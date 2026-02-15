Chị Sương đưa 2 con gái đến sạp bán guốc mộc của bà Hà đóng guốc mới chơi xuân. Ảnh: Hà Nguyễn

Nét đẹp truyền thống

Sáng cuối năm, chị Sương (40 tuổi, quận 2 cũ, TPHCM) đưa hai con gái đến chợ Tân Định (phường Tân Định, TPHCM) tìm mua guốc mộc. Len lỏi qua những gian hàng, chị đến góc chợ, nơi tiếng búa đóng đinh vang lên đều đều.

Đó là sạp guốc mộc của bà Hồng Hà (60 tuổi) và người cháu gái tên Trang. Ngồi nép mình trong không gian chật hẹp, bà Hà vừa đóng đinh vừa trò chuyện với khách hàng.

Vốn là người yêu nét đẹp truyền thống, chị Sương thích guốc mộc, áo dài. Năm nào dịp cận Tết, chị cũng đến đóng guốc nhà bà Hà.

Yêu thích guốc mộc nên năm nào, dịp cận Tết chị Sương cũng đóng guốc mới. Ảnh: Hà Nguyễn

Chị chia sẻ: “Tôi thích nét đẹp hoài cổ. Với tôi, guốc mộc không bao giờ lỗi thời. Dịp Tết, tôi thường cùng các con đi guốc mộc, mặc áo dài để chụp ảnh, du xuân.

Năm nào tôi và con cũng đến đây đóng guốc mới dù những đôi cũ còn tốt, chưa hỏng vì các bé lớn lên, kích thước chân thay đổi. Tôi cũng muốn tìm thêm những mẫu mã mới để phù hợp với bộ áo dài ngày xuân".

Bà Hà bắt đầu theo nghề đóng guốc mộc của gia đình từ tuổi ngoài đôi mươi. Ảnh: Hà Nguyễn

Đóng guốc mộc là nghề truyền thống của gia đình bà Hà. Bà đã theo nghề này từ khi còn trẻ. Tính đến nay, bà đã làm nghề 37 năm và chỉ bán tại chợ Tân Định.

Ngày thường, sạp guốc mộc của bà Hà có lượng khách hàng riêng. Ngoài những người thích nét đẹp guốc mộc, nhiều cô dâu cũng đến chỗ bà đóng guốc cao, đế dày để dễ mang trong ngày cưới.

“Nhiều chị em thích mặc áo dài mang guốc mộc cho đúng truyền thống. Họ trở thành tệp khách hàng thường xuyên của tôi.

Ngoài ra, tôi còn cung cấp cho các tiệm áo dài, đơn vị tổ chức sự kiện cần các loại guốc mộc để biểu diễn, trưng bày...”, bà Hà chia sẻ.

Tại sạp có nhiều khách quen đã đóng guốc ở chỗ bà Hà suốt 20-30 năm qua. Ảnh: Hà Nguyễn

Rộn ràng nhịp gõ búa

Những ngày cận Tết, sạp guốc mộc của bà Hà càng đắt hàng hơn khi nhiều người có sở thích mặc áo dài, mang guốc mộc để chụp ảnh Tết.

Bà Hà và chị Trang làm việc không ngơi tay. Sạp guốc nhỏ cũng trở nên đông đúc, rộn ràng nhịp gõ búa đóng đinh.

Lúc PV có mặt, ngoài gia đình chị Sương, hai người phụ nữ khác cũng dẫn theo con gái 8 tuổi đến chọn guốc chơi Tết. Sau ít phút lựa chọn, bé gái quyết định mua đôi guốc đế gỗ thông có quai tạo hình gấu bông.

Trong lúc bà Hà đo, cố định quai guốc cho bé gái, chị Trang cũng tất bật tư vấn, lấy mẫu guốc đế dày cho 2 cô gái trẻ.

Sạp guốc nhỏ hẹp lại thu hút đông khách cùng lúc nên nhiều người phải đứng, ngồi chờ đến lượt. Ảnh: Hà Nguyễn

Sạp guốc nhỏ hẹp càng trở nên chật chội khi xuất hiện thêm 3 khách nữ luống tuổi. Mọi người phải nhường nhau hoặc xếp hàng chờ.

Một số là khách quen của sạp guốc. Họ đã đóng guốc tại đây từ khi mẹ bà Hà còn làm nghề.

Bà Hà chia sẻ: "So với ngày thường, dịp Tết, sạp guốc của tôi đông khách. Không chỉ phụ nữ có tuổi, trung niên mà giới trẻ cũng đến mua, đóng guốc du xuân.

Một số gia đình có sở thích đưa con, cháu đến sắm guốc chơi Tết. Nhờ vậy, thu nhập sạp guốc của gia đình vào dịp Tết tốt hơn ngày thường rất nhiều", bà Hà chia sẻ.

Sạp bày bán nhiều loại guốc như: guốc sơn, guốc vẽ, khắc hoa văn... Các loại guốc này có phần quai là kết tinh của nhiều nghề thủ công khác như: sơn mài, thêu tay, kết cườm…

Tùy kích thước, chất liệu, các sản phẩm guốc tại đây có giá từ 80.000 - 350.000 đồng/đôi.

Sạp bày bán nhiều loại guốc với màu sắc, mẫu mã, kích thước khác nhau. Ảnh: Hà Nguyễn

Nhiều khách mua yêu cầu bà Hà đóng guốc theo sở thích của mình. Sau khi lựa chọn được mẫu mã, kích thước đế guốc yêu thích, khách sẽ được bà Hà, chị Trang tư vấn cách phối quai phù hợp.

Khi khách “chốt đơn”, bà đo chân khách cho vừa vặn rồi đóng đinh cố định quai vào đế guốc. Làm quen tay, tiếng búa đóng đinh vang lên đều đều.

Theo bà Hà, trước đây, người thợ đóng guốc gỗ phải trải qua nhiều công đoạn như: cưa khúc, bổ khổ rồi cho vào máy xẻ, mài thô để định hình dạng chiếc guốc, sau đó mài nhẵn và phun sơn. Công đoạn cuối cùng là đóng đế, làm quai, sơn trang trí theo yêu cầu của khách.

Phần lớn khách yêu cầu bà Hà phối lại quai, đóng lại guốc theo sở thích cá nhân. Ảnh: Hà Nguyễn

Bây giờ, các loại đế guốc được gia công sẵn, những người như bà chỉ mua về phối lại phần quai cho phù hợp. Dù vậy, theo bà, công việc này vẫn có nhiều vất vả.

Bà tâm sự: “Nghề này trông đơn giản, tưởng chỉ đóng đinh cố định quai vào phần đế bằng gỗ là xong. Nhưng nếu không có kinh nghiệm, đóng đinh không khéo, guốc sẽ không chắc chắn, thậm chí làm hỏng đế, quai guốc.

Làm công việc này cũng đau tay, đau chân lắm. Ngồi đóng guốc cả ngày, về đến nhà, tôi thường đau ê ẩm cả người.

Chị Trang, cháu bà Hà đã làm nghề 20 năm và khẳng định công việc có nhiều vất vả. Ảnh: Hà Nguyễn

Nguyên nhân là do phải ngồi lâu một chỗ, lặp đi lặp lại các thao tác đóng đinh, cắt quai khiến hệ cơ xương khớp chịu áp lực lớn. Việc ngồi nhiều làm tuần hoàn máu kém, trong khi tay hoạt động liên tục dễ gây căng cơ, đau khớp.

Dù vậy, vì đây là nghề gia đình, gắn với nét đẹp truyền thống nên tôi vẫn yêu và quyết định gắn bó".