUNuJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDdGJvZHklM0UlM0N0ciUzRSUzQ3RkJTNFJTNDaW1nJTIwc3JjJTNEJTVDJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2bXMtZmlsZXMudmlldG5hbW5ldC52biUyRmltYWdlcyUyRjIwMjMlMkYxMiUyRjEzJTJGMDAwOFFJJTJGdmllbmctbGFuZy1iYWMtNjI3LmpwZWclNUMlMjIlM0UlM0MlMkZ0ZCUzRSUzQ3RkJTNFJTNDaW1nJTIwc3JjJTNEJTVDJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2bXMtZmlsZXMudmlldG5hbW5ldC52biUyRmltYWdlcyUyRjIwMjMlMkYxMiUyRjEzJTJGMDAwOFFJJTJGdmllbmctbGFuZy1iYWMtMTItNjI0LmpwZWclNUMlMjIlM0UlM0MlMkZ0ZCUzRSUzQyUyRnRyJTNFJTNDJTJGdGJvZHklM0UlM0MlMkZ0YWJsZSUzRSUyMiU3RCU3RCU3RA==' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-b5df8067-7371-4d39-bdb5-19f899dd7bbe-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-b5df8067-7371-4d39-bdb5-19f899dd7bbe-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1iNWRmODA2Ny03MzcxLTRkMzktYmRiNS0xOWY4OTlkZDdiYmUtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFUyUyNmFhY3V0ZSUzQm5nJTIwMTMlMkYxMiUyQyUyMFQlRTElQkIlOTVuZyUyMEIlMjZpYWN1dGUlM0IlMjB0aCVDNiVCMCUyQyUyMENoJUUxJUJCJUE3JTIwdCVFMSVCQiU4QmNoJTIwVHJ1bmclMjBRdSVFMSVCQiU5MWMlMjBUJUUxJUJBJUFEcCUyMEMlRTElQkElQURuJTIwQiUyNmlncmF2ZSUzQm5oJTIwYyUyNnVncmF2ZSUzQm5nJTIwJUM0JTkxbyUyNmFncmF2ZSUzQm4lMjAlQzQlOTElRTElQkElQTFpJTIwYmklRTElQkIlODN1JTIwYyVFMSVCQSVBNXAlMjBjYW8lMjBUcnVuZyUyMFF1JUUxJUJCJTkxYyUyMCVDNCU5MSVFMSVCQSVCRm4lMjAlQzQlOTElRTElQkElQjd0JTIwdiUyNm9ncmF2ZSUzQm5nJTIwaG9hJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0JvJTIwTCVDNCU4M25nJTIwdmklRTElQkElQkZuZyUyMENoJUUxJUJCJUE3JTIwdCVFMSVCQiU4QmNoJTIwSCVFMSVCQiU5MyUyMENoJTI2aWFjdXRlJTNCJTIwTWluaC4lM0MlMkZwJTNFJTVDbiUzQ3AlM0VUJUUxJUJCJUFCJTIwZ2klRTElQkIlQUZhJTIwdGglRTElQkElQkYlMjBrJUUxJUJCJUI3JTIwdHIlQzYlQjAlRTElQkIlOUJjJTJDJTIwdHJvbmclMjBzdSVFMSVCQiU5MXQlMjBxdSUyNmFhY3V0ZSUzQiUyMHRyJTI2aWdyYXZlJTNCbmglMjAlQzQlOTElRTElQkElQTV1JTIwdHJhbmglMjBsJTI2YWNpcmMlM0J1JTIwZCUyNmFncmF2ZSUzQmklMjBnaSUyNmFncmF2ZSUzQm5oJTIwJUM0JTkxJUUxJUJCJTk5YyUyMGwlRTElQkElQURwJTIwY2hvJTIwJUM0JTkxJUUxJUJBJUE1dCUyMG4lQzYlQjAlRTElQkIlOUJjJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMGdpJUUxJUJBJUEzaSUyMHBoJTI2b2FjdXRlJTNCbmclMjBkJTI2YWNpcmMlM0JuJTIwdCVFMSVCQiU5OWMlMkMlMjBoYWklMjBuJUM2JUIwJUUxJUJCJTlCYyUyMGx1JTI2b2NpcmMlM0JuJTIwayVFMSVCQiU4MSUyMHZhaSUyMHMlMjZhYWN1dGUlM0J0JTIwYyUyNmFhY3V0ZSUzQm5oJTJDJTIwYyUyNnVncmF2ZSUzQm5nJTIwbmhhdSUyMGNoaSVFMSVCQSVCRm4lMjAlQzQlOTElRTElQkElQTV1JTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMCVFMSVCQiVBN25nJTIwaCVFMSVCQiU5OSUyMGwlRTElQkElQUJuJTIwbmhhdSUyQyUyMGslRTElQkElQkZ0JTIwbiUyNmVjaXJjJTNCbiUyMHQlMjZpZ3JhdmUlM0JuaCUyMGglRTElQkIlQUZ1JTIwbmdoJUUxJUJCJThCJTIwYiVFMSVCQiU4MW4lMjBjaCVFMSVCQSVCN3QlMjBnaSVFMSVCQiVBRmElMjBoYWklMjBuJUM2JUIwJUUxJUJCJTlCYy4lMjBDaCVFMSVCQiVBNyUyMHQlRTElQkIlOEJjaCUyMEglRTElQkIlOTMlMjBDaCUyNmlhY3V0ZSUzQiUyME1pbmglMjB2JTI2YWdyYXZlJTNCJTIwQ2glRTElQkIlQTclMjB0JUUxJUJCJThCY2glMjBNYW8lMjBUciVFMSVCQSVBMWNoJTIwJUM0JTkwJTI2b2NpcmMlM0JuZyUyMCVDNCU5MSUyNmF0aWxkZSUzQiUyMGMlMjZvYWN1dGUlM0IlMjAlQzQlOTElMjZvYWN1dGUlM0JuZyUyMGclMjZvYWN1dGUlM0JwJTIwciVFMSVCQSVBNXQlMjBxdWFuJTIwdHIlRTElQkIlOERuZyUyMHRyb25nJTIwdmklRTElQkIlODdjJTIweCUyNmFjaXJjJTNCeSUyMGQlRTElQkIlQjFuZyUyMG4lRTElQkIlODFuJTIwdCVFMSVCQSVBM25nJTIwaCVFMSVCQiVBRnUlMjBuZ2glRTElQkIlOEIlMjBnaSVFMSVCQiVBRmElMjBoYWklMjBuJUM2JUIwJUUxJUJCJTlCYy4lMjAlRTElQkElQTJuaCUzQSUyMFBoJUUxJUJBJUExbSUyMEglRTElQkElQTNpLiUzQyUyRnAlM0UlMjIlN0QlN0QlN0Q=' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-8e0e11f0-8089-4bea-adce-5047af6b44df-COMPONENT002686' id='vnn-c-v3-8e0e11f0-8089-4bea-adce-5047af6b44df-COMPONENT002686' data-component-id='COMPONENT002686' data-instance='VnnTemplateData4' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My04ZTBlMTFmMC04MDg5LTRiZWEtYWRjZS01MDQ3YWY2YjQ0ZGYtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg2JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVGV4dEJvdHRvbSUyMiUzQSU3QiUyMmlkUm9vdCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMnRlbXBsYXRlVmVyc2lvbkRpc3BsYXklMjIlM0EwJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiUzQ3AlM0UlRTElQkElQTJuaCUzQSUyMFRUWFZOLiUzQyUyRnAlM0UlMjIlMkMlMjJzZWN0aW9uRGVza3RvcCUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVHlwZSUyMiUzQTAlMkMlMjJtZWRpYSUyMiUzQSU3QiUyMmlkJTIyJTNBJTIyMDBJM1FXJTIyJTJDJTIydXJsJTIyJTNBJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2bXMtZmlsZXMudmlldG5hbW5ldC52biUyRmltYWdlcyUyRjIwMjMlMkYxMiUyRjEzJTJGMDAwOFFJJTJGdm5hLXBvdGFsLWNodS10aWNoLW51b2Mtdm8tdmFuLXRodW9uZy1ob2kta2llbi10b25nLWJpLXRodS1jaHUtdGljaC1udW9jLXRydW5nLXF1b2MtdGFwLWNhbi1iaW5oLTcxMjcwNTQtODE5LmpwZWclMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMiU3RCU3RCU3RCU3RCU3RA==' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-de2d8fd3-59e0-438c-b126-a8a1722ea7d4-COMPONENT002689' id='vnn-c-v3-de2d8fd3-59e0-438c-b126-a8a1722ea7d4-COMPONENT002689' data-component-id='COMPONENT002689' data-instance='VnnTemplateData9' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1kZTJkOGZkMy01OWUwLTQzOGMtYjEyNi1hOGExNzIyZWE3ZDQtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg5JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMmNvbGxhZ2UlMjIlM0ElN0IlMjJpZFJvb3QlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJ0ZW1wbGF0ZUZvcm1hdCUyMiUzQTElMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyJTNDdGFibGUlMjBjbGFzcyUzRCU1QyUyMmNrLXBob3RvLWNvbGxhZ2UlMjB2bm4tdGVtcGxhdGUtbm9uZWRpdGFibGUlNUMlMjIlM0UlNUNuJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDdGJvZHklM0UlM0N0ciUzRSUzQ3RkJTNFJTNDaW1nJTIwc3JjJTNEJTVDJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2bXMtZmlsZXMudmlldG5hbW5ldC52biUyRmltYWdlcyUyRjIwMjMlMkYxMiUyRjEzJTJGMDAwOFFJJTJGdGFwLWNhbi1iaW5oLTEyLTgyMy5qcGVnJTVDJTIyJTNFJTNDJTJGdGQlM0UlM0N0ZCUzRSUzQ2ltZyUyMHNyYyUzRCU1QyUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGdm1zLWZpbGVzLnZpZXRuYW1uZXQudm4lMkZpbWFnZXMlMkYyMDIzJTJGMTIlMkYxMyUyRjAwMDhRSSUyRnRhcC1jYW4tYmluaC0xMC04MjQuanBlZyU1QyUyMiUzRSUzQyUyRnRkJTNFJTNDJTJGdHIlM0UlM0MlMkZ0Ym9keSUzRSUzQyUyRnRhYmxlJTNFJTIyJTdEJTdEJTdE' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-48065e9c-b34a-4979-ab20-1bba682b5ec0-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-48065e9c-b34a-4979-ab20-1bba682b5ec0-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My00ODA2NWU5Yy1iMzRhLTQ5NzktYWIyMC0xYmJhNjgyYjVlYzAtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFUyUyNmFhY3V0ZSUzQm5nJTIwMTMlMkYxMiUyQyUyMHQlRTElQkElQTFpJTIwUGglRTElQkIlQTclMjBDaCVFMSVCQiVBNyUyMHQlRTElQkIlOEJjaCUyQyUyMENoJUUxJUJCJUE3JTIwdCVFMSVCQiU4QmNoJTIwbiVDNiVCMCVFMSVCQiU5QmMlMjBWJTI2b3RpbGRlJTNCJTIwViVDNCU4M24lMjBUaCVDNiVCMCVFMSVCQiU5Rm5nJTIwaCVFMSVCQiU5OWklMjAlQzQlOTElMjZhZ3JhdmUlM0JtJTIwdiVFMSVCQiU5QmklMjBUJUUxJUJCJTk1bmclMjBCJTI2aWFjdXRlJTNCJTIwdGglQzYlQjAlMkMlMjBDaCVFMSVCQiVBNyUyMHQlRTElQkIlOEJjaCUyMFRydW5nJTIwUXUlRTElQkIlOTFjJTIwVCVFMSVCQSVBRHAlMjBDJUUxJUJBJUFEbiUyMEIlMjZpZ3JhdmUlM0JuaC4lMjZuYnNwJTNCJTNDJTJGcCUzRSU1Q24lM0NwJTNFSGFpJTIwbCUyNmF0aWxkZSUzQm5oJTIwJUM0JTkxJUUxJUJBJUExbyUyMGtoJUUxJUJBJUIzbmclMjAlQzQlOTElRTElQkIlOEJuaCUyMGslRTElQkElQkZ0JTIwcXUlRTElQkElQTMlMjBjdSVFMSVCQiU5OWMlMjBoJUUxJUJCJTk5aSUyMCVDNCU5MSUyNmFncmF2ZSUzQm0lMjB0aCUyNmFncmF2ZSUzQm5oJTIwYyUyNm9jaXJjJTNCbmclMjB2JUUxJUJCJTlCaSUyMG5oaSVFMSVCQiU4MXUlMjBuaCVFMSVCQSVBRG4lMjB0aCVFMSVCQiVBOWMlMjBjaHVuZyUyMHF1YW4lMjB0ciVFMSVCQiU4RG5nJTIwZ2klRTElQkIlQUZhJTIwVCVFMSVCQiU5NW5nJTIwQiUyNmlhY3V0ZSUzQiUyMHRoJUM2JUIwJTIwTmd1eSVFMSVCQiU4NW4lMjBQaCUyNnVhY3V0ZSUzQiUyMFRyJUUxJUJCJThEbmclMjB2JTI2YWdyYXZlJTNCJTIwVCVFMSVCQiU5NW5nJTIwQiUyNmlhY3V0ZSUzQiUyMHRoJUM2JUIwJTJDJTIwQ2glRTElQkIlQTclMjB0JUUxJUJCJThCY2glMjBuJUM2JUIwJUUxJUJCJTlCYyUyMFQlRTElQkElQURwJTIwQyVFMSVCQSVBRG4lMjBCJTI2aWdyYXZlJTNCbmglM0IlMjAlQzQlOTElRTElQkIlOEJuaCUyMHYlRTElQkIlOEIlMjBtJUUxJUJCJTlCaSUyMGMlRTElQkIlQTdhJTIwcXVhbiUyMGglRTElQkIlODclMjBWaSVFMSVCQiU4N3QlMjAtJTIwVHJ1bmclMjB2JTI2YWdyYXZlJTNCJTIwNiUyMHRyJUUxJUJCJUE1JTIwYyVFMSVCQiU5OXQlMjBoJUUxJUJCJUEzcCUyMHQlMjZhYWN1dGUlM0JjJTIwJUM0JTkxJUM2JUIwJUUxJUJCJUEzYyUyMGhhaSUyMFQlRTElQkIlOTVuZyUyMEIlMjZpYWN1dGUlM0IlMjB0aCVDNiVCMCUyMHglMjZhYWN1dGUlM0JjJTIwbCVFMSVCQSVBRHAlMjAlQzQlOTElMjZhdGlsZGUlM0IlMjBjaCVFMSVCQiU4OSUyMHIlMjZvdGlsZGUlM0IlMjBwaCVDNiVCMCVDNiVBMW5nJTIwaCVDNiVCMCVFMSVCQiU5Qm5nJTJDJTIwbSVFMSVCQiU5RiUyMHJhJTIwZ2lhaSUyMCVDNCU5MW8lRTElQkElQTFuJTIwaCVFMSVCQiVBM3AlMjB0JTI2YWFjdXRlJTNCYyUyMHQlRTElQkIlOTF0JTIwJUM0JTkxJUUxJUJBJUI5cCUyMGdpJUUxJUJCJUFGYSUyMGhhaSUyMCVDNCU5MCVFMSVCQSVBM25nJTJDJTIwaGFpJTIwbiVDNiVCMCVFMSVCQiU5QmMlMjB0cm9uZyUyMHRoJUUxJUJCJTlEaSUyMGslRTElQkIlQjMlMjBtJUUxJUJCJTlCaS4lMjAlRTElQkElQTJuaCUzQSUyMFBoJUUxJUJBJUExbSUyMEglRTElQkElQTNpLiUzQyUyRnAlM0UlMjIlN0QlN0QlN0Q=' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-7bfe3907-f829-43ff-88ac-ccdb804faa3d-COMPONENT002686' id='vnn-c-v3-7bfe3907-f829-43ff-88ac-ccdb804faa3d-COMPONENT002686' data-component-id='COMPONENT002686' data-instance='VnnTemplateData4' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My03YmZlMzkwNy1mODI5LTQzZmYtODhhYy1jY2RiODA0ZmFhM2QtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg2JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVGV4dEJvdHRvbSUyMiUzQSU3QiUyMmlkUm9vdCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMnRlbXBsYXRlVmVyc2lvbkRpc3BsYXklMjIlM0EwJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnNlY3Rpb25EZXNrdG9wJTIyJTNBJTdCJTIybWVkaWFUeXBlJTIyJTNBMCUyQyUyMm1lZGlhJTIyJTNBJTdCJTIyaWQlMjIlM0ElMjIwMEkzUTclMjIlMkMlMjJ1cmwlMjIlM0ElMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnZtcy1maWxlcy52aWV0bmFtbmV0LnZuJTJGaW1hZ2VzJTJGMjAyMyUyRjEyJTJGMTMlMkYwMDA4UUklMkZ0YXAtY2FuLWJpbmgtOC04MDMuanBlZyUyMiUyQyUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIyJTdEJTdEJTdEJTdEJTdE' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-f9f98e84-0908-40e3-904f-9d32aeccb836-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-f9f98e84-0908-40e3-904f-9d32aeccb836-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1mOWY5OGU4NC0wOTA4LTQwZTMtOTA0Zi05ZDMyYWVjY2I4MzYtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFQyVDNSVBOW5nJTIwdHJvbmclMjBzJTI2YWFjdXRlJTNCbmclMjAxMyUyRjEyJTJDJTIwdCVFMSVCQSVBMWklMjB0ciVFMSVCQiVBNSUyMHMlRTElQkIlOUYlMjBDaCUyNmlhY3V0ZSUzQm5oJTIwcGglRTElQkIlQTclMkMlMjBUaCVFMSVCQiVBNyUyMHQlQzYlQjAlRTElQkIlOUJuZyUyMFBoJUUxJUJBJUExbSUyME1pbmglMjBDaCUyNmlhY3V0ZSUzQm5oJTIwaCVFMSVCQiU5OWklMjBraSVFMSVCQSVCRm4lMjBUJUUxJUJCJTk1bmclMjBCJTI2aWFjdXRlJTNCJTIwdGglQzYlQjAlMkMlMjBDaCVFMSVCQiVBNyUyMHQlRTElQkIlOEJjaCUyMFRydW5nJTIwUXUlRTElQkIlOTFjJTIwVCVFMSVCQSVBRHAlMjBDJUUxJUJBJUFEbiUyMEIlMjZpZ3JhdmUlM0JuaC4lMjAlRTElQkElQTJuaCUzQSUyMFBoJUUxJUJBJUExbSUyMEglRTElQkElQTNpLiUzQyUyRnAlM0UlMjIlN0QlN0QlN0Q=' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-c91db9fd-c921-444a-8760-a2c408a484f9-COMPONENT002686' id='vnn-c-v3-c91db9fd-c921-444a-8760-a2c408a484f9-COMPONENT002686' data-component-id='COMPONENT002686' data-instance='VnnTemplateData4' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1jOTFkYjlmZC1jOTIxLTQ0NGEtODc2MC1hMmM0MDhhNDg0ZjktQ09NUE9ORU5UMDAyNjg2JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVGV4dEJvdHRvbSUyMiUzQSU3QiUyMmlkUm9vdCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMnRlbXBsYXRlVmVyc2lvbkRpc3BsYXklMjIlM0EwJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnNlY3Rpb25EZXNrdG9wJTIyJTNBJTdCJTIybWVkaWFUeXBlJTIyJTNBMCUyQyUyMm1lZGlhJTIyJTNBJTdCJTIyaWQlMjIlM0ElMjIwMEkzUTQlMjIlMkMlMjJ1cmwlMjIlM0ElMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnZtcy1maWxlcy52aWV0bmFtbmV0LnZuJTJGaW1hZ2VzJTJGMjAyMyUyRjEyJTJGMTMlMkYwMDA4UUklMkZ0YXAtY2FuLWJpbmgtOS04MDYuanBlZyUyMiUyQyUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIyJTdEJTdEJTdEJTdEJTdE' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-bdfadad6-cf90-4141-bebb-41e7990eba01-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-bdfadad6-cf90-4141-bebb-41e7990eba01-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1iZGZhZGFkNi1jZjkwLTQxNDEtYmViYi00MWU3OTkwZWJhMDEtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFVGglRTElQkIlQTclMjB0JUM2JUIwJUUxJUJCJTlCbmclMjBQaCVFMSVCQSVBMW0lMjBNaW5oJTIwQ2glMjZpYWN1dGUlM0JuaCUyMGNoJTI2dWFjdXRlJTNCYyUyMG0lRTElQkIlQUJuZyUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBuaCVFMSVCQSVBNW4lMjBtJUUxJUJBJUExbmglMjBjaHV5JUUxJUJBJUJGbiUyMHRoJUM0JTgzbSUyMGMlRTElQkIlQTdhJTIwVCVFMSVCQiU5NW5nJTIwQiUyNmlhY3V0ZSUzQiUyMHRoJUM2JUIwJTJDJTIwQ2glRTElQkIlQTclMjB0JUUxJUJCJThCY2glMjBUcnVuZyUyMFF1JUUxJUJCJTkxYyUyMFQlRTElQkElQURwJTIwQyVFMSVCQSVBRG4lMjBCJTI2aWdyYXZlJTNCbmglMjB2JTI2YWdyYXZlJTNCJTIwcGh1JTIwbmglMjZhY2lyYyUzQm4lMjB0aCVFMSVCQiU4MyUyMGhpJUUxJUJCJTg3biUyMHMlRTElQkIlQjElMjBjb2klMjB0ciVFMSVCQiU4RG5nJTIwYyVFMSVCQiVBN2ElMjAlQzQlOTAlRTElQkElQTNuZyUyQyUyME5oJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwbiVDNiVCMCVFMSVCQiU5QmMlMjBUcnVuZyUyMFF1JUUxJUJCJTkxYyUyMCVDNCU5MSVFMSVCQiU5MWklMjB2JUUxJUJCJTlCaSUyMFZpJUUxJUJCJTg3dCUyME5hbSUyQyUyMHRydXklRTElQkIlODFuJTIwdGglRTElQkIlOTFuZyUyMHQlRTElQkIlOTF0JTIwJUM0JTkxJUUxJUJBJUI5cCUyMHRoJUM2JUIwJUUxJUJCJTlEbmclMjB4dXklMjZlY2lyYyUzQm4lMjAlQzQlOTFpJTIwbCVFMSVCQSVBMWklMjB0aCVDNCU4M20lMjBsJUUxJUJBJUFCbiUyMG5oYXUlMjBnaSVFMSVCQiVBRmElMjBsJTI2YXRpbGRlJTNCbmglMjAlQzQlOTElRTElQkElQTFvJTIwYyVFMSVCQSVBNXAlMjBjYW8lMjBoYWklMjAlQzQlOTAlRTElQkElQTNuZyUyQyUyMGhhaSUyMG4lQzYlQjAlRTElQkIlOUJjLiUyMFRoZW8lMjBUaCVFMSVCQiVBNyUyMHQlQzYlQjAlRTElQkIlOUJuZyUyQyUyMGMlRTElQkElQTduJTIwdCVDNCU4M25nJTIwYyVDNiVCMCVFMSVCQiU5RG5nJTIwdHJhbyUyMCVDNCU5MSVFMSVCQiU5NWklMjBjaGklRTElQkElQkZuJTIwbCVDNiVCMCVFMSVCQiVBM2MlMkMlMjBnaWFvJTIwbCVDNiVCMHUlMjBtJUUxJUJBJUFEdCUyMHRoaSVFMSVCQSVCRnQlMjAlRTElQkIlOUYlMjBjJUUxJUJBJUE1cCUyMGNhbyUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBjJTI2YWFjdXRlJTNCYyUyMGMlRTElQkElQTVwJTNCJTIwcGglMjZhYWN1dGUlM0J0JTIwaHV5JTIwdCVFMSVCQiU5MXQlMjBoJUM2JUExbiUyMG4lRTElQkIlQUZhJTIwdmFpJTIwdHIlMjZvZ3JhdmUlM0IlMjBxdWFuJTIwdHIlRTElQkIlOERuZyUyMGMlRTElQkIlQTdhJTIwdHIlRTElQkIlQTUlMjBjJUUxJUJCJTk5dCUyMGglRTElQkIlQTNwJTIwdCUyNmFhY3V0ZSUzQmMlMjBxdSVFMSVCQiU5MWMlMjBwaCUyNm9ncmF2ZSUzQm5nJTIwLSUyMGFuJTIwbmluaC4lM0MlMkZwJTNFJTVDbiUzQ3AlM0VUJUUxJUJCJTk1bmclMjBCJTI2aWFjdXRlJTNCJTIwdGglQzYlQjAlMkMlMjBDaCVFMSVCQiVBNyUyMHQlRTElQkIlOEJjaCUyMFRydW5nJTIwUXUlRTElQkIlOTFjJTIwVCVFMSVCQSVBRHAlMjBDJUUxJUJBJUFEbiUyMEIlMjZpZ3JhdmUlM0JuaCUyMCVDNCU5MSUyNmFhY3V0ZSUzQm5oJTIwZ2klMjZhYWN1dGUlM0IlMjBjYW8lMjBuaCVFMSVCQiVBRm5nJTIwJUM0JTkxJTI2b2FjdXRlJTNCbmclMjBnJTI2b2FjdXRlJTNCcCUyMGMlRTElQkIlQTdhJTIwVGglRTElQkIlQTclMjB0JUM2JUIwJUUxJUJCJTlCbmclMjBQaCVFMSVCQSVBMW0lMjBNaW5oJTIwQ2glMjZpYWN1dGUlM0JuaCUyMCVDNCU5MSVFMSVCQiU5MWklMjB2JUUxJUJCJTlCaSUyMHRoJTI2dWFjdXRlJTNCYyUyMCVDNCU5MSVFMSVCQSVBOXklMjBoJUUxJUJCJUEzcCUyMHQlMjZhYWN1dGUlM0JjJTIwdHIlMjZlY2lyYyUzQm4lMjBjJTI2YWFjdXRlJTNCYyUyMGwlQzQlQTluaCUyMHYlRTElQkIlQjFjJTIwZ2klRTElQkIlQUZhJTIwaGFpJTIwbiVDNiVCMCVFMSVCQiU5QmMuJTIwJUUxJUJBJUEybmglM0ElMjBQaCVFMSVCQSVBMW0lMjBIJUUxJUJBJUEzaS4lM0MlMkZwJTNFJTIyJTdEJTdEJTdE' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-b4d0fdf0-ee7c-44b1-ba55-c75234e9be5e-COMPONENT002686' id='vnn-c-v3-b4d0fdf0-ee7c-44b1-ba55-c75234e9be5e-COMPONENT002686' data-component-id='COMPONENT002686' data-instance='VnnTemplateData4' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1iNGQwZmRmMC1lZTdjLTQ0YjEtYmE1NS1jNzUyMzRlOWJlNWUtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg2JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVGV4dEJvdHRvbSUyMiUzQSU3QiUyMmlkUm9vdCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMnRlbXBsYXRlVmVyc2lvbkRpc3BsYXklMjIlM0EwJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnNlY3Rpb25EZXNrdG9wJTIyJTNBJTdCJTIybWVkaWFUeXBlJTIyJTNBMCUyQyUyMm1lZGlhJTIyJTNBJTdCJTIyaWQlMjIlM0ElMjIwMEkzOUYlMjIlMkMlMjJ1cmwlMjIlM0ElMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnZtcy1maWxlcy52aWV0bmFtbmV0LnZuJTJGaW1hZ2VzJTJGMjAyMyUyRjEyJTJGMTMlMkYwMDA4UUklMkYxMzEyMjAyMzEwMTYtejQ5Njk1NzA3MDA3NjAtNTRmYzg4MDZmOTgyOTE4Y2UxM2U3NDRlMDRiNjJjODctNjU5LmpwZWclMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMiU3RCU3RCU3RCU3RCU3RA==' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-06093732-ac81-47d3-831b-249a7d7b3cbf-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-06093732-ac81-47d3-831b-249a7d7b3cbf-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My0wNjA5MzczMi1hYzgxLTQ3ZDMtODMxYi0yNDlhN2Q3YjNjYmYtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFVHIlQzYlQjAlRTElQkIlOUJjJTIwJUM0JTkxJTI2b2FjdXRlJTNCJTJDJTIwYyVDNSVBOW5nJTIwdHJvbmclMjBzJTI2YWFjdXRlJTNCbmclMjAxMyUyRjEyJTJDJTIwdCVFMSVCQSVBMWklMjBOaCUyNmFncmF2ZSUzQiUyMFF1JUUxJUJCJTkxYyUyMGglRTElQkIlOTlpJTJDJTIwQ2glRTElQkIlQTclMjB0JUUxJUJCJThCY2glMjBRdSVFMSVCQiU5MWMlMjBoJUUxJUJCJTk5aSUyMFYlQzYlQjAlQzYlQTFuZyUyMCVDNCU5MCUyNmlncmF2ZSUzQm5oJTIwSHUlRTElQkIlODclMjAlQzQlOTElMjZhdGlsZGUlM0IlMjBjJTI2b2FjdXRlJTNCJTIwY3UlRTElQkIlOTljJTIwaCVFMSVCQiU5OWklMjBraSVFMSVCQSVCRm4lMjBUJUUxJUJCJTk1bmclMjBCJTI2aWFjdXRlJTNCJTIwdGglQzYlQjAlMkMlMjBDaCVFMSVCQiVBNyUyMHQlRTElQkIlOEJjaCUyMFRydW5nJTIwUXUlRTElQkIlOTFjJTIwVCVFMSVCQSVBRHAlMjBDJUUxJUJBJUFEbiUyMEIlMjZpZ3JhdmUlM0JuaC4lMjAlRTElQkElQTJuaCUzQSUyMFBoJUUxJUJBJUExbSUyMFRoJUUxJUJBJUFGbmcuJTNDJTJGcCUzRSUyMiU3RCU3RCU3RA==' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-23403e75-3eb8-41c2-983f-46be625e4d73-COMPONENT002689' id='vnn-c-v3-23403e75-3eb8-41c2-983f-46be625e4d73-COMPONENT002689' data-component-id='COMPONENT002689' data-instance='VnnTemplateData9' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My0yMzQwM2U3NS0zZWI4LTQxYzItOTgzZi00NmJlNjI1ZTRkNzMtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg5JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMmNvbGxhZ2UlMjIlM0ElN0IlMjJpZFJvb3QlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJ0ZW1wbGF0ZUZvcm1hdCUyMiUzQTElMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyJTNDdGFibGUlMjBjbGFzcyUzRCU1QyUyMmNrLXBob3RvLWNvbGxhZ2UlMjB2bm4tdGVtcGxhdGUtbm9uZWRpdGFibGUlNUMlMjIlM0UlNUNuJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDdGJvZHklM0UlM0N0ciUzRSUzQ3RkJTNFJTNDaW1nJTIwc3JjJTNEJTVDJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2bXMtZmlsZXMudmlldG5hbW5ldC52biUyRmltYWdlcyUyRjIwMjMlMkYxMiUyRjEzJTJGMDAwOFFJJTJGMTMxMjIwMjMxMDMwLXo0OTY5NTcxMDQ1NTE1LTgxYTI3NDQ5OWRlZmVlZDI0OWJlYjI0MGQyYzZmNTgxLTY2NC5qcGVnJTVDJTIyJTNFJTNDJTJGdGQlM0UlM0N0ZCUzRSUzQ2ltZyUyMHNyYyUzRCU1QyUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGdm1zLWZpbGVzLnZpZXRuYW1uZXQudm4lMkZpbWFnZXMlMkYyMDIzJTJGMTIlMkYxMyUyRjAwMDhRSSUyRjEzMTIyMDIzMTAyNS16NDk2OTU3MDk1MDcwMC0zNmUxOTcwOThmMTg1OWE4OGViODliNDkxNDUxMjkxMi02NjEuanBlZyU1QyUyMiUzRSUzQyUyRnRkJTNFJTNDJTJGdHIlM0UlM0MlMkZ0Ym9keSUzRSUzQyUyRnRhYmxlJTNFJTIyJTdEJTdEJTdE' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-75d48480-cef6-4648-a705-2727d010bdc4-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-75d48480-cef6-4648-a705-2727d010bdc4-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My03NWQ0ODQ4MC1jZWY2LTQ2NDgtYTcwNS0yNzI3ZDAxMGJkYzQtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFQ2glRTElQkIlQTclMjB0JUUxJUJCJThCY2glMjBRdSVFMSVCQiU5MWMlMjBoJUUxJUJCJTk5aSUyMFYlQzYlQjAlQzYlQTFuZyUyMCVDNCU5MCUyNmlncmF2ZSUzQm5oJTIwSHUlRTElQkIlODclMjAlQzQlOTElRTElQkIlODElMjB4dSVFMSVCQSVBNXQlMjBRdSVFMSVCQiU5MWMlMjBoJUUxJUJCJTk5aSUyMFZpJUUxJUJCJTg3dCUyME5hbSUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBOaCUyNmFjaXJjJTNCbiUyMCVDNCU5MSVFMSVCQSVBMWklMjBUcnVuZyUyMFF1JUUxJUJCJTkxYyUyMGR1eSUyMHRyJTI2aWdyYXZlJTNCJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMHQlQzQlODNuZyUyMGMlQzYlQjAlRTElQkIlOURuZyUyMGglQzYlQTFuJTIwbiVFMSVCQiVBRmElMjBnaWFvJTIwbCVDNiVCMHUlMkMlMjB0aSVFMSVCQSVCRnAlMjB4JTI2dWFjdXRlJTNCYyUyMGMlRTElQkElQTVwJTIwY2FvJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMGMlMjZhYWN1dGUlM0JjJTIwYyVFMSVCQSVBNXAlMkMlMjBjJTI2YWFjdXRlJTNCYyUyMCVFMSVCQiVBN3klMjBiYW4lMjBjaHV5JTI2ZWNpcmMlM0JuJTIwdHIlMjZhYWN1dGUlM0JjaCUyQyUyMG5oJTI2b2FjdXRlJTNCbSUyMG5naCVFMSVCQiU4QiUyMHMlRTElQkIlQjklMjBoJUUxJUJCJUFGdSUyMG5naCVFMSVCQiU4Qi4lMjBOZ28lMjZhZ3JhdmUlM0JpJTIwcmElMkMlMjB0aSVFMSVCQSVCRnAlMjB0JUUxJUJCJUE1YyUyMHBoJTI2YWFjdXRlJTNCdCUyMGh1eSUyMHZhaSUyMHRyJTI2b2dyYXZlJTNCJTIwcXVhbiUyMHRyJUUxJUJCJThEbmclMjB0cm9uZyUyMHZpJUUxJUJCJTg3YyUyMHglMjZhY2lyYyUzQnklMjBkJUUxJUJCJUIxbmclMjBoJTI2YWdyYXZlJTNCbmglMjBsYW5nJTIwcGglMjZhYWN1dGUlM0JwJTIwbCUyNnlhY3V0ZSUzQiUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBjaCUyNmlhY3V0ZSUzQm5oJTIwcyUyNmFhY3V0ZSUzQmNoJTIwdGglMjZvY2lyYyUzQm5nJTIwdGhvJTI2YWFjdXRlJTNCbmclMkMlMjB0aHUlRTElQkElQURuJTIwbCVFMSVCQiVBM2klM0IlMjB0aCUyNnVhY3V0ZSUzQmMlMjAlQzQlOTElRTElQkElQTl5JTIwaCVFMSVCQiVBM3AlMjB0JTI2YWFjdXRlJTNCYyUyMGtpbmglMjB0JUUxJUJBJUJGJTIwLSUyMHRoJUM2JUIwJUM2JUExbmclMjBtJUUxJUJBJUExaSUyMHBoJTI2YWFjdXRlJTNCdCUyMHRyaSVFMSVCQiU4M24lMjBjJTI2YWNpcmMlM0JuJTIwYiVFMSVCQSVCMW5nJTJDJTIwYiVFMSVCQiU4MW4lMjB2JUUxJUJCJUFGbmclMkMlMjAlQzQlOTElRTElQkElQjdjJTIwYmklRTElQkIlODd0JTIwbCUyNmFncmF2ZSUzQiUyMG5oJUUxJUJBJUFEcCUyMGtoJUUxJUJBJUE5dSUyMG5oaSVFMSVCQiU4MXUlMjBoJUM2JUExbiUyMGglMjZhZ3JhdmUlM0JuZyUyMGglMjZvYWN1dGUlM0JhJTIwbiUyNm9jaXJjJTNCbmclMjB0aCVFMSVCQiVBN3klMjBzJUUxJUJBJUEzbiUyMGMlRTElQkIlQTdhJTIwVmklRTElQkIlODd0JTIwTmFtLiUzQyUyRnAlM0UlNUNuJTNDcCUzRVQlRTElQkIlOTVuZyUyMEIlMjZpYWN1dGUlM0IlMjB0aCVDNiVCMCUyQyUyMENoJUUxJUJCJUE3JTIwdCVFMSVCQiU4QmNoJTIwbiVDNiVCMCVFMSVCQiU5QmMlMjBUcnVuZyUyMFF1JUUxJUJCJTkxYyUyMFQlRTElQkElQURwJTIwQyVFMSVCQSVBRG4lMjBCJTI2aWdyYXZlJTNCbmglMjBuaCVFMSVCQSVBNXQlMjB0ciUyNmlhY3V0ZSUzQiUyMG5oJUUxJUJCJUFGbmclMjAlQzQlOTElRTElQkIlODElMjB4dSVFMSVCQSVBNXQlMjBjJUUxJUJCJUE3YSUyMENoJUUxJUJCJUE3JTIwdCVFMSVCQiU4QmNoJTIwUXUlRTElQkIlOTFjJTIwaCVFMSVCQiU5OWklMjBWJUM2JUIwJUM2JUExbmclMjAlQzQlOTAlMjZpZ3JhdmUlM0JuaCUyMEh1JUUxJUJCJTg3JTJDJTIwbW9uZyUyMG11JUUxJUJCJTkxbiUyMGhhaSUyMG4lQzYlQjAlRTElQkIlOUJjJTIwZHV5JTIwdHIlMjZpZ3JhdmUlM0IlMjBnaWFvJTIwbCVDNiVCMHUlMkMlMjB0aSVFMSVCQSVCRnAlMjB4JTI2dWFjdXRlJTNCYyUyMGMlRTElQkElQTVwJTIwY2FvJTJDJTIwdHJhbyUyMCVDNCU5MSVFMSVCQiU5NWklMjB2JUUxJUJCJTgxJTIwYmklRTElQkIlODduJTIwcGglMjZhYWN1dGUlM0JwJTIweCUyNmFjaXJjJTNCeSUyMGQlRTElQkIlQjFuZyUyMCVDNCU5MCVFMSVCQSVBM25nJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMHBoJTI2YWFjdXRlJTNCdCUyMHRyaSVFMSVCQiU4M24lMjAlQzQlOTElRTElQkElQTV0JTIwbiVDNiVCMCVFMSVCQiU5QmMlM0IlMjB0aCUyNnVhY3V0ZSUzQmMlMjAlQzQlOTElRTElQkElQTl5JTIwaCVFMSVCQiVBM3AlMjB0JTI2YWFjdXRlJTNCYyUyMHRoJUUxJUJCJUIxYyUyMGNoJUUxJUJBJUE1dCUyQyUyMHQlQzQlODNuZyUyMGMlQzYlQjAlRTElQkIlOURuZyUyMGslRTElQkElQkZ0JTIwbiVFMSVCQiU5MWklMjBoJUUxJUJBJUExJTIwdCVFMSVCQSVBN25nJTJDJTIwcyVFMSVCQSVCNW4lMjBzJTI2YWdyYXZlJTNCbmclMjBtJUUxJUJCJTlGJTIwYyVFMSVCQiVBRGElMjB0aCVFMSVCQiU4QiUyMHRyJUM2JUIwJUUxJUJCJTlEbmclMjByJUUxJUJCJTk5bmclMjBsJUUxJUJCJTlCbiUyMGMlRTElQkIlQTdhJTIwVHJ1bmclMjBRdSVFMSVCQiU5MWMlM0IlMjBsJTI2YWdyYXZlJTNCbSUyMHQlRTElQkIlOTF0JTIwZ2lhbyUyMGwlQzYlQjB1JTIwbmglMjZhY2lyYyUzQm4lMjBkJTI2YWNpcmMlM0JuJTNCJTIwcXUlRTElQkElQTNuJTIwbCUyNnlhY3V0ZSUzQiUyMHQlRTElQkIlOTF0JTIwYiVFMSVCQSVBNXQlMjAlQzQlOTElRTElQkIlOTNuZy4lMjAlRTElQkElQTJuaCUzQSUyMFBoJUUxJUJBJUExbSUyMFRoJUUxJUJBJUFGbmcuJTNDJTJGcCUzRSUyMiU3RCU3RCU3RA==' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-cbaed332-dcad-4216-afbb-480d0611d95b-COMPONENT002686' id='vnn-c-v3-cbaed332-dcad-4216-afbb-480d0611d95b-COMPONENT002686' data-component-id='COMPONENT002686' data-instance='VnnTemplateData4' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1jYmFlZDMzMi1kY2FkLTQyMTYtYWZiYi00ODBkMDYxMWQ5NWItQ09NUE9ORU5UMDAyNjg2JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVGV4dEJvdHRvbSUyMiUzQSU3QiUyMmlkUm9vdCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMnRlbXBsYXRlVmVyc2lvbkRpc3BsYXklMjIlM0EwJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnNlY3Rpb25EZXNrdG9wJTIyJTNBJTdCJTIybWVkaWFUeXBlJTIyJTNBMCUyQyUyMm1lZGlhJTIyJTNBJTdCJTIyaWQlMjIlM0ElMjIwMEkzUUklMjIlMkMlMjJ1cmwlMjIlM0ElMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnZtcy1maWxlcy52aWV0bmFtbmV0LnZuJTJGaW1hZ2VzJTJGMjAyMyUyRjEyJTJGMTMlMkYwMDA4UUklMkZ6NDk3MDUwNjI5MDAzMS1jZWFkOTZhZTgyMTM0ZGQ1Yjk5OGQ2ODlkZGQ0N2U2Ni0xMjc1LmpwZWclMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMiU3RCU3RCU3RCU3RCU3RA==' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-8caf0237-d23b-4d3b-be79-b765c707dc7f-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-8caf0237-d23b-4d3b-be79-b765c707dc7f-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My04Y2FmMDIzNy1kMjNiLTRkM2ItYmU3OS1iNzY1YzcwN2RjN2YtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFQ2hpJUUxJUJCJTgxdSUyMDEzJTJGMTIlMkMlMjBUJUUxJUJCJTk1bmclMjBCJTI2aWFjdXRlJTNCJTIwdGglQzYlQjAlMjBOZ3V5JUUxJUJCJTg1biUyMFBoJTI2dWFjdXRlJTNCJTIwVHIlRTElQkIlOERuZyUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBwaHUlMjBuaCUyNmFjaXJjJTNCbiUyMGMlMjZ1Z3JhdmUlM0JuZyUyMFQlRTElQkIlOTVuZyUyMEIlMjZpYWN1dGUlM0IlMjB0aCVDNiVCMCUyQyUyMENoJUUxJUJCJUE3JTIwdCVFMSVCQiU4QmNoJTIwVHJ1bmclMjBRdSVFMSVCQiU5MWMlMjBUJUUxJUJBJUFEcCUyMEMlRTElQkElQURuJTIwQiUyNmlncmF2ZSUzQm5oJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMHBodSUyMG5oJTI2YWNpcmMlM0JuJTIwZ2lhbyUyMGwlQzYlQjB1JTIwdiVFMSVCQiU5QmklMjBuaCUyNmFjaXJjJTNCbiUyMHMlQzQlQTklMjBoJUUxJUJCJUFGdSUyMG5naCVFMSVCQiU4QiUyQyUyMHRoJUUxJUJBJUJGJTIwaCVFMSVCQiU4NyUyMHRyJUUxJUJBJUJCJTIwVmklRTElQkIlODd0JTIwTmFtJTIwLSUyMFRydW5nJTIwUXUlRTElQkIlOTFjLiUyMEN1JUUxJUJCJTk5YyUyMGclRTElQkElQjdwJTIwZyVFMSVCQiVBMSUyMCVDNCU5MSUyNmF0aWxkZSUzQiUyMGRpJUUxJUJCJTg1biUyMHJhJTIwdHJvbmclMjBiJUUxJUJBJUE3dSUyMGtoJTI2b2NpcmMlM0JuZyUyMGtoJTI2aWFjdXRlJTNCJTIwdGglMjZhY2lyYyUzQm4lMjB0JTI2aWdyYXZlJTNCbmglMkMlMjAlRTElQkElQTVtJTIwJTI2YWFjdXRlJTNCcCUyQyUyMHRoJUUxJUJBJUFGbSUyMHQlMjZpZ3JhdmUlM0JuaCUyMGglRTElQkIlQUZ1JTIwbmdoJUUxJUJCJThCJTIwdiVFMSVCQiU5QmklMjBzJUUxJUJCJUIxJTIwdGhhbSUyMGdpYSUyMGMlRTElQkIlQTdhJTIwZyVFMSVCQSVBN24lMjA0MDAlMjBuaCUyNmFjaXJjJTNCbiUyMHMlQzQlQTklMjB2JTI2YWdyYXZlJTNCJTIwdGhhbmglMjBuaSUyNmVjaXJjJTNCbiUyMGhhaSUyMG4lQzYlQjAlRTElQkIlOUJjLiUyMCVFMSVCQSVBMm5oJTNBJTIwUGglRTElQkElQTFtJTIwSCVFMSVCQSVBM2kuJTNDJTJGcCUzRSUyMiU3RCU3RCU3RA==' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-c0b9c4ba-fad8-4dc7-8697-cba942f51c4f-COMPONENT002686' id='vnn-c-v3-c0b9c4ba-fad8-4dc7-8697-cba942f51c4f-COMPONENT002686' data-component-id='COMPONENT002686' data-instance='VnnTemplateData4' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1jMGI5YzRiYS1mYWQ4LTRkYzctODY5Ny1jYmE5NDJmNTFjNGYtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg2JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVGV4dEJvdHRvbSUyMiUzQSU3QiUyMmlkUm9vdCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMnRlbXBsYXRlVmVyc2lvbkRpc3BsYXklMjIlM0EwJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnNlY3Rpb25EZXNrdG9wJTIyJTNBJTdCJTIybWVkaWFUeXBlJTIyJTNBMCUyQyUyMm1lZGlhJTIyJTNBJTdCJTIyaWQlMjIlM0ElMjIwMEkzUVolMjIlMkMlMjJ1cmwlMjIlM0ElMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnZtcy1maWxlcy52aWV0bmFtbmV0LnZuJTJGaW1hZ2VzJTJGMjAyMyUyRjEyJTJGMTMlMkYwMDA4UUklMkZ0aWVuLXNhbi1iYXktMTI4OC0xLmpwZWclMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiUyMiU3RCU3RCU3RCU3RCU3RA==' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-ab58d3f4-1018-4a83-abbd-dff2e19e3c74-COMPONENT002689' id='vnn-c-v3-ab58d3f4-1018-4a83-abbd-dff2e19e3c74-COMPONENT002689' data-component-id='COMPONENT002689' data-instance='VnnTemplateData9' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1hYjU4ZDNmNC0xMDE4LTRhODMtYWJiZC1kZmYyZTE5ZTNjNzQtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg5JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMmNvbGxhZ2UlMjIlM0ElN0IlMjJpZFJvb3QlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJ0ZW1wbGF0ZUZvcm1hdCUyMiUzQTElMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyJTNDdGFibGUlMjBjbGFzcyUzRCU1QyUyMmNrLXBob3RvLWNvbGxhZ2UlMjB2bm4tdGVtcGxhdGUtbm9uZWRpdGFibGUlNUMlMjIlM0UlNUNuJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDdGJvZHklM0UlM0N0ciUzRSUzQ3RkJTNFJTNDaW1nJTIwc3JjJTNEJTVDJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2bXMtZmlsZXMudmlldG5hbW5ldC52biUyRmltYWdlcyUyRjIwMjMlMkYxMiUyRjEzJTJGMDAwOFFJJTJGdGllbi1zYW4tYmF5LTEyODctMS5qcGVnJTVDJTIyJTNFJTNDJTJGdGQlM0UlM0N0ZCUzRSUzQ2ltZyUyMHNyYyUzRCU1QyUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGdm1zLWZpbGVzLnZpZXRuYW1uZXQudm4lMkZpbWFnZXMlMkYyMDIzJTJGMTIlMkYxMyUyRjAwMDhRSSUyRnctNGNmMWU4MWFjNzQ4NmYxNjM2NTktMy0xMjg5LmpwZWclNUMlMjIlM0UlM0MlMkZ0ZCUzRSUzQyUyRnRyJTNFJTNDJTJGdGJvZHklM0UlM0MlMkZ0YWJsZSUzRSUyMiU3RCU3RCU3RA==' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-a8db0d9a-c07c-4591-a1be-a2de1822b493-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-a8db0d9a-c07c-4591-a1be-a2de1822b493-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1hOGRiMGQ5YS1jMDdjLTQ1OTEtYTFiZS1hMmRlMTgyMmI0OTMtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFMTdoJTIwY2hpJUUxJUJCJTgxdSUyMDEzJTJGMTIlMkMlMjBUJUUxJUJCJTk1bmclMjBCJTI2aWFjdXRlJTNCJTIwdGglQzYlQjAlMkMlMjBDaCVFMSVCQiVBNyUyMHQlRTElQkIlOEJjaCUyMFRydW5nJTIwUXUlRTElQkIlOTFjJTIwVCVFMSVCQSVBRHAlMjBDJUUxJUJBJUFEbiUyMEIlMjZpZ3JhdmUlM0JuaCUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBwaHUlMjBuaCUyNmFjaXJjJTNCbiUyMGMlMjZ1Z3JhdmUlM0JuZyUyMCVDNCU5MW8lMjZhZ3JhdmUlM0JuJTIwJUM0JTkxJUUxJUJBJUExaSUyMGJpJUUxJUJCJTgzdSUyMGMlRTElQkElQTVwJTIwY2FvJTIwVHJ1bmclMjBRdSVFMSVCQiU5MWMlMjByJUUxJUJCJTlEaSUyMEglMjZhZ3JhdmUlM0IlMjBOJUUxJUJCJTk5aSUyQyUyMGslRTElQkElQkZ0JTIwdGglMjZ1YWN1dGUlM0JjJTIwY2h1eSVFMSVCQSVCRm4lMjB0aCVDNCU4M20lMjBjJUUxJUJBJUE1cCUyME5oJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwbiVDNiVCMCVFMSVCQiU5QmMlMjB0JUUxJUJCJTlCaSUyMFZpJUUxJUJCJTg3dCUyME5hbS4lMjBDaCVFMSVCQiVBNyUyMHQlRTElQkIlOEJjaCUyMFF1JUUxJUJCJTkxYyUyMGglRTElQkIlOTlpJTIwViVDNiVCMCVDNiVBMW5nJTIwJUM0JTkwJTI2aWdyYXZlJTNCbmglMjBIdSVFMSVCQiU4NyUyMHRpJUUxJUJCJTg1biUyMFQlRTElQkIlOTVuZyUyMEIlMjZpYWN1dGUlM0IlMjB0aCVDNiVCMCUyQyUyMENoJUUxJUJCJUE3JTIwdCVFMSVCQiU4QmNoJTIwVHJ1bmclMjBRdSVFMSVCQiU5MWMlMjBUJUUxJUJBJUFEcCUyMEMlRTElQkElQURuJTIwQiUyNmlncmF2ZSUzQm5oJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMHBodSUyMG5oJTI2YWNpcmMlM0JuJTIwdCVFMSVCQSVBMWklMjBzJTI2YWNpcmMlM0JuJTIwYmF5LiUyMCVFMSVCQSVBMm5oJTNBJTIwUGglRTElQkElQTFtJTIwVGglRTElQkElQUZuZyUyMC0lMjBIbyUyNmFncmF2ZSUzQm5nJTIwSCUyNmFncmF2ZSUzQi4lM0MlMkZwJTNFJTIyJTdEJTdEJTdE' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-3b4b404a-a228-4761-96ed-60f3c940042c-COMPONENT002686' id='vnn-c-v3-3b4b404a-a228-4761-96ed-60f3c940042c-COMPONENT002686' data-component-id='COMPONENT002686' data-instance='VnnTemplateData4' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My0zYjRiNDA0YS1hMjI4LTQ3NjEtOTZlZC02MGYzYzk0MDA0MmMtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg2JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVGV4dEJvdHRvbSUyMiUzQSU3QiUyMmlkUm9vdCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMnRlbXBsYXRlVmVyc2lvbkRpc3BsYXklMjIlM0EwJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnNlY3Rpb25EZXNrdG9wJTIyJTNBJTdCJTIybWVkaWFUeXBlJTIyJTNBMCUyQyUyMm1lZGlhJTIyJTNBJTdCJTIyaWQlMjIlM0ElMjIwMEkzUUQlMjIlMkMlMjJ1cmwlMjIlM0ElMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnZtcy1maWxlcy52aWV0bmFtbmV0LnZuJTJGaW1hZ2VzJTJGMjAyMyUyRjEyJTJGMTMlMkYwMDA4UUklMkZkc2MtOTQ0OC0xLmpwZyUyMiUyQyUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIyJTdEJTdEJTdEJTdEJTdE' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-dbb2909e-2e1f-445e-bd53-c9738a6c772b-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-dbb2909e-2e1f-445e-bd53-c9738a6c772b-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My1kYmIyOTA5ZS0yZTFmLTQ0NWUtYmQ1My1jOTczOGE2Yzc3MmItQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFVCVFMSVCQiU5NW5nJTIwQiUyNmlhY3V0ZSUzQiUyMHRoJUM2JUIwJTJDJTIwQ2glRTElQkIlQTclMjB0JUUxJUJCJThCY2glMjBUcnVuZyUyMFF1JUUxJUJCJTkxYyUyMFQlRTElQkElQURwJTIwQyVFMSVCQSVBRG4lMjBCJTI2aWdyYXZlJTNCbmglMjB2JTI2YWdyYXZlJTNCJTIwcGh1JTIwbmglMjZhY2lyYyUzQm4lMjB2JUUxJUJBJUFCeSUyMHRheSUyMGNoJTI2YWdyYXZlJTNCbyUyMHQlRTElQkElQTFtJTIwYmklRTElQkIlODd0JTIwdHIlQzYlQjAlRTElQkIlOUJjJTIwa2hpJTIwbCUyNmVjaXJjJTNCbiUyMGNodXklMjZlY2lyYyUzQm4lMjBjJUM2JUExLiUyMCVFMSVCQSVBMm5oJTNBJTIwSG8lMjZhZ3JhdmUlM0JuZyUyMEglMjZhZ3JhdmUlM0IuJTNDJTJGcCUzRSUyMiU3RCU3RCU3RA==' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-1aebc5e8-bc67-42a3-89a3-3e2e85aa3a99-COMPONENT002686' id='vnn-c-v3-1aebc5e8-bc67-42a3-89a3-3e2e85aa3a99-COMPONENT002686' data-component-id='COMPONENT002686' data-instance='VnnTemplateData4' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My0xYWViYzVlOC1iYzY3LTQyYTMtODlhMy0zZTJlODVhYTNhOTktQ09NUE9ORU5UMDAyNjg2JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMm1lZGlhVGV4dEJvdHRvbSUyMiUzQSU3QiUyMmlkUm9vdCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMnRlbXBsYXRlVmVyc2lvbkRpc3BsYXklMjIlM0EwJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnNlY3Rpb25EZXNrdG9wJTIyJTNBJTdCJTIybWVkaWFUeXBlJTIyJTNBMCUyQyUyMm1lZGlhJTIyJTNBJTdCJTIyaWQlMjIlM0ElMjIwMEkzUU4lMjIlMkMlMjJ1cmwlMjIlM0ElMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnZtcy1maWxlcy52aWV0bmFtbmV0LnZuJTJGaW1hZ2VzJTJGMjAyMyUyRjEyJTJGMTMlMkYwMDA4UUklMkZ3LWMzMGRlOTE5MTc0YmJmMTVlNjVhLTItMTI5Mi5qcGVnJTIyJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlMjIlN0QlN0QlN0QlN0QlN0Q=' ></div>","<div data-html-id='vnn-c-v3-93d4f9c3-6486-4f9a-aae2-06d3ed12ac43-COMPONENT002684' id='vnn-c-v3-93d4f9c3-6486-4f9a-aae2-06d3ed12ac43-COMPONENT002684' data-component-id='COMPONENT002684' data-instance='VnnTemplateData2' class='vnn-cms-html-raw' data-root-state='JTdCJTIybGF5b3V0JTIyJTNBJTdCJTIydGVtcGxhdGVfaWQlMjIlM0ElMjJ2bm4tYy12My05M2Q0ZjljMy02NDg2LTRmOWEtYWFlMi0wNmQzZWQxMmFjNDMtQ09NUE9ORU5UMDAyNjg0JTIyJTdEJTJDJTIybGF5b3V0RWRpdG9yJTIyJTNBJTdCJTIydmlld01vZGUlMjIlM0ElMjJkZXNrdG9wJTIyJTdEJTJDJTIyZGF0YVNvdXJjZSUyMiUzQSU3QiUyMnRleHRTaW5nbGUlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMnRlbXBsYXRlRm9ybWF0JTIyJTNBMSUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NwJTNFVHIlQzYlQjAlRTElQkIlOUJjJTIwJUM0JTkxJTI2b2FjdXRlJTNCJTJDJTIwaGFpJTIwYiUyNmVjaXJjJTNCbiUyMGMlMjZ1Z3JhdmUlM0JuZyUyMHJhJTIwVHV5JTI2ZWNpcmMlM0JuJTIwYiVFMSVCQiU5MSUyMGNodW5nJTIwdiVFMSVCQiU4MSUyMHZpJUUxJUJCJTg3YyUyMHRpJUUxJUJBJUJGcCUyMHQlRTElQkIlQTVjJTIwbCUyNmFncmF2ZSUzQm0lMjBzJTI2YWNpcmMlM0J1JTIwcyVFMSVCQSVBRmMlMjB2JTI2YWdyYXZlJTNCJTIwbiUyNmFjaXJjJTNCbmclMjB0JUUxJUJBJUE3bSUyMHF1YW4lMjBoJUUxJUJCJTg3JTIwJUM0JTkwJUUxJUJCJTkxaSUyMHQlMjZhYWN1dGUlM0JjJTIwaCVFMSVCQiVBM3AlMjB0JTI2YWFjdXRlJTNCYyUyMGNoaSVFMSVCQSVCRm4lMjBsJUM2JUIwJUUxJUJCJUEzYyUyMHRvJTI2YWdyYXZlJTNCbiUyMGRpJUUxJUJCJTg3biUyQyUyMHglMjZhY2lyYyUzQnklMjBkJUUxJUJCJUIxbmclMjBjJUUxJUJCJTk5bmclMjAlQzQlOTElRTElQkIlOTNuZyUyMGNoaWElMjBzJUUxJUJBJUJCJTIwdCVDNiVCMCVDNiVBMW5nJTIwbGFpJTIwVmklRTElQkIlODd0JTIwTmFtJTIwLSUyMFRydW5nJTIwUXUlRTElQkIlOTFjJTIwYyUyNm9hY3V0ZSUzQiUyMCUyNnlhY3V0ZSUzQiUyMG5naCVDNCVBOWElMjBjaGklRTElQkElQkZuJTIwbCVDNiVCMCVFMSVCQiVBM2MuJTI2bmJzcCUzQiUzQyUyRnAlM0UlNUNuJTNDcCUzRUhhaSUyMGIlMjZlY2lyYyUzQm4lMjBjaG8lMjByJUUxJUJBJUIxbmclMkMlMjBWaSVFMSVCQiU4N3QlMjBOYW0lMjB2JTI2YWdyYXZlJTNCJTIwVHJ1bmclMjBRdSVFMSVCQiU5MWMlMjBsJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwbCUyNmFhY3V0ZSUzQm5nJTIwZ2klRTElQkIlODFuZyUyMHQlRTElQkIlOTF0JTJDJTIwYiVFMSVCQSVBMW4lMjBiJTI2ZWdyYXZlJTNCJTIwdCVFMSVCQiU5MXQlMkMlMjAlQzQlOTElRTElQkIlOTNuZyUyMGNoJTI2aWFjdXRlJTNCJTIwdCVFMSVCQiU5MXQlMkMlMjAlQzQlOTElRTElQkIlOTFpJTIwdCUyNmFhY3V0ZSUzQmMlMjB0JUUxJUJCJTkxdCUyQyUyMCVDNCU5MSVFMSVCQiU4MXUlMjBsJTI2YWdyYXZlJTNCJTIwbiVDNiVCMCVFMSVCQiU5QmMlMjB4JTI2YXRpbGRlJTNCJTIwaCVFMSVCQiU5OWklMjBjaCVFMSVCQiVBNyUyMG5naCVDNCVBOWElMjBkbyUyMCVDNCU5MCVFMSVCQSVBM25nJTIwQyVFMSVCQiU5OW5nJTIwcyVFMSVCQSVBM24lMjBsJTI2YXRpbGRlJTNCbmglMjAlQzQlOTElRTElQkElQTFvJTJDJTIwY2glRTElQkElQkYlMjAlQzQlOTElRTElQkIlOTklMjBjaCUyNmlhY3V0ZSUzQm5oJTIwdHIlRTElQkIlOEIlMjB0JUM2JUIwJUM2JUExbmclMjAlQzQlOTElRTElQkIlOTNuZyUyQyUyMGwlMjZ5YWN1dGUlM0IlMjB0JUM2JUIwJUUxJUJCJTlGbmclMjBuaSVFMSVCQiU4MW0lMjB0aW4lMjB0JUM2JUIwJUM2JUExbmclMjB0aCUyNm9jaXJjJTNCbmclMkMlMjBjb24lMjAlQzQlOTElQzYlQjAlRTElQkIlOURuZyUyMHBoJTI2YWFjdXRlJTNCdCUyMHRyaSVFMSVCQiU4M24lMjBnJUUxJUJBJUE3biUyMGclQzUlQTlpJTJDJTIwYyUyNnVncmF2ZSUzQm5nJTIwY2h1bmclMjBjaCUyNmlhY3V0ZSUzQiUyMGglQzYlQjAlRTElQkIlOUJuZyUyQyUyMGNoaWElMjBzJUUxJUJBJUJCJTIwdCVDNiVCMCVDNiVBMW5nJTIwbGFpJTIwY2h1bmclMkMlMjAlQzQlOTElRTElQkIlODF1JTIwbiVFMSVCQiU5NyUyMGwlRTElQkIlQjFjJTIwdiUyNmlncmF2ZSUzQiUyMG5oJTI2YWNpcmMlM0JuJTIwZCUyNmFjaXJjJTNCbiUyMGglRTElQkElQTFuaCUyMHBoJTI2dWFjdXRlJTNCYyUyMHYlMjZhZ3JhdmUlM0IlMjAlQzQlOTElRTElQkElQTV0JTIwbiVDNiVCMCVFMSVCQiU5QmMlMjBnaSUyNmFncmF2ZSUzQnUlMjBtJUUxJUJBJUExbmglMkMlMjBuJUUxJUJCJTk3JTIwbCVFMSVCQiVCMWMlMjB2JTI2aWdyYXZlJTNCJTIwcyVFMSVCQiVCMSUyMG5naGklRTElQkIlODdwJTIwY2FvJTIwYyVFMSVCQSVBMyUyMGglMjZvZ3JhdmUlM0JhJTIwYiUyNmlncmF2ZSUzQm5oJTIwdiUyNmFncmF2ZSUzQiUyMHRpJUUxJUJBJUJGbiUyMGIlRTElQkIlOTklMjBjJUUxJUJCJUE3YSUyMG5oJTI2YWNpcmMlM0JuJTIwbG8lRTElQkElQTFpLiUyMCVFMSVCQSVBMm5oJTNBJTIwSG8lMjZhZ3JhdmUlM0JuZyUyMEglMjZhZ3JhdmUlM0IuJTNDJTJGcCUzRSUyMiU3RCU3RCU3RA==' ></div>"],"contentsNotEdit":["<link rel=\"stylesheet\" href=\"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/9/7/actions.css\">","<link rel=\"stylesheet\" href=\"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/9/7/text-single-1.css\" data-name=\"text-single.css\" data-version=\"7\" data-component-id=\"COMPONENT002684\" data-html-id=\"vnn-c-v3-d8d988bc-6af5-4d2a-b764-b33e74ddcfa1-COMPONENT002684,vnn-c-v3-b5e2ab4c-a8be-4c22-8c30-128b82ccc3b3-COMPONENT002684,vnn-c-v3-c7fd3eed-0282-408d-a78a-91f0a7e242e3-COMPONENT002684,vnn-c-v3-a1973540-887e-4987-a9ef-49434328a599-COMPONENT002684,vnn-c-v3-5eab6529-cc32-4d3f-acce-cc8016aa2d23-COMPONENT002684,vnn-c-v3-feaca844-ce3b-4d26-b718-43e056a43992-COMPONENT002684,vnn-c-v3-bd73f57e-6c49-47ca-8e4f-8a3e4fd8630a-COMPONENT002684,vnn-c-v3-d876508f-5bc5-4cbc-876d-1dda38ff9a5b-COMPONENT002684,vnn-c-v3-9a6af838-1d5f-462d-a04b-c5def714d541-COMPONENT002684,vnn-c-v3-0af073f5-59d9-4d3a-afe8-0f9c7d28ab68-COMPONENT002684,vnn-c-v3-de7d48a4-dee2-4f95-93be-c5df59ec7e08-COMPONENT002684,vnn-c-v3-019c207a-4cde-4d1d-aa24-32818d3cb463-COMPONENT002684,vnn-c-v3-b5df8067-7371-4d39-bdb5-19f899dd7bbe-COMPONENT002684,vnn-c-v3-06093732-ac81-47d3-831b-249a7d7b3cbf-COMPONENT002684,vnn-c-v3-75d48480-cef6-4648-a705-2727d010bdc4-COMPONENT002684,vnn-c-v3-bdfadad6-cf90-4141-bebb-41e7990eba01-COMPONENT002684,vnn-c-v3-f9f98e84-0908-40e3-904f-9d32aeccb836-COMPONENT002684,vnn-c-v3-48065e9c-b34a-4979-ab20-1bba682b5ec0-COMPONENT002684,vnn-c-v3-8caf0237-d23b-4d3b-be79-b765c707dc7f-COMPONENT002684,vnn-c-v3-dbb2909e-2e1f-445e-bd53-c9738a6c772b-COMPONENT002684,vnn-c-v3-a8db0d9a-c07c-4591-a1be-a2de1822b493-COMPONENT002684,vnn-c-v3-93d4f9c3-6486-4f9a-aae2-06d3ed12ac43-COMPONENT002684,vnn-c-v3-10dc2a08-dfc9-425f-a27d-02e954741085-COMPONENT002684,vnn-c-v3-728cac08-0c65-4136-b3f3-640fabecd92b-COMPONENT002684\">","<link rel=\"stylesheet\" href=\"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/10/4/e-v3-media-text-bottom.css\" data-name=\"e-v3-media-text-bottom.css\" data-version=\"9\" data-component-id=\"COMPONENT002686\" data-html-id=\"vnn-c-v3-864693b8-1852-487d-84f9-986d5f29d16c-COMPONENT002686,vnn-c-v3-c7c25eb9-9e2e-4a35-88f5-f2efe448f70b-COMPONENT002686,vnn-c-v3-37757cac-daee-44ee-a0b5-d4cae280e99f-COMPONENT002686,vnn-c-v3-d8f384d8-9613-4dfa-958e-431a29503a2c-COMPONENT002686,vnn-c-v3-facedc0c-6f6d-4611-986a-e5c6c157639e-COMPONENT002686,vnn-c-v3-51c31385-4317-4ca4-98fa-c23b886821db-COMPONENT002686,vnn-c-v3-e0910dd8-9f0f-4319-9486-aef1c9be1eb1-COMPONENT002686,vnn-c-v3-d576574b-aa10-46ca-b04f-0bbb1afec41a-COMPONENT002686,vnn-c-v3-4edfc203-cd2e-4814-a1be-3d3a9f4093c3-COMPONENT002686,vnn-c-v3-f263e9b3-45fc-4937-a44f-2f2c84b5419f-COMPONENT002686,vnn-c-v3-797d8231-3140-4794-bf45-2eb0a20c39c2-COMPONENT002686,vnn-c-v3-96bb733d-3f1c-4609-8318-7c7775353133-COMPONENT002686,vnn-c-v3-b4d0fdf0-ee7c-44b1-ba55-c75234e9be5e-COMPONENT002686,vnn-c-v3-c91db9fd-c921-444a-8760-a2c408a484f9-COMPONENT002686,vnn-c-v3-7bfe3907-f829-43ff-88ac-ccdb804faa3d-COMPONENT002686,vnn-c-v3-8e0e11f0-8089-4bea-adce-5047af6b44df-COMPONENT002686,vnn-c-v3-cbaed332-dcad-4216-afbb-480d0611d95b-COMPONENT002686,vnn-c-v3-3b4b404a-a228-4761-96ed-60f3c940042c-COMPONENT002686,vnn-c-v3-c0b9c4ba-fad8-4dc7-8697-cba942f51c4f-COMPONENT002686,vnn-c-v3-1aebc5e8-bc67-42a3-89a3-3e2e85aa3a99-COMPONENT002686,vnn-c-v3-d5197818-b159-4b2b-a5e5-d8bd60039592-COMPONENT002686\">","<link rel=\"stylesheet\" href=\"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/9/7/e-v3-collage-1.css\" data-name=\"e-v3-collage.css\" data-version=\"4\" data-component-id=\"COMPONENT002689\" data-html-id=\"vnn-c-v3-f63455fc-66d5-4c1d-9e42-aa40f21d78d5-COMPONENT002689,vnn-c-v3-1cc437f0-7ff6-4a26-bded-97c341d6bf5f-COMPONENT002689,vnn-c-v3-1830a750-27c0-4995-84cb-8b1cda2dc0fe-COMPONENT002689,vnn-c-v3-77f88dca-b48b-44b2-9758-671470292bd5-COMPONENT002689,vnn-c-v3-23403e75-3eb8-41c2-983f-46be625e4d73-COMPONENT002689,vnn-c-v3-de2d8fd3-59e0-438c-b126-a8a1722ea7d4-COMPONENT002689,vnn-c-v3-ab58d3f4-1018-4a83-abbd-dff2e19e3c74-COMPONENT002689\">","<link rel=\"stylesheet\" href=\"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/10/4/e-v3-media-heading-2.css\" data-name=\"e-v3-media-heading.css\" data-version=\"8\" data-component-id=\"COMPONENT002682\" data-html-id=\"vnn-c-v3-e061a996-4683-44ad-beec-58d7db4891df-COMPONENT002682\">"]},"displayType":12,"options":0,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":12,"detailUrl":"/24-gio-cua-tong-bi-thu-chu-tich-trung-quoc-trong-chuyen-tham-viet-nam-2226684.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/24-gio-cua-tong-bi-thu-chu-tich-trung-quoc-trong-chuyen-tham-viet-nam-74.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/24-gio-cua-tong-bi-thu-chu-tich-trung-quoc-trong-chuyen-tham-viet-nam-75.jpg","updatedDate":"2023-12-14T05:57:52","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"14/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2226735","title":"Thủ tướng sẽ dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản","description":"Nhận lời mời của Thủ tướng Kishida Fumio, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 50 năm Quan hệ ASEAN - Nhật Bản và có các hoạt động song phương tại Nhật Bản từ 15-18/12.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-se-du-hoi-nghi-cap-cao-ky-niem-50-nam-quan-he-asean-nhat-ban-2226735.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/thu-tuong-se-du-hoi-nghi-cap-cao-ky-niem-50-nam-quan-he-asean-nhat-ban-1660.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T23:15:14","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226637","title":"Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân kết thúc chuyến thăm Việt Nam","description":"Chiều 13/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tong-bi-thu-tap-can-binh-va-phu-nhan-roi-ha-noi-ket-thuc-chuyen-tham-viet-nam-2226637.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tong-bi-thu-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-va-phu-nhan-ket-thuc-chuyen-tham-viet-nam-1282.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T17:52:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226625","title":"Hai Tổng Bí thư Việt Nam và Trung Quốc giao lưu nhân sỹ, thế hệ trẻ","description":"Chiều 13/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân giao lưu với nhân sỹ hữu nghị, thế hệ trẻ Việt Nam - Trung Quốc.","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-tong-bi-thu-viet-nam-va-trung-quoc-giao-luu-nhan-sy-the-he-tre-2226625.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/5601b04f971d3f43660c-1264.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T17:36:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226596","title":"Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc","description":"VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam và Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai.","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuyen-bo-chung-viet-nam-trung-quoc-2226596.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tuyen-bo-chung-viet-nam-trung-quoc-1109.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T16:12:08","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226507","title":"Sinh viên ĐHQG tặng nón lá 'hữu nghị' cho GS Bành Lệ Viên","description":"Sáng 13/12, Giáo sư Bành Lệ Viên, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và bà Phan Thị Thanh Tâm, phu nhân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm Đại học Quốc gia Hà Nội, giao lưu với sinh viên.","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sinh-vien-dhqg-tang-non-la-huu-nghi-cho-gs-banh-le-vien-2226507.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/sinh-vien-dhqg-tang-non-la-huu-nghi-cho-gs-banh-le-vien-1080.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T16:07:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226488","title":"Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc","description":"Sáng 13/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-hoi-dam-tong-bi-thu-chu-tich-trung-quoc-2226488.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-hoi-kien-tong-bi-thu-chu-tich-trung-quoc-817.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T13:31:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226483","title":"Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình","description":"Sáng 13/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-hoi-kien-tong-bi-thu-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-2226483.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/thu-tuong-pham-minh-chinh-hoi-kien-tong-bi-thu-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-801.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T13:29:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226418","title":"Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc","description":"Sáng 13/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-hoi-kien-tong-bi-thu-chu-tich-trung-quoc-2226418.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-hoi-kien-tong-bi-thu-chu-tich-trung-quoc-657.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T11:26:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226414","title":"Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập thị xã Việt Yên","description":"Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về việc thành lập thị xã Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) với 17 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 9 phường và 8 xã).","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-quyet-dinh-thanh-lap-thi-xa-viet-yen-2226414.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-quyet-dinh-thanh-lap-thi-xa-viet-yen-638.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T11:22:35","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226399","title":"Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh","description":"Sáng 13/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tong-bi-thu-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-vieng-lang-chu-tich-ho-chi-minh-2226399.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tong-bi-thu-chu-tich-trung-quoc-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-705.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T11:14:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2226385","title":"Quốc hội có thể họp kỳ bất thường vào giữa tháng 1/2024","description":"Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội có thể họp kỳ họp bất thường vào trung tuần tháng 1/2024 để xem xét một số dự luật và vấn đề quan trọng khác.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quoc-hoi-co-the-hop-ky-bat-thuong-vao-giua-thang-1-2024-2226385.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/quoc-hoi-co-the-hop-ky-bat-thuong-vao-giua-thang-12024-538.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T10:33:45","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226353","title":"Phân công lại nhiệm vụ Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM","description":"Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký ban hành quyết định về phân công công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2021 – 2026.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phan-cong-lai-nhiem-vu-chu-tich-va-5-pho-chu-tich-ubnd-tp-hcm-2226353.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/phan-cong-lai-nhiem-vu-chu-tich-va-5-pho-chu-tich-ubnd-tphcm-420.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T09:44:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226327","title":"Thường trực Ban Bí thư hội đàm với Chánh Văn phòng Trung ương ĐCS Trung Quốc","description":"Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tạo những động lực quan trọng mới, nâng tầm quan hệ giữa hai Đảng, hai nước ngày càng toàn diện, thực chất.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-hoi-dam-voi-chanh-van-phong-trung-uong-dcs-trung-quoc-2226327.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ba-truong-thi-mai-lam-viec-voi-uy-vien-ban-thuong-vu-bo-chinh-tri-dcs-trung-quoc-221.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T08:14:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226227","title":"Festival lúa gạo là dịp quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam","description":"Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Festival lúa gạo năm 2023 là dịp quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, cần cù, mến khách, yêu lao động, đồng thời cũng quảng bá nền văn minh lúa nước hàng nghìn năm của Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/festival-lua-gao-la-dip-quang-ba-hinh-anh-dat-nuoc-con-nguoi-viet-nam-2226227.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/festival-lua-gao-la-dip-quang-ba-hinh-anh-dat-nuoc-con-nguoi-viet-nam-1621.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T23:47:41","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226218","title":"Hai Tổng Bí thư Việt Nam và Trung Quốc chứng kiến 36 văn kiện hợp tác đã ký kết","description":"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến 36 văn kiện hợp tác hai nước đã được ký kết.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-tong-bi-thu-viet-nam-va-trung-quoc-chung-kien-36-van-kien-hop-tac-da-ky-ket-2226218.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hai-tong-bi-thu-viet-nam-va-trung-quoc-chung-kien-36-van-kien-hop-tac-da-ky-ket-233.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T22:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226243","title":"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc dự tiệc trà","description":"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự tiệc trà, thưởng thức các loại trà được lựa chọn từ những vùng nổi tiếng ở Việt Nam.","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-va-tong-bi-thu-chu-tich-trung-quoc-du-tiec-tra-2226243.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-va-tong-bi-thu-chu-tich-trung-quoc-du-tiec-tra-1454.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T21:56:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226216","title":"Phu nhân hai Tổng Bí thư Việt Nam và Trung Quốc thăm Bảo tàng Phụ nữ","description":"Chiều 12/12, bà Ngô Thị Mận, phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Giáo sư Bành Lệ Viên, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phu-nhan-hai-tong-bi-thu-viet-nam-va-trung-quoc-tham-bao-tang-phu-nu-2226216.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/phu-nhan-hai-tong-bi-thu-viet-nam-va-trung-quoc-tham-bao-tang-phu-nu-1355.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T20:29:39","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226200","title":"Việt Nam và Trung Quốc nhất trí xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai","description":"Việt Nam và Trung Quốc nhất trí xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-va-trung-quoc-nhat-tri-xay-dung-cong-dong-chia-se-tuong-lai-2226200.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/viet-nam-va-trung-quoc-nhat-tri-xay-dung-cong-dong-chia-se-tuong-lai-1306.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T19:55:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226174","title":"Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Thanh Hóa có số phiếu tín nhiệm cao nhất","description":"Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII đã lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Trưởng Ban Pháp chế có số phiếu tín nhiệm cao nhất.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truong-ban-phap-che-hdnd-tinh-thanh-hoa-co-so-phieu-tin-nhiem-cao-nhat-2226174.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/truong-ban-phap-che-hdnd-tinh-thanh-hoa-co-so-phieu-tin-nhiem-cao-nhat-1223.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T18:24:08","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226157","title":"Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình","description":"Chiều 12/12, sau lễ đón trọng thể, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đoàn đại biểu cấp cao 2 nước tiến hành hội đàm.","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hinh-anh-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-hoi-dam-voi-tong-bi-thu-tap-can-binh-2226157.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hinh-anh-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-hoi-dam-voi-tong-bi-thu-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-1180.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T17:34:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2226151","title":"Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 cán bộ chủ chốt của Đà Nẵng","description":"HĐND TP Đà Nẵng đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 chức danh khối HĐND TP và UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-lay-phieu-tin-nhiem-26-can-bo-chu-chot-cua-da-nang-2226151.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/ket-qua-lay-phieu-tin-nhiem-26-can-bo-chu-chot-cua-da-nang-1151.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T17:32:05","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226133","title":"Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Phủ Chủ tịch dự lễ đón chính thức","description":"Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân chủ trì tại Phủ Chủ tịch.","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tong-bi-thu-chu-tich-tap-can-binh-toi-phu-chu-tich-du-le-don-chinh-thuc-2226133.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tong-bi-thu-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-toi-phu-chu-tich-du-le-don-chinh-thuc-225.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T17:23:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226146","title":"Việt Nam bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư Tập Cận Bình và phu nhân","description":"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân. 21 phát đại bác chào mừng rền vang trong lễ đón.","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-ban-21-phat-dai-bac-chao-don-tong-bi-thu-tap-can-binh-va-phu-nhan-2226146.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/viet-nam-ban-21-phat-dai-bac-chao-don-tong-bi-thu-tap-can-binh-va-phu-nhan-1109.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T17:17:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226091","title":"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình","description":"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-chu-tri-le-don-tong-bi-thu-chu-tich-trung-quoc-2226091.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-chu-tri-le-don-tong-bi-thu-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-1032.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T16:27:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226059","title":"Thăng cấp bậc hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc","description":"Sáng 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng cho Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thang-cap-bac-ham-thuong-tuong-cho-thu-truong-bo-cong-an-nguyen-duy-ngoc-2226059.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/thang-cap-bac-ham-thuong-tuong-cho-thu-truong-bo-cong-an-nguyen-duy-ngoc-803.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T14:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa

W3siaWQiOiIwMDA4VjYiLCJuYW1lIjoiSG9cdTAwRTBuZyBIXHUwMEUwIiwidXNlcklkIjoiVTAwODFRNiIsImF2YXRhclVybCI6Imh0dHBzOi8vdm1zLWZpbGVzLnZpZXRuYW1uZXQudm4vZmlsZXMvMjAyMy8xMC8yL3o0NzQ1NDg3NjAyMTgyLTA5NDEwMzZhZjBkNmQ0YWZmMDIwMmY1MTY4MTM3ZjBhLmpwZyIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIiwid2Vic2l0ZUlkIjoiMDAwMDAzIiwibmlja05hbWUiOiJIb1x1MDBFMG5nIEhcdTAwRTAiLCJkZXRhaWwiOiIiLCJhcnRpY2xlQ291bnQiOjAsImRldGFpbFVybCI6Ii90YWMtZ2lhL2hvYW5nLWhhLTAwMDhWNi5odG1sIiwiZnVsbEF2YXRhclVybCI6Imh0dHBzOi8vc3RhdGljLWltYWdlcy52bm5jZG4ubmV0L2ZpbGVzLzIwMjMvMTAvMi96NDc0NTQ4NzYwMjE4Mi0wOTQxMDM2YWYwZDZkNGFmZjAyMDJmNTE2ODEzN2YwYS5qcGcifV0= Chính trị