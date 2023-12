{"article":{"id":"2226091","title":"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình","description":"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.","contentObject":"<p>Chiều 12/12, tại Phủ Chủ tịch, <strong><a href=\"https://vietnamnet.vn/ho-so/ong-nguyen-phu-trong-C000207.html\" target=\"_blank\">Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng</a></strong> và phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo nghi thức trang trọng nhất.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-anh-moi-2-1044.jpg?width=768&s=5XXeEFRI9lfcrR_aiTeoGQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-anh-moi-2-1044.jpg?width=1024&s=AEXS8PU4EUGsKI2RXXnC9w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-anh-moi-2-1044.jpg?width=0&s=kkSq7CyPlsHtdnQWmoDxhw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-anh-moi-2-1044.jpg?width=1280&s=jY3qLZgtiQQbloX3qz56mw\" alt=\"W-anh-moi-2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-anh-moi-2-1044.jpg?width=260&s=PGYY3vopMEsQmB-voHcSNg\"></picture>

<figcaption>Đoàn xe đưa nhà lãnh đạo Trung Quốc và phu nhân vào Phủ Chủ tịch</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-anh-moi-1-1045.jpg?width=768&s=VxFeQJHWzlLZFXnx2u8KVw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-anh-moi-1-1045.jpg?width=1024&s=LiBZX8Kc7PGPhuCm21rOsA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-anh-moi-1-1045.jpg?width=0&s=0GHlH0zota8h1eH0ch75bw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-anh-moi-1-1045.jpg?width=1280&s=9cdqK5UT3VrwX-pQveOkcA\" alt=\"W-anh-moi-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-anh-moi-1-1045.jpg?width=260&s=s_9ei3-XFoun1cPTAHPLVw\"></picture>

<figcaption>Đội nghi lễ vào vị trí chuẩn bị cho lễ đón</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-1-1046.jpg?width=768&s=ieqkWGiI2H1vgwiRPkkR9Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-1-1046.jpg?width=1024&s=FQOGxI7TqyBl9a9o71JYGA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-1-1046.jpg?width=0&s=_yPPOxoreOAN-XFEA78BqQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-1-1046.jpg?width=1280&s=xGRRZrnnKsSiIpmwh2Y9mA\" alt=\"Ảnh 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-1-1046.jpg?width=260&s=yBZ98AcyIL5V4FaJLE6baw\"></picture>

<figcaption>Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân. Ảnh: TTXVN</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-5e7ff3749f3837666e29-2-1034.jpg?width=768&s=Wskuxd13HnXQijbpEVk4qQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-5e7ff3749f3837666e29-2-1034.jpg?width=1024&s=ydD5mD0Bd1AcspJ9vLvtEg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-5e7ff3749f3837666e29-2-1034.jpg?width=0&s=qh5FUVZXW_Bp7VTvWG1yfg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-5e7ff3749f3837666e29-2-1034.jpg?width=1280&s=W-4v0_ApA__vscoQDodIKg\" alt=\"W-5e7ff3749f3837666e29-2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-5e7ff3749f3837666e29-2-1034.jpg?width=260&s=O5j_y6gimBYbWAUfJXDJEQ\"></picture>

<figcaption>Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-961271ed4ba1e3ffbab0-1-2-1047.jpg?width=768&s=R-vIsk1Bgofi0wieNay8Bw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-961271ed4ba1e3ffbab0-1-2-1047.jpg?width=1024&s=mukFT44_ff54u3am8xFStA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-961271ed4ba1e3ffbab0-1-2-1047.jpg?width=0&s=Yx4iwW0asOw8qn_X0q3cPw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-961271ed4ba1e3ffbab0-1-2-1047.jpg?width=1280&s=wYytlZSDydXJsD2tnSm0wQ\" alt=\"W-961271ed4ba1e3ffbab0-1-2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-961271ed4ba1e3ffbab0-1-2-1047.jpg?width=260&s=Y0i4wuF5x_Wco0-LbANb5A\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-moi-1070.jpg?width=768&s=eb4MM86OtJJ5VvRIeiPl-g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-moi-1070.jpg?width=1024&s=hui7aE9weXpl9b5POW7LsQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-moi-1070.jpg?width=0&s=79T5_oMSykM2tOebZC9caA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-moi-1070.jpg?width=1280&s=FtMFSZNZB9C04jEncOtP8g\" alt=\"ảnh mới.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/anh-moi-1070.jpg?width=260&s=NouQ3_WVCAIURpZpOkxDbg\"></picture>

<figcaption>Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình</figcaption>

</figure>

<p>Đúng 16h, đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tiến vào Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân ra tận cửa xe đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc và phu nhân. Thiếu nhi Hà Nội tặng hoa chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân. </p>

<p>Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay và trò chuyện với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc <a href=\"https://vietnamnet.vn/tap-can-binh-tag340864482029267090.html\" target=\"_blank\">Tập Cận Bình</a>, trước khi hai nhà lãnh đạo giới thiệu các quan chức trong đoàn. </p>

<p>Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Trung Quốc và Việt Nam. Cùng lúc này tại Hoàng Thành Thăng Long, 21 loạt đại bác rền vang được bắn lên chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đoàn đại biểu Trung Quốc.</p>

<p>Chiều nay, tiết trời Hà Nội không quá lạnh, quốc kỳ của Việt Nam và Trung Quốc tung bay trong gió, nổi bật trên nền trời. Các chiến sĩ Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam đứng trang nghiêm trong đội hình đón hai lãnh đạo.</p>

<p>Sau lễ chào cờ, Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam đồng thanh hô to \"Chúc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khỏe!\".</p>

<p>Hai nhà lãnh đạo cùng chứng kiến Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam diễu binh qua bục danh dự.</p>

<p>Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo di chuyển từ Phủ Chủ tịch về trụ sở Trung ương Đảng để tiến hành hội đàm. Trên đường di chuyển rất đông nhân dân 2 nước tay cầm cờ Việt Nam - Trung Quốc vẫy chào 2 nhà lãnh đạo.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/bfe4009243deeb80b2cf-1079.jpg?width=768&s=XB_gdxC791w8Bl2NdPUYHQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/bfe4009243deeb80b2cf-1079.jpg?width=1024&s=QP_tB6Cqb3kMOmq6rnI37Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/bfe4009243deeb80b2cf-1079.jpg?width=0&s=tBI2rgDwDw2oshz23dgq1g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/bfe4009243deeb80b2cf-1079.jpg?width=1280&s=c4p7HRM1omfX9EcM7kwRTw\" alt=\"bfe4009243deeb80b2cf.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/bfe4009243deeb80b2cf-1079.jpg?width=260&s=u9nj7iied-P9MsZZ2gwnmA\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-e8f7c58686ca2e9477db-2-1080.jpg?width=768&s=oT3Ve8TriDw-IFTiIqk62g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-e8f7c58686ca2e9477db-2-1080.jpg?width=1024&s=JknX1A9px-M86p3lfQ4U7Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-e8f7c58686ca2e9477db-2-1080.jpg?width=0&s=DgORPEg3u-Qv_dkPVGTayw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-e8f7c58686ca2e9477db-2-1080.jpg?width=1280&s=vcu5kax9senxAREENxGhUA\" alt=\"W-e8f7c58686ca2e9477db-2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-e8f7c58686ca2e9477db-2-1080.jpg?width=260&s=ZPwReGBsjsCCJu2qJun9ZQ\"></picture>

<figcaption>Toàn cảnh lễ đón trọng thể</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-a0bd308d36c19e9fc7d0-1-1086.jpg?width=768&s=fTOMaCJWoPZuNVMwKHl_mA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-a0bd308d36c19e9fc7d0-1-1086.jpg?width=1024&s=cqdDX7RP_XlHz1rqzsaJTQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-a0bd308d36c19e9fc7d0-1-1086.jpg?width=0&s=aY9WolTi6FZx5V7cYtWccg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-a0bd308d36c19e9fc7d0-1-1086.jpg?width=1280&s=UHXXg_Jpyd4l3XGEg_MrxA\" alt=\"W-a0bd308d36c19e9fc7d0-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-a0bd308d36c19e9fc7d0-1-1086.jpg?width=260&s=gxUvdUXmXhgFAnsL--dbtQ\"></picture>

<figcaption>21 loạt đại bác rền vang được bắn lên chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đoàn đại biểu Trung Quốc</figcaption>

</figure>

<div class=\"ck-cms-insert-neww-group vnn-template-noneditable articles-edit\" id=\"vnn-editor-1702370209678\" data-temp=\"template20\">

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2225850\"><a href=\"/tong-bi-thu-tap-can-binh-va-phu-nhan-den-ha-noi-bat-dau-tham-viet-nam-2225850.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tong-bi-thu-tap-can-binh-va-phu-nhan-den-ha-noi-bat-dau-tham-viet-nam-647.jpg?width=0&s=B35rz0ZWptHChCblMBshHA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tong-bi-thu-tap-can-binh-va-phu-nhan-den-ha-noi-bat-dau-tham-viet-nam-647.jpg?width=260&s=v0dG7GJrsDJTiQX7baAPZw\" alt=\"Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Việt Nam\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/tong-bi-thu-tap-can-binh-va-phu-nhan-den-ha-noi-bat-dau-tham-viet-nam-2225850.html\">Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Việt Nam</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên đã đến Việt Nam, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước trong 2 ngày.</div>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2226010\"><a href=\"/doan-xe-cho-tong-bi-thu-tap-can-binh-chay-qua-cac-tuyen-pho-ha-noi-2226010.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/doan-xe-cho-tong-bi-thu-tap-can-binh-qua-cac-tuyen-pho-ha-noi-714.jpg?width=0&s=A4cCNkcey9J5_yyRLdW3kw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/doan-xe-cho-tong-bi-thu-tap-can-binh-qua-cac-tuyen-pho-ha-noi-714.jpg?width=260&s=l3nSPv9XOSxBfRGU7fl_Ew\" alt=\"Đoàn xe chở Tổng Bí thư Tập Cận Bình qua các tuyến phố Hà Nội\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/doan-xe-cho-tong-bi-thu-tap-can-binh-chay-qua-cac-tuyen-pho-ha-noi-2226010.html\">Đoàn xe chở Tổng Bí thư Tập Cận Bình qua các tuyến phố Hà Nội</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Đúng 12h trưa 12/12, chuyên cơ Air China chở Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).</div>

</div>

</article>

