Link tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2026 của Sở GD-ĐT Hà Nội Thí sinh thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2026 có thể tra cứu điểm thi trên Cổng thông tin của Sở GD-ĐT và Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, dự kiến vào 20h tối 19/6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hà Nội trên Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/tra-cuu-tuyen-sinh-10.

Ngoài ra, Sở sẽ cập nhật điểm thi của thí sinh trên ứng dụng iHanoi. Thí sinh có thể đăng nhập vào tài khoản và xem điểm của mình.

Công thức tính điểm xét tuyển (ĐXT) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên của Hà Nội năm 2026 như sau:

ĐXT = Điểm Toán + điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có) + điểm khuyến khích (nếu có).

Về nguyên tắc xét tuyển, thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét các nguyện vọng tiếp theo.

Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh được xét nguyện vọng 2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường ít nhất 0,5 điểm, tương tự mức chênh lệch này của nguyện vọng 3 là 1 điểm.

Thí sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội.

Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến 25/6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Các trường THPT công lập chất lượng cao tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp từ 13h30 ngày 25/6 đến ngày 27/6.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho 122 trường THPT công lập không chuyên là hơn 79.500 học sinh.

Theo thống kê của VietNamNet từ dữ liệu của Sở GD-ĐT Hà Nội, có 87 trường THPT công lập có tỷ lệ chọi năm nay cao hơn năm 2025. Trong đó, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là trường có tỷ lệ chọi tăng mạnh nhất so với năm trước, tiếp đến là các trường THPT Yên Hòa, THPT Thăng Long, THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân và THPT Nhân Chính.