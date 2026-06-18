Thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hà Nội trên Cổng thông tin điện tử của Sở GD-ĐT Hà Nội (tại đây) và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố (https://tsdaucap.hanoi.gov.vn).

Ngoài ra, Sở GD-ĐT sẽ cập nhật điểm thi của thí sinh trên ứng dụng iHanoi. Thí sinh có thể đăng nhập vào tài khoản để xem điểm.

Điểm thi lớp 10 Hà Nội được Sở GD-ĐT thông tin vào tối 19/6.

Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến 25/6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh.

Chậm nhất ngày 25/6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và “Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027” cho học sinh.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Các trường THPT công lập chất lượng cao tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp từ 13h30 ngày 25/6 đến 27/6.

Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập không chuyên năm học 2026-2027 như sau:

- Điểm ưu tiên: Được xác định căn cứ vào diện ưu tiên của học sinh theo Quy chế tuyển sinh. Học sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng ưu tiên cao nhất. - Điểm khuyến khích: Được xác định căn cứ vào các giải cấp tỉnh do Sở GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các sở, ngành tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, áp dụng đối với các cuộc thi thuộc hệ thống thi cấp quốc gia theo quy chế tuyển sinh. Trường hợp học sinh đạt nhiều giải ở các cuộc thi/kỳ thi khác nhau, chỉ được hưởng mức cộng điểm của giải cao nhất.

Sở GD-ĐT chỉ đưa vào diện xét tuyển những học sinh không vi phạm quy chế đến mức hủy kết quả trong kỳ thi tuyển sinh và không có bài thi nào bị điểm 0.

Về nguyên tắc tuyển sinh, học sinh trúng tuyển NV1 không được xét tuyển NV2 và NV3.

Học sinh không trúng tuyển NV1 sẽ được xét tuyển NV2. Tuy nhiên, điểm xét tuyển NV2 phải cao hơn ít nhất 0,5 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường.

Học sinh không trúng tuyển NV1 và NV2 sẽ được xét tuyển NV3. Song, điểm xét tuyển NV3 phải cao hơn ít nhất 1 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường.

Khi hạ điểm chuẩn, Sở GD-ĐT cho phép trường nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên của Hà Nội như sau:

Về nguyên tắc, chỉ xét tuyển đối với học sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả thi và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2. Các lớp chuyên được xét tuyển độc lập với nhau. Học sinh được quyền lựa chọn học một lớp chuyên theo nguyện vọng trúng tuyển (trường hợp học sinh trúng tuyển nhiều lớp chuyên).

Học sinh trúng tuyển NV1 sẽ không được xét tuyển NV2. Học sinh không trúng tuyển NV1 được xét tuyển NV2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1 điểm. Khi hạ điểm chuẩn, các trường được phép nhận học sinh có NV2 đủ điều kiện trúng tuyển.

Thí sinh thi lớp 10 Hà Nội năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng

Xác nhận nhập học

Sau khi Sở GD-ĐT Hà Nội công bố kết quả thi và điểm chuẩn, một học sinh có thể không trúng tuyển nguyện vọng nào hoặc trúng tuyển nhiều nguyện vọng vào các trường THPT công lập (trúng tuyển tối đa 1 nguyện vọng vào trường THPT công lập không chuyên trong các nguyện vọng đã đăng ký dự tuyển; trúng tuyển tối đa 4 nguyện vọng vào lớp chuyên của trường THPT chuyên...).

Sau khi biết kết quả thi và điểm chuẩn, học sinh phải đăng ký vào một trong những trường trúng tuyển và phải thực hiện thao tác xác nhận nhập học từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6. Học sinh có thể lựa chọn hình thức xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp như sau:

- Hình thức trực tuyến: Học sinh đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố, chọn tên nguyện vọng trúng tuyển và xác nhận nhập học, chọn in hoặc lưu phiếu xác nhận nhập học và kết thúc quá trình. Trường hợp trúng tuyển nhiều nguyện vọng khác nhau (học sinh có thể trúng tuyển 1 nguyện vọng công lập không chuyên, các nguyện vọng chuyên, song ngữ tiếng Pháp,...), học sinh có thể thay đổi và xác nhận nhập học lại trên hệ thống trước 24h ngày 27/6.

- Hình thức trực tiếp: Học sinh nộp bản sao Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại trường có nguyện vọng trúng tuyển. Sau khi được nhà trường cập nhật vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh và xác nhận nhập học, tài khoản của học sinh sẽ được hệ thống tự động khóa. Nhà trường in Giấy báo xác nhận nhập học cho học sinh. Nếu muốn điều chỉnh nguyện vọng đã trúng tuyển (trong trường hợp có nhiều nguyện vọng trúng tuyển), học sinh phải liên hệ với nhà trường để hủy xác nhận nhập học trước khi xác nhận nhập học ở nguyện vọng trúng tuyển mới.